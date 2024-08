Así afecta el ERE de Marypaz a los trabajadores y tiendas andaluzas

El ERE que presentó la cadena de zapaterías de origen andaluz Marypaz el pasado 2 de agosto afecta a 22 tiendas en Andalucía y 122 trabajadores, el 45% de la plantilla. En toda España son 51 tiendas y 267 trabajadores, aunque en un primer momento la empresa informó a la parte sindical de que eran 54 y 276, respectivamente. Por provincias, el cierre de tiendas se distribuye de la siguiente manera: 7 en Sevilla, 5 en Cádiz, 3 en Jaén, 2 en Almería, otras 2 en Málaga y una en Córdoba, Granada y Huelva, respectivamente.

La sociedad Crocