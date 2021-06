‘Mens sana in corpore sano’, pero sin perder de vista la economía

La economía es una ciencia muy relacionada con la condición humana, tanto que debería estar fusionada con otros aspectos tan básicos como la salud. Tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, las personas han empezado a preocuparse por llevar hábitos de vida más saludables y mirar por el bien físico, un bien que también se consigue teniendo una economía óptima.

Uno de los objetivos que está llevando a cabo BBVA es que sus clientes puedan disfrutar de una vida financiera plena, una de las seis prioridades estratégicas del grupo. En este sentido, la entidad lleva años trabajando para ofrecer a las personas prestaciones que les permitan disfrutar de una experiencia más personalizada, proactiva e intuitiva. El desarrollo de este servicio de salud financiera de BBVA, personificado en su aplicación móvil, permite tener una visión a corto y largo plazo y tomar mejores decisiones informadas acerca de la economía, siempre basados en el feedback con el usuario.

La gestión del dinero es una de las principales causas de preocupación y de estrés. Por ello, planificar hoy nos permitirá vivir más tranquilos ahora y en el futuro. Para aclarar el panorama económico actual, se llevó a cabo en la jornada de ayer un encuentro digital conformado por el Grupo Joly y que contó con la colaboración de BBVA, donde –bajo el tema 'Salud financiera, qué es y cómo gestionarla'– participaron tres expertos en la materia: Manuel Morales, responsable de Producto Digital Global de BBVA; Laura Gómez, profesora de Economía Financiera y Contabilidad y Directora de Financiación Universitaria de la Universidad Pablo de Olavide; y Gema Gutiérrez, profesora Universidad Loyola Andalucía, Especialidad en Finanzas.

Alberto Grimaldi, redactor jefe de Economía de Grupo Joly, moderó dicho encuentro donde se analizó la situación actual tras los peores momentos de la pandemia y el nivel de conocimiento que tiene la población sobre todo lo relacionado con aspectos económicos. Tras una breve presentación de los ponentes, Grimaldi cuestionó a los presentes sobre cuáles eran las claves para tener una salud financiera óptima. El primero en tomar la palabra fue Manuel Morales, responsable de Producto Digital Global de BBVA. Morales explicó que “la salud financiera es un área de mucha preocupación, un área en la que llevamos trabajando años y en la que buscamos dar tranquilidad. Hay estudios que manejamos que demuestran que la gestión del dinero es una de las primeras causas de estrés que impacta de manera negativa en la salud física de las personas”. Por ello, la entidad quiere ayudar “a los clientes para que los mismos tomen mejores decisiones financieras”. Para ello, confirmó que “se ha dado un paso más con la aplicación móvil buscando la personalización, la proactividad y la accionabilidad” de los usuarios.

Para mejorar la salud financiera, Manuel Morales insistió en una visión fundamentada en cuatro pasos: "ayudar a los clientes a entender sus ingresos y gastos, ahorrar para metas o tener un “colchón” financiero, gestión de la deuda y por último, a la planificación del largo plazo y la optimización de las inversiones”. Todo, adaptado a los clientes en función de sus necesidades.

“Queremos que la App del banco y que la gestión de las finanzas la utilice todo el mundo, de manera intuitiva”

En relación a esta temática, Laura Gómez, profesora de Economía Financiera y Contabilidad y Directora de Financiación Universitaria de la Universidad Pablo de Olavide, apuntó que “no todo el mundo tiene claro el concepto de salud financiera. Tenemos muy bien aprendido el de salud física pero no este”. Gómez ve indispensable que las personas “tengan esa formación, conocimientos y saber que tienen que tener mayores ingresos que gastos y que deben de ahorrar para vivir tranquilas”. La profesional de la UPO apostilló que “honestamente, las claves para tener esa salud financiera es explicarle a las familias lo mismo que explicamos a las empresas. Debe existir una educación financiera que ayudaría muchísimo a las personas a entender su posición financiera y no tomar decisiones que puedan perjudicarles en un futuro”.

Para cerrar este apartado, Gema Gutiérrez, profesora Universidad Loyola Andalucía, dio su punto de vista muy en la línea de lo ya comentado y ofreció un dato muy revelador y es que “en la mayoría de encuestas salía como principal preocupación la salud financiera. Si analizamos más en profundidad, estos datos significan que hay un gran desconocimiento sobre qué es este parámetro”. Para la docente “es indispensable la formación y obtener herramientas para poder tener una vida tranquila porque la economía es algo que nos afecta en el día a día”. Además, corroboró que esta falta de conocimiento “entra dentro de las inquietudes e incertidumbres de la población”.

Otra de las cuestiones que se abordó fue la del crecimiento del ahorro en zonas como Andalucía y cómo llevan a cabo esta práctica los españoles y si sabemos consumir de forma responsable. La primera en exponer sus ideas fue Laura Gómez que aseguró que “es algo que no es fácil de medir, pero sí debemos ser conscientes de que en Andalucía tenemos una de las rentas per cápita más bajas, algo que ya influye en la capacidad de ahorro”. Dicho esto, Gómez cree que también inciden “los aspectos culturales. Si nos comparamos con otros países del norte de Europa, uno se da cuenta de que se puede vivir de otra manera”. Aun así, al ser un aspecto cultural, de cambiarse, debe tratarse desde edades muy tempranas.Más tarde, Gema Gutiérrez quiso referirse a que en Andalucía “hay un porcentaje de la población que no llega ni a mediados de mes”. Es fundamental “amoldar nuestros gastos a razón de los ingresos que tenemos”. De todas formas, Gutiérrez opinó que “cada vez es más normal encontrarse a personas que se organizan de otra manera y que analizan más antes de comprar. En definitiva, se va avanzando porque las nuevas generaciones tienen esa preocupación, pero aún queda mucho”.

“Los hábitos saludables en cuestión financiera deben también inculcarse desde edades tempranas”

Se quiso hablar de forma breve sobre si, tras el proceso de vacunación, se iba a producir un gasto desmedido. Tanto Laura Gómez como Gema Gutiérrez afirmaron que las personas van a gastar más durante verano en cuestiones como el ocio. Ahora bien, “la pandemia va a dejar huella y van a existir cambios en nuestra manera de pensar, de actuar y de gastar”.

¿Es el momento perfecto para concienciar sobre la importancia del ahorro y del consumo responsable?. Manuel Morales fue claro y basó su explicación en la labor que realizan desde BBVA. “Estamos buscando es una salud financiera muy personalizada, ya que dos personas no son iguales y hay que adaptar las recomendaciones”. Desde la App se enfoca todo en la “proactividad” ya que la gente, por falta de tiempo o desconocimiento, deja estas cuestiones de lado. Por tanto, “se intenta poner a la gente de forma muy clara las categorías de gasto que tienen, que lo entiendan bien, cuándo le llegan los ingresos. Además, pueden hacer presupuesto por categoría”. La aplicación móvil también ayuda en la “gestión de suscripciones (muy frecuentes en tiempos de pandemia), movimientos previstos con un calendario financiero, ahorro con metas, o bien, para conseguir ese colchón del que hablábamos con el denominado microahorro, sin esfuerzos, sin metas, ni objetivos”. Multitud de servicios para clientes y no clientes para conseguir un objetivo a nivel mundial que no es otro que “ayudar a mejorar la salud financiera de las personas ya que los bancos debemos pasar de ser infraestructuras alrededor del dinero a ayudar a la gente”. Para ello, la tecnología “es indispensable con acciones muy fáciles de entender enfocadas al día a día, o bien, a otros aspectos como la deuda, tener una deuda sana y el patrimonio neto, una nueva fórmula para que, en tiempo real, el cliente pueda ver todo lo que tiene menos lo que debe”.

Hablando de deuda, el moderador quiso preguntar sobre si la sociedad es consciente de la importancia de la misma. Laura Gómez quiso intervenir para aclarar que “si la gente entendiera los conceptos todo sería más sencillo. No todo el mundo es consciente y sería ideal que las personas utilizaran la App para saber sobre su propia economía”.

“Tenemos que amoldar nuestros gastos a razón de los ingresos que tenemos”

Aun así, Gema Gutiérrez aseguró que hablar de estas cuestiones es “ir un paso más allá. Lo primero que se debe hacer es entender nuestras líneas de ingreso y de gasto”. Además, “no debemos perder de vista la caja y debemos tener siempre liquidez para afrontar posibles problemáticas que vengan”. Quiso también hacer referencia a la App de BBVA que “ayuda porque nos ofrece una foto clara de la situación que tenemos. Es una herramienta muy útil que nos ayuda a vislumbrar el futuro con facilidad”.BBVA intenta democratizar el asesoramiento y tener una visión integral , incluyendo la sostenibilidad de nuestras finanzas, la solvencia y la liquidez de las mismas. Todo gracias a un asesoramiento personalizado que se basa en el feedback con el cliente.

Para dar por cerrado este encuentro digital, los ponentes ofrecieron una serie de recomendaciones para que la salud financiera de las personas sea óptima y tomen consciencia de la necesidad de informarse sobre un tema que nos repercute en el día a día. Laura Gómez dio por finalizada su intervención destacando que “las personas deben tener claro qué es salud financiera y que la misma no depende del nivel de renta que uno tiene. Esto es clave. Además, se debe pensar en el largo plazo siempre”.

Gema Gutiérrez ve fundamental basarnos “en la proyección de cara al futuro, una idea clara de cuáles son mis gastos e ingresos y tomarnos la situación muy en serio”.

Por último, Manuel Morales añadió que “no hay fórmulas mágicas, pero sí un asesoramiento adaptado a cada persona. Hay que entender la situación de cada cliente y ayudarle a alcanzar sus objetivos vitales con buena salud financiera”.