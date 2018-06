De cabeza de Abengoa a piloto de la transición energética

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de José Domínguez Abascal, ex presidente de Abengoa, como nuevo secretario de Estado de Energía, informó el Gobierno. En su nuevo cargo, pilotará la transición energética en un Ejecutivo que apuesta decididamente por las renovables, sector en el que tiene una amplísima experiencia. El reto es llevar a España a un 32% de energías renovables en 2030, objetivo que ayer mismo fue fijado oficialmente por la Unión Europea.

Nacido en Sevilla en 1953, Domínguez Abascal es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y doctor ingeniero industrial por la misma Universidad (1977). También fue investigador en el Instituto deTecnología de Massachusetts (MIT) a través de una beca Fulbright, entre 1977 y 1978.

Además, es profesor de las universidades Politécnica de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria, y catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla desde 1982. Entre los años 2004 y 2008 fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía.

Como secretario general técnico de Abengoa, entre 2008 y 2015, fue responsable del desarrollo de tecnología de energías renovables de la compañía. A menudo se le ha considerado el cerebro tecnológico de la compañía como responsable del área de I+D. Más allá de los problemas financieros de la firma, Abengoa siempre fue un referente en energías renovables en todo el mundo, sector en el que estaba en la vanguardia mundial.

En septiembre de 2015, Domínguez Abascal asumió la presidencia no ejecutiva de Abengoa, en un momento muy complicado para la firma. La asfixia financiera -que condujo a que la firma presentara solicitara el concurso- condujo a que los bancos acreedores tomaran el control, aunque al principio sin desembarazarse del todo de la figura de Felipe Benjumea, el ex máximo accionista y ex presidente. De hecho, Domínguez Abascal fue durante un tiempo su hombre de confianza en la multinacional aunque también era bien mirado por los bancos deudores. Hasta el punto de que, en noviembre de 2015, cuando el primer ejecutivo, Santiago Seage, marchó a Estados Unidos para dirigir la filial Atlantica Yield, él asumió la presidencia ejecutiva.

Duró poco. En febrero de 2016 fue destituido como presidente al mismo tiempo que la firma rescindía cualquier vínculo con Felipe Benjumea, quien todavía tenía un contrato de prestación de servicios. Siguió como consejero, casi como el único rastro de la antigua cúpula en la firma, pero en abril se marchó aduciendo motivos personales.

El nuevo secretario de Estado de Energía también ha pertenecido a otros consejos de administración, entre ellos, el del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) en el periodo entre 2011 y 2015.

Desde septiembre de 2017, es profesor invitado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Domínguez también recibió el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería 'Leonardo Torres Quevedo' en 2004.

Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, Fellow de la American Society of Civil Engineers, miembro de la Real Academia de Ingeniería y de la Academia Europea en su Sección de Física e Ingeniería. Asimismo, es autor de numerosos artículos y de dos libros publicados en Estados Unidos y Reino Unido.

En un comunicado, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que Domínguez, como secretario de Estado de Energía, "aportará su experiencia y compromiso a la consecución de los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica".