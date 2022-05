La cooperativa La Unión dice que la ley de cadena alimentaria perjudica a los pequeños productores

La aplicación de la nueva ley de la cadena alimentaria genera intranquilidad en el sector agroalimentario, ya que este nuevo texto legal, que es la adaptación de la ley europea a la casuística nacional, provoca dudas en el campo andaluz, uno de los grandes focos de producción nacional, al considerar que la pequeña explotación agraria puede sufrir desventajas graves respecto a las grandes explotaciones lo que puede provocar pérdidas competitivas que acaben afectando a todo el sector.

Uno de las principales actores del sector agroalimentario, Jesús Barranco, CEO de La Unión, un ‘gigante' en la comercialización de frutas y hortalizas en Europa, que participó en el debate sobre ‘La reforma de la ley de la cadena alimentaria’, organizado por la asociación de empresarios del sur de España, Cesur, y por Cajamar, en Almería, indicó que las limitaciones de la venta con el precio que marca la ley (no puede estar por debajo de los costes de produccion) “imposibilita la comercialización del producto y deja en desventaja a pequeños productores como los que conforman nuestro modelo agrícola en Almería”.

La Unión comercializa alrededor de 400 millones de kilos de frutas y hortalizas anuales gracias a la producción de 3.500 agricultores. Para Jesús Barranco, esta situación favorece la entrada de producto de terceros países que no sólo no se ajustan a la normativa española, sino que además “cuentan con costes de producción mucho menores que en España y con el riesgo de no alcanzar los estándares de calidad y seguridad alimentaria exigidos en Europa”.

La aplicación literal de la ley supondría “una amenaza a la competitividad de un sector que lucha por mantener unos márgenes mínimos en un entorno de escalada de costes de producción”, según Barranco. Otro de los asuntos que se trató en la mesa redonda organizada en la jornada fue que la literalidad de la norma favorece al sector cooperativo frente al empresarial.

La mesa redonda estuvo integrada, además de Jesús Barranco, por Enrique de los Ríos, CEO de Única; Cristina del Toro, directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, y José Miguel Soriano, socio de Andersen.

La jornada la clausuró la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo.

Entre los aspectos tratados también se destacó la necesidad que tiene el sector de ganar peso específico en las instituciones para tener más influencia negociadora. “Nuestro deber es generar riqueza a la sociedad”, agregó Jesús Barranco.