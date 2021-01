El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hablado este miércoles por primera vez tras la rebelión andaluza contra el decreto de la transición de la PAC, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado ya en el BOE.

El ministro, que fue consejero de Agricultura de la Junta con Susana Díaz, defendió la aceleración de la convergencia entre agricultores de la misma región productiva, algo que globalmente -después habrá casos y casos- puede perjudicar a Andalucía, ya que en la región lo que se recibe por hectárea del pago básico está por encima de la media nacional.

Así, abogó por lo que llamó "justicia retributiva" en las ayudas directas de la PAC y aseguró, ante las críticas al real decreto aprobado este martes -que vienen de la Junta y las organizaciones agrarias andaluzas- por considerar que las medidas para lograrla son bruscas, que "lo brusco es el inmovilismo".

Planas considera que el Gobierno ha adoptado un punto medio entre una autonomía "que se ha opuesto y prefiere un modelo de inmovilismo" (Andalucía) y otras que "quieren convergencia ya". La postura del Ministerio es la del justo medio aristotélico", según Planas, quien apuesta por "un proceso progresivo de reforma, que nos viene sugerido por Europa y que es necesario si queremos responder a los retos de esta década".

Recordemos que la Junta y las organizaciones agrarias andaluzas defienden continuar con la senda actual, que limita las pérdidas al 6% para los que están por encima de la media, mientras que el Gobierno ha optado por eliminar esa limitación. La consecuencia es que habrá productores que pierdan el 20%, el 30% o más de sus ayudas. Para Andalucía, los más productivos y los que más han invertido; para los favorables a la medida, los más "privilegiados".

Planas se muestra totalmente a favor de la convergencia -"que dos agricultores que hagan el mismo trabajo reciban la misma ayuda"- y asegura que "es una cuestión de justicia", por lo que está de acuerdo con las indicaciones de la Comisión Europea (CE).

"Que el 80% de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) lo perciba un 20% de los titulares no me parece normal", afirma el ministro

La CE recomendó en diciembre a España que "avanzara significativamente" en el proceso de convergencia interno, en la distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios y en eliminar su vínculo con las referencias históricas. El Gobierno ha atendido esta indicación y desde Andalucía se afirma que el requerimiento europeo "no era una obligación" y que se debería haber mantenido el 'status quo' actual mientras no se negocie la reforma de la PAC dentro del país y mientras no haya un informe de impacto de la medida.

Pero Planas llama a corregir lo que considera una injusticia redistributiva de forma urgente. "Que el 80% de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) lo perciba un 20% de los titulares no me parece normal. Hay 680.000 perceptores en el conjunto de España y esta convergencia es necesaria desde el punto de vista redistributivo y de cara al funcionamiento y los retos del sector"

La convergencia es necesaria también, en su opinión, para hacer frente al reto de la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, pues a su juicio "la distribución actual de derechos de pago les penaliza claramente".

"Vamos a avanzar de forma progresiva y moderada en este proceso. Lo que hacemos es, en 2021 y 2022, avanzar dos pasos más en camino que se alargará hasta 2027", afirma.

En este sentido, destaca que la norma aprobada el martes es "lo que prevé el reglamento de transición comunitario, acompañado por las recomendaciones de la Comisión. Y hemos hecho una lectura moderada de esas prescripciones europeas".

De acuerdo a sus datos, en la Unión Europea (UE) hay 18 países que "ya tienen una convergencia plena en el cobro de sus derechos"; en Alemania es del 100%, con una región formada por los lander, y en Francia, al 90%, con dos regiones (el área continental y Córcega).

Dichos países son los principales receptores de ayudas de la PAC junto con España, donde sin embargo la convergencia solo alcanza al 46% de los agricultores y ganaderos.

"De aquí a final de la década tenemos que completar el proceso, porque será la condición para que podamos continuar percibiendo los fondos de la PAC a partir de 2023".

Los ejercicios 2021 y 2022 de la PAC se regirán por "las antiguas reglas ligeramente modificadas" y el presupuesto para el periodo 2021-2027. Y será en 2023 cuando la nueva programación entre plenamente en vigor".

Este año y el próximo, España contará con 7.200 millones de ayudas de la PAC (5.700 para pagos directos y 1.500 para el segundo pilar), incluyendo el fondo de recuperación Next Generation, que está incluido en esos dos años de ejecución.