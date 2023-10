Fainé traza el perfil del buen directivo: "Primero las personas y luego lo demás"

El Rey Felipe VI ha visitado este jueves Granada para clausurar el XXII Congreso de Directivos CEDE, un encuentro anual que reúne a la cúpula empresarial del país y en el que se ha hablado sobre el nuevo liderazgo empresarial y abordado retos como el papel del empresario, los desafíos internacionales o la propia Inteligencia Artificial.

Felipe VI, que es presidente de honor del congreso, ha clausurado el encuentro junto al presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé; la ministra de Economía, Nadia Calviño y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. A su llegada, ha sido recibido con aplausos de los empresarios asistentes, que llenaban la sala García Lorca del Palacio de Congresos.

El Rey visita por segunda vez Granada este mes después de que asistiera a la recepción oficial a los líderes europeos que celebraron en la ciudad la Cumbre Europea dentro de la presidencia española de la Unión y a los que Felipe VI recibió en la Alhambra, ha dicho que también se encuentra en su tierra. Precisamente a esta cita de hace unas semanas se ha referido Felipe VI en su discurso, en el que ha resaltado la "relevancia para nuestro país" del foro de empresarios, "para su avance social y económico, por los contenidos o temas" que se exponen.

Durante el discurso, el Rey ha señalado que "nos encontramos ante un nuevo escenario económico internacional, caracterizado por un elevado grado de incertidumbre y de cambio de paradigma económico". "Los terribles sucesos que están ahora mismo aconteciendo en Oriente Próximo, junto con la guerra de Ucrania, tienen claras consecuencias sobre la economía mundial y provocan que las previsiones macroeconómicas de la economía mundial tengan que ser revisadas".

"Este agravamiento de la incertidumbre global hace que el papel de los empresarios, y en particular de los directivos de las empresas, sea, si cabe, mucho más importante". "De vosotros depende la buena, mejor dicho, la excelente y responsable gestión de los recursos materiales y humanos de una empresa. Y de esa esa buena gestión como directivos dependen económica y socialmente muchas familias", ha dicho Felipe VI, que les ha animado a orientarse hacia un nuevo liderazgo empresarial, como reza el lema del congreso, y a contar con la mejor información para tomar decisiones, "no siempre fáciles".

Según el Rey, "el proteccionismo, las barreas comerciales y los conflictos económicos se están multiplicando, lo cual puede traducirse en problemas severos para empresas y hogares", reconociendo que "la fragmentación de la economía global no es deseable ni buena para nadie". "Por tanto se debe responder trabajando de forma simultánea y equilibrada reduciendo determinadas dependencias externas y fortaleciendo nuestras capacidades productivas estratégicas, mientras defendemos, al mismo tiempo, una economía global abierta. Para eso, según el Rey, se necesita "una reindustrialización" y "proteger y reforzar el liderazgo en determinados sectores estratégicos que determinan el empleo y bienestar de los ciudadanos", estando llamados los directivos a "asumir, con mayor intensidad que en el pasado, el compromiso de emprender en ese afán de construir las organizaciones del mañana", más flexibles y ágiles.

Felipe VI ha dicho a los directivos que el país confía en ellos y les ha animado "a seguir trabajando por y para el bien de nuestra sociedad. Desde las instituciones os apoyamos", ha asegurado el Rey, que ha abogado por la colaboración público-privada para construir "las organizaciones del mañana".

Fainé: "Lo más importante en las empresas son los trabajadores"

El presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, ha agradecido al Rey su compromiso por participar cada año en sus congresos y por ser fuente ejemplar de estímulo e inspiración en su tarea como directivos de empresas. Fainé ha agradecido la acogida de Andalucía y Granada, un marco insuperable, recitando a Francisco de Icaza y su "No hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada".

Fainé, en un discurso donde ha disertado sobre el papel del líder y el buen directivo, ha resaltado la idea general de que el entorno en el que se mueven las empresas se caracterizan por la complejidad y la incertidumbre, que lo más probable es que vayan a más en el futuro. Siempre ha habido pero nunca con tanta intensidad como ahora por dos motivos: por la velocidad de los cambios y por las interdependencias mayores de países, empresas y personas.

El presidente de la Fundación CEDE ha hablado de que la incertidumbre puede trastocar los modelos de incertidumbre actuales y ha hablado de la necesidad de gestionar con serenidad y con coraje para tomar decisiones difíciles. Fainé, analizando el entorno empresarial local y global, se ha referido a los factores de incertidumbre y ha hablado de "fuerzas que se ven venir de lejos" y son imposibles no ver para actuar ante ellas por parte de los directivos, como la transición energética, que avanza despacio para poder frenar el cambio climático, lo que tendrá consecuencias para turismo o agricultura; o la evolución demográfica, con fuerzas muy bien definidas y donde se apunta a un envejecimiento gradual y reducción del tamaño de la población, lo que también transforma las empresas. Se cambian las demandas y los servicios mucho más rápido de lo que se imaginaba. Por otro lado, el mercado de trabajo muta con vísperas de la jubilación de los nacidos en los 60 con el baby boom. "Ya hubo escasez de trabajadores, atraer el talento joven es cada vez más difícil y mantener los trabajadores senior también es difícil", ha asegurado el presidente de la Fundación CEDE.

Las guerras también han sido protagonistas de su discurso, aludiendo a las dificultades de gestión y a las dinámicas políticas en España y Europa. Los cambios políticos afectan a los negocios y a cambios en el sistema tributario, área importante para las empresas, de ahí que el cometido de los directivos "pasa por anticiparnos, negociar con reguladores y autoridades y reaccionar con rapidez buscando siempre lo mejor para las empresas y el conjunto de la sociedad". Esa anticipación es "la única manera de defendernos", considera.

Tampoco ha olvidado la revolución tecnológica y los avances anunciados en múltiples frentes, con descubrimientos trepidantes, como la inteligencia artificial generativa, revolución del siglo XXI, que no se sabe las repercusiones que tendrá, por lo que ha anunciado que será tema principal en el siguiente congreso. "Transformará tareas de trabajadores pero creará nuevos puestos de trabajo y responsabilidades sobre las empresas", ha dicho.

Propone crear estructuras organizativas ligeras que permitan cambios con prontitud, revisar la solidez de los sistemas de control, crear un protocolo de gestión de crisis y construir canales fluidos de comunicación dentro de la empresa para aprovechar todo el talento de todas las personas, que no se se aprovecha del todo. "Será la suma de las inteligencias, intuiciones y dotes de nuestros equipos los que nos permitirán salir de las dificultades", asegura Fainé, cuya "idea madre" es que "como buenos directivos tendremos que ser conscientes de que el factor más importante en el entorno es el factor humano, las personas". "No podemos cometer el error que las relaciones personales acaben olvidadas, donde se suelen marchitar por no prestar la atención. Siempre cultivar y mimar las relaciones con las personas de nuestro entorno. Los miembros de CEDE somo conscientes que ahora con la Inteligencia Artificial es cuando más atención tenemos que prestar a la inteligencia emocional". "Primero las personas y luego lo demás", ha concluido.

Las personas que hay que poner en el centro del foco son los empleados, clientes, accionistas y la sociedad en su conjunto. "Hoy en día no es suficiente ni recomendable el espíritu autoritarista", calificando a los empleados como los auténticos "pilotos" de la empresa. "Cuando los empleados son y se sienten protagonistas, la misión del líder es transmitir los valores de la empresa, establecer objetivos realistas, facilitar el ambiente y reconocer el esfuerzo individual y colectivo", ha añadido.

