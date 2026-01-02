¿Se te acaba el paro en 2026? Así es la ayuda de hasta 1.600 euros al mes que podrías recibir de forma automática si cumples estos requisitos

El fin de la prestación por desempleo marca un punto de inflexión para muchas personas que siguen sin trabajo. En estos casos, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se presenta como una de las principales redes de apoyo: en 2026, puede alcanzar hasta los 1.642 euros mensuales, en función de las circunstancias personales. Además, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se activa de manera automática para aquellos que hayan agotado el paro y cumplan las condiciones exigidas.

Este escenario suele darse tras haber percibido durante el período máximo la prestación contributiva, a la que se accede cuando se han cotizado al menos 2.160 días en los seis años previos. Una vez consumidos esos 24 meses, la atención se desplaza hacia las ayudas asistenciales disponibles para quienes continúan en situación de desempleo. Por ese motivo, se ha establecido un nuevo proceso, que simplifica los requisitos de acceso al IMV y está regido por el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo.

El SEPE concederá el IMV de oficio: requisitos

En concreto, un total de 785.722 hogares en los que viven más de 2,3 millones de personas se beneficiaron del Ingreso Mínimo Vital en noviembre de 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INSS). Asimismo, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 18,1% durante el último año y el número de beneficiarios ha crecido un 18,7%.

Ahora, el Gobierno ha ideado una pasarela que permite a los que hayan agotado el subsidio por desempleo pasar a recibir el IMV de manera automática. Como principal novedad, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) comenzará a cruzar los datos con el INSS; y se procederá al cambio siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

No haber conseguido trabajo.

Ser mayor de 23 años.

Que no hayan variado las circunstancias personales y de la unidad familiar para el reconomiento y mantenimiento del subsidio, recogidas en la carta que el SEPE enviará a la persona beneficiaria para informar sobre la posibilidad de comenzar la transición hacia el IMV.

Por otro lado, el cotribuyente deberá solicitar cita previa con una Oficina de Prestaciones para realizar el trámite correspondiente, 'Tránsito al IMV', antes de que se agote el subsidio. En la misma línea, deberá conceder su consentimiento y, si fuera preciso, suscribir una declaración responsable conforme cuenta con el consentimiento expreso de los integrantes de su unidad familiar.

¿Cuáles son las cuantías del IMV en 2026?

En 2026, también se modifican las tablas del IMV, que se ven incrementadas en un 11,4%; y, como suele suceder, la cuantía final se establece en función de la composición del hogar. Por lo tanto, para un adulto que viva solo, el ingreso mínimo será de 733,91 euros mensuales; mientras que, para dos adultos que tengan más de dos menores a su cargo, la cifra asciende a un máximo de 1.614,62 euros. En otros tramos, un adulto y tres menores cobrarán 1.394,45 euros; y una pareja con un solo hijo, 1.174,27 euros.