Accionistas y empleados del BBVA respaldan la opa a Sabadell pero temen que pueda descarrilar

Bilbao/Accionistas y antiguos empleados del BBVA consideran que la opa sobre el Sabadell es una "operación de libro", pero les preocupa que "esté empantanada" y pueda descarrilar por las condiciones que pueda imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno.

Durante el turno de intervención de los accionistas en la junta general del banco, que se ha celebrado este viernes en Bilbao, varios representantes sindicales y accionistas han expresado su preocupación por que, cumplido un año del anuncio del BBVA para lanzar una opa sobre el Sabadell, aún no cuente con autorización por parte de la CNMC.

Además algunos han expresado su temor por que el BBVA se vea tentado a mejorar la oferta para convencer a los accionistas del Sabadell de que vendan sus títulos y han afeado que el banco no haya sido capaz de convencer al Gobierno o haberse sentado a negociar con el Sabadell.

Jorge Aranda, portavoz de la Asociación de Cuadros de Banca (ACB), primer sindicato en el BBVA, ha dicho que ellos esperan que la opa "culmine con éxito" y trabajarán desde el primer día para garantizar el empleo de los trabajadores del BBVA y de los procedentes del Sabadell una vez se materialice la fusión.

La secretaria de CCOO en el BBVA, Paola Torrico, ha reclamado minimizar las consecuencias laborales que supondrá la integración de la plantilla del Sabadell, al tiempo que el representante de UGT Francisco Javier Rojano ha manifestado que no comparte el rechazo por la organización nacional de su sindicato a la opa.

Ha indicado que UGT en el BBVA estará a lo que los organismos reguladores y accionistas decidan, teniendo en cuenta el interés de la plantilla y desvinculándose de cualquier posición política.

No obstante, ha advertido de que si la opa tiene éxito, no permitirán que el coste de la operación caiga sobre las plantillas de BBVA y Sabadell, advirtiendo que UGT no estará en ninguna firma que suponga la salida forzosa de un trabajador y que la voluntariedad deberá ser "total".

Por su parte, Alberto Artela Getxo, representante de la asociación de ex empleados de BBVA Uniter, ha dicho que la opa al Sabadell es una "operación de libro" por la complementariedad y diversificación que reportaría, pero considera que los responsables de BBVA no la han llevado de la manera adecuada.

Ha criticado que la dirección del banco no haya obtenido el apoyo del Gobierno y que no haya negociado, "con calma y generosidad", con la otra parte, el Sabadell, recordando, en este sentido, cómo Isidro Fainé negoció durante un año la fusión de Caixabank con Bankia.

En su opinión, la operación "está empantanada" y ha advertido que Competencia y el Gobierno pueden imponer condiciones que la hagan "imposible", al tiempo que ha expresado su temor porque el consejo de administración se pueda ver tentado a elevar el precio ofrecido por las acciones del Sabadell, pues no parece que la opa vaya a triunfar, salvo con una fuerte subida del precio.

Otra accionista, Alicia Acart, ha expresado también sus dudas sobre una opa que se dijo que se resolvería en seis meses y más de un año después de su anuncio sigue "sin un plazo esperado", y ha añadido que "el escenario más probable es el de no fusión" y ha preguntado al consejo de administración si el BBVA no estará en "una huida hacia delante".