"Liderar es servir. El enfoque no debe consistir en controlar sino ponerse al servicio de los miembros del equipo para ayudarles a creer. Se lidera con el ejemplo y no se puede ser un verdadero líder cuando las personas de tu equipo desconfían de tus intenciones. Cuando todos somos fieles y ayudamos no es de extrañar que la motivación emerja de forma espontánea", ha dicho ante el foro de directivos. También ha hablado de "satisfacer las demandas de los clientes, con mejores condiciones y mejor trato que la competencia". Las que no lo hagan, "irán desapareciendo". Fainé también habló con la relación con los accionistas y la sociedad en su conjunto, aludiendo también a los problemas del medio ambiente y la transición ecológica o el trabajo para reducir la pobreza y las desigualdades.

Para Fainé, las empresas son "personas al servicio de personas" y ha aventurado que las cualidades humanas adquirirán mayor relevancia. Las cualidades del buen líder, para Fainé, son no abandonar el pensamiento crítico, dejar crecer la creatividad y ser conscientes de que la empatía mueve montañas. "Actuemos siempre con honestidad, no perdamos el coraje, desarrollemos nuestra capacidad de servir y no olvidemos cuidar de nosotros mismos buscando equilibrio entre vida laboral, familiar y todo lo importante en nuestra vida. Es imposible poner el alma en una máquina", ha concluido, asegurando que hay que "dirigir para servir".

Calviño: "El mundo de ayer no va a volver"

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha compartido reflexiones sobre el momento de incertidumbre y cambio internacional. "Es más importante que nunca transmitir confianza a los ciudadanos, a los inversores, que los directivos pongan al máximo rendimiento sus capacidades", ha dicho Calviño, que ha resaltado la capacidad de diálogo, buscando compromiso porque "el mundo que viene es muy complejo y está lleno de matices". También ha abogado por la "flexibilidad y capacidad de adaptación" para subirse al tren en aspectos como la transición ecológica.

Calviño ha apostado por invertir en la formación, responder a las expectativas de los equipos buscando la diversidad. La ministra ha hablado también de la ambición del buen líder "porque el mundo de ayer no va a volver", lo que genera retos pero también "oportunidades". También ha apelado a que los líderes tienen que tener "responsabilidad social" por el "impacto social" de sus decisiones, marcando incluso la marcha del país.

La ministra ha apelado al papel de todos para construir el futuro del país y de Europa, asegurando que el Gobierno quiere que el país siga teniendo voz protagonista, para lo que ha hablado de la política económica del Gobierno, "con resultados positivos y evidentes" de recuperación y fortaleza, hablando de que España es ejemplo de transición económica y de paz social, entre otros. "Cuando trabajamos todos juntos somos imparables y podemos superar cualquier desafío", ha concluido.

Juanma Moreno: "En Andalucía tenemos hambre de futuro"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido al Rey la presencia y el compromiso con Andalucía, "que nos estimula a avanzar juntos, ser mejores y dar lo mejor de nosotros"; y a la CEDE y su presidente, Isidro Fainé, "un enamorado de nuestra tierra". Moreno ha dicho que Granada es pura inspiración, puro talento, fundamental a la hora de sacar adelante "cualquier proyecto", sumando el plus de Andalucía de hospitalidad y belleza.

Moreno ha dicho que Andalucía aspira a atraer más empresas: "Es mucho más que el mejor escenario. Es protagonista, es el Sur líder", defendiendo "la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la pal social y la moderación". El presidente ha resaltado las políticas andaluzas para atraer empresas y bajar impuestos así como la reducción de trabas administrativas, que "asfixian al emprendedor".

"Ese mañana que nos incluye y nos afecta a todos se construye especialmente desde las empresas", ha asegurado Moreno, que dice que "Andalucía tiene hambre de futuro". Tras dar datos de PIB, exportaciones o competitividad, ha hablado del crecimiento económico de Andalucía. Al Rey lo ha calificado como "el mejor valedor de los españoles y lo que somos capaces de construir juntos" y ha pedido a los directivos que "vuelvan a Granada, vuelvan a Andalucía e inviertan en nuestra tierra".