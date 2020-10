Paz Vega, Neymar, Patricia Conde y José Luis Moreno, en la lista de morosos de Hacienda

La actriz sevillana Paz Vega y sociedades de la multinacional andaluza Abengoa se mantienen en la última lista de morosos del Ministerio de Hacienda publicada este miércoles, a la que se suman, en lo que a andaluces respecta, tres sociedades de Marbella (Málaga).

Quienes aparecen en la lista de morosos lo hacen por tener, a 31 de diciembre de 2019, deudas con la Administración Tributaria superiores al millón de euros, y que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

En concreto, María Paz Campos Trigos, nombre real de la actriz Paz Vega, adeuda 2,63 millones de euros, más que los 2,49 millones que debía el año anterior, mientras que en la lista también aparece el empresario andaluz Rafael Gómez, conocido como 'Sandokan', que debe 2,8 millones de euros a Hacienda, frente a los 2,69 millones previos, y varias sociedades.

Estas empresas son Arenal 2000 de Inversiones (12,21 millones baja a 12,64 millones), Arenal 2000 (65,1 millones baja a 64,9 millones) y Arenal 2001 (71,8 millones sube a 71,92 millones).

Del grupo Abengoa, aparecen las sociedades Abengoa SA (6,1 millones), Abengoa Finance (2,56 millones), Abengoa Abenewco (4,078 millones) y Abencor Suministros (29,49 millones), al igual que también figuran en el listado sociedades de la familia Ruiz-Mateos, como Nueva Rumasa (8,9 millones).

Además, las sociedades de Marbella que entran en esta lista son Gerencia de Obras y Servicios Marbella (12,4 millones), Radio Televisión Marbella (3 millones) y otra de limpieza (1,5 millones).

Neymar, en la lista de morosos por primera vez

Entre los nombres destacados que aparecen en esta listado figura, por primera vez, el del jugador de fútbol brasileño del Paris Saint-Germain y ex del FC Barcelona Neymar, con una deuda de 34,6 millones de euros, siendo la primera persona física en volumen de deuda de todo el listado, desbancando así del primer puesto al empresario Agapito García Sánchez, con 15,97 millones, la misma cifra que el año pasado.

Igualmente, figuran, por segundo año, el ex campeón de motociclismo Sito Pons, que adeuda 1,95 millones de euros, lo mismo que en la anterior lista; el expresidente de Banesto Mario Conde, que reduce su deuda a 8,37 millones, cuatro millones menos, y la presentadora Patricia Conde, con una deuda de más de 1,88 millones de euros, por encima de los 1,83 del año pasado.

Por su parte, el ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, sale de la lista, al igual que el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez y el colaborador de televisión Juan Francisco Matamoros, conocido como Kiko Matamoros, que ya no figuran en el listado.

El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo del millón de euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro o por prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori.

Por su parte, Mario Conde, ex presidente de Banesto, ha recortado su deuda, al deber 8,37 millones, frente a los 12,37 millones de hace un año.

Asimismo, la empresa Tesedul SA, utilizada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para recurrir a la amnistía fiscal sigue apareciendo en la lista e incrementa su deuda hasta 1,28 millones, desde los 1,22 millones anteriores.

Kulteperalia, compañía del empresario del espectáculo José Luis Moreno, sigue apareciendo entre las empresas deudores por las sociedades Kulteperalia (1,4 millones) y Alba Adriática SL (1,3 millones). El empresario Javier Merino, ex pareja de Mar Flores, se mantiene en la lista con algunas de sus sociedades, como Multipetróleos, con una deuda de 1,19 millones de euros; Star Petroleum (1,12 millones), reduciéndose en este caso, y Multipromotur, con una deuda de 1,06 millones de euros.

Destacan también, por el importe de su deuda, Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, vinculado a la promotora inmobiliaria Aifos, que deben a Hacienda 15,68 millones de euros y 15,56 millones de euros, respectivamente, en línea con el año previo.

De igual forma, el ex jugador del Barça y del Zaragoza Gabriel Milito sigue adeudando a Hacienda 1,8 millones de euros, en tanto que el periodista Antonio Navalón presenta una deuda 2,02 millones de euros y el empresario y expresidente del club de fútbol del Valencia, Vicente Soriano Serra, debe ahora algo más (1,38 millones de euros).

De la familia Serratosa Caturla ya no aparece ningún miembro, mientras que siguen estando presentes el empresario catalán Eudald Domenech Riera, que mantiene una deuda de 5,69 millones, y César Vidal, que ha incrementado su deuda con Hacienda hasta los 3,26 millones de euros, frente a los 2,77 millones de la lista anterior.

En el listado también se encuentra el emprendedor, socio inversor en Tuenti e hijo de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck, Francisco José Ortiz von Bismarck, que debe 1,28 millones, y sigue figurando el exjuez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Pascual Estevil, condenado por extorsión, con una deuda de 3,7 millones.

Reyal Urbis e Isolux Corsán, las compañías más morosas

Grupo Isolux Corsán sigue siendo la sociedad, con 315,8 millones (13,8 millones más que hace un año), que más debe, mientras que su filial Isolux Corsán Concesiones debe 54,04 millones de euros, lo que arroja una deuda superior a los 383,64 millones de euros, según el listado consultado por Europa Press.

Entre las sociedades que entran, destacan Intereconomía Radio S.L., con una deuda de 1,3 millones; Edificio Novosur, relacionado con Nueva Rumasa, con una deuda de 4,6 millones; o Reus (1,2 millones).

Respecto a las empresas que permanecen y aumentan considerablemente su deuda figuran la promotora Nozar, con una deuda de 215,1 millones; Isolux Corsán, con 329,6 millones, aumentando en 13,8 millones, y Desguaces La Torre, con 21,4 millones, elevándose en 3 millones, junto a las sociedades Ombuds Compañía de Seguridad y Ombuds Servicios, con 40 millones entre ambas, subiendo en 35,7 millones.

A su vez, entre las sociedades que permanecen con una deuda menor, tras haber logrado Hacienda el cobro, se encuentran Martinsa-Fadesa, con 27 millones, reduciéndose en 23,3 millones; Reyal Urbis, con 343,5 millones, bajando en 9,7 millones; o La Casa Grande del Aceite de Oliva, perteneciente al empresario Luis Miguel Rodríguez, propietario de Desguaces La Torre, con 1,76 millones, bajando en 462.000 euros dicha deuda. CLUBES DEPORTIVOS

También figuran algunos clubes deportivos como Real Murcia (10,77 millones), Unión Deportiva Salamanca (13,44 millones) o Xerez Club Deportivo (10,38 millones), el Real Jaén (1,21 millones). Mientras, el Racing de Santander, que el año pasado debía 3,26 millones, ya no figura en la lista.

Igualmente, adeudan a Hacienda el Club Basquet Girona (10,12 millones), el Club Deportivo Atlético Alcantarilla (1,84 millones), El Club Deportivo Básico Balonmano Neptuno (1,06 millones) y el Club Estudiantes (5,07, unos 3,1 millones menos que hace un año).

Otras sociedades que repiten en el sexto listado de morosos son Intereconomía Corporación (de 12,4 millones sube a 12,5 millones) e Intereconomía TV (de 5,39 millones sube a 5,49 millones), y Martinsa-Fadesa (de 50,3 millones baja a 27 millones).

El Grupo Cantoblanco, vinculado al empresario Arturo Fernández, tiene diversas sociedades a las que se reclama dinero, como Grupo Cantoblanco Alimentación (7,4 millones), Cantoblanco Colectividades (de 6,5 millones baja a 3,9 millones) y Arturo Grupo Cantoblanco (3,3 millones).