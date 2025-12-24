Ingreso Mínimo Vital en 2026: esta será la nueva cuantía tras la subida del 11,4% a partir de enero

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) volverá a incrementarse en 2026. El Gobierno ha aprobado una subida del 11,4%, igual que para las pensiones no contributivas, con la idea de reforzar la protección de las personas con menos recursos. Casi 800.000 hogares, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se verán beneficiados en un contexto marcado por el encarecimiento del coste de vida.

Este no es el único cambio: para compensar la inflación, las pensiones subirán en general un 2,7% a partir del 1 de enero de 2026. Esto supondrá, aproximadamente, "572 euros adicionales al año" para aquellos que cobren la pensión media de jubilación; es decir, en torno a los 1.500 euros mensuales. No obstante, las mínimas aumentarán entre un 7% y un 11,4%; y las no contributivas, un 11,4%.

¿Cuánto sube el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2026?

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia, pero carecen de los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, la subida implica una mejora de su protección frente a las desavenencias que puedan surgir.

A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor el aumento aprobado por el Gobierno y el IMV subirá lo mismo que las pensiones no contributivas. De esta forma, la renta garantizada para un hogar universonal alcanzará los 733,91 euros mensuales; 75 euros más al mes respecto a los 659 euros de este año. En cualquier caso, lo cierto es que las familias no siempre cobran esta cantidad, pues hay que valorar también el tipo de hogar y los menores a cargo.

Por otro lado, existe un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales o aquellas en las que algún miembro tenga una discapacidad igual o superior al 65%.

Así suben las pensiones en 2026

En España hay actualmente 9,4 millones de pensionistas y, si hablamos del Ingreso Mínimo Vital, son 2,4 millones las personas que lo recibieron en septiembre de 2025. "Si los precios suben, las pensiones también lo van a hacer para hacer frente a los gastos del día a día", ha expresado Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta forma, defiende el compromiso "inquebrantable" de ofrecer "certeza" a cada una de estas personas.

De acuerdo con los datos facilitados por la Seguridad Social, la cuantía bruta mensual de la pensión mínima de jubilación para titulares con mas de 65 años en hogares universonales sube hasta los 936,20 euros; mientras que, en el caso de tener un cónyuge a cargo, se fija en 1.256,60 euros.

Por su parte, las pensiones no contributivas llegarán a los 629,08 euros; y las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan un 7,07% hasta alcanzar los 599,60 euros, en el caso de las no concurentes, y los 582,10 euros, en el caso de las concurrentes.