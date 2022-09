Montero asegura que el Gobierno adaptará el impuesto a las energéticas al europeo

El Gobierno rectificará su impuesto a las grandes empresas energéticas y a la banca. Así lo confirmó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que admitió que el Ejecutivo ajustará el impuesto extraordinario sobre las energéticas a la "figura" tributaria que se adopte en la Unión Europea una vez que esta se haya consensuado.

En una entrevista en Antena 3, Montero ha defendido pese al cambio de postura –la propuesta de la Comisión difiere mucho de la española– que "no ha habido nunca una controversia entre España y Europa", sino que España ha llevado la "iniciativa" de este gravamen y que la intención desde el principio fue adaptarse al impuesto europeo una vez que se definiera.

La ministra ha respondido de esta manera al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha mostrado dispuesto a apoyar el nuevo recargo a las energéticas si se asimila a la propuesta europea -el español grava los ingresos y el europeo, los beneficios extraordinarios-.

"El señor Feijóo antes de conocer la forma técnica en que íbamos a presentar este impuesto ya se había posicionado en contra", ha afeado, y ahora que "sus compañeros de partido aprueban un impuesto sobre el beneficio extraordinario (de las energéticas) no tiene más remedio que cambiar de posición".

"Se ha visto atrapado", ha añadido, y ahora utiliza la "excusa" del impuesto de la Comisión Europea "porque sus socios europeos lo han dejado en evidencia".

La ministra también ha señalado que el Gobierno vigila el encarecimiento de las hipotecas, aunque ha descartado la propuesta de Podemos de toparlas, y tampoco se ha mostrado partidaria de incluir más productos en el IVA superreducido porque es una medida general, no centrada en colectivos vulnerable.

Afinar si es necesario

También la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que está pendiente de lo que determine la Comisión Europea sobre la propuesta de crear un nuevo gravamen a los supuestos beneficios extraordinarios de las empresas petroleras, gasistas y de carbón para ver si es necesario "afinar" el impuesto a los ingresos de las energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas) que se está tramitando en el Parlamento de España.

"Primero hay que ver cómo van las cosas en Bruselas. Bruselas también entiende que se necesita adecuar (el nuevo gravamen) a la realidad fiscal de cada uno de los Estados miembros", ha señalado la ministra al ser preguntada sobre las propuestas para afrontar el alza de los precios energéticos que este mismo miércoles dio a conocer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sobre los planteamientos de Bruselas, Ribera considera que apuntan en una dirección similar a la que defiende el Gobierno español "desde hace tiempo" y que aboga por "reducir los beneficios extraordinarios que están teniendo" las grandes compañís energéticas y "facilitar una contribución solidaria" para que empresas y familias puedan "tener menores precios" en la factura eléctrica.

Asimismo, la titular de Transición Ecológica ha asegurado que no existe la posibilidad de que el impuesto que propone España y el planteado por Europa convivan a la vez.

En tromba contra el PP

Como Montero, Ribera y otras voces del Gobierno de Pedro Sánchez han salido en tromba a enfatizar el voto negativo contra la propuesta que se votó el lunes, Ribera ha vuelto a criticar la actitud del Partido Popular (PP) debido a su rechazo a tramitar en el Parlamento el nuevo gravamen a los ingresos de energéticas y entidades financieras.

"Hay una cosa que no me gusta nada del estilo del señor Feijóo (...) Esto de que cada vez que el Gobierno, por poner una cosa, dice que él solamente discute del asunto si se retira la propuesta del Gobierno y solo habla de la propuesta de la oposición, me parece que es dudosamente recomendable para nadie", ha lamentado Ribera.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también ha cargado contra el primer partido de la oposición. Calviño ha reprochado al PP su voto en contra en el Congreso de los Diputados a tramitar los nuevos impuestos a energéticas y banca y cree que la formación "se está quedando muy sola" en Europa.

"Su posición con respecto a las distintas medidas de respuesta a la guerra no es homologable con la que se está desplegando en el resto de los países europeos con gobiernos del Partido Popular, ni con las propuestas de la Comisión Europea o de los representantes del Partido Popular en el Parlamento Europeo".

En este sentido, considera que las propuestas anunciadas por la Comisión Europea ayer, entre las que se incluye una tasa del 33% a las energéticas, "probablemente les ha pillado a contrapié".

Además, la vicepresidenta ha reconocido estar "muy decepcionada" con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Desde que ha salido de Galicia parece que se ha alineado con las posiciones más extremas del Partido Popular y se ha instalado en el 'no'", ha lamentado.

Pese a esto, Calviño espera que el líder del PP "cambie su orientación, pues considera que en este contexto de guerra a las puertas de Europa "es el momento de estar unidos".

Pero Calvió también ha admitido que el Gobierno va a rectificar. Preguntada por la posibilidad de introducir cambios en cuanto al impuesto a la banca después de las recomendaciones que parece que va a emitir el Banco Central Europeo, la vicepresidenta ha señalado que ahora la proposición de ley va a ser negociada en el Congreso y "evidentemente" se incorporarán aquellas mejoras que permitan tener un gravamen adecuado con una capacidad recaudatoria también adecuada.

"Está claro que tenemos que asegurarnos de que el impuesto a la banca no tiene ningún impacto negativo desde el punto de vista de la estabilidad financiera", ha recalcado.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha sumado al coro y acusó al PP de contradecirse por las declaraciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en las que diferenciaba la tasa a las energéticas que estudia Europa del impuesto temporal a la banca y energéticas que promueve el Gobierno.

"Hay muchas contradicciones en el PP porque votaron en contra de la tramitación de un anteproyecto de ley en el que se definían los impuestos a eléctricas y bancos. Votaron en contra de que se abriera el debate", ha lamentado la ministra.

De hecho, Feijóo aseguró este miércoles que la diferencia entre Europa y España es que el Ejecutivo español "está gravando la facturación de una compañía, no los beneficios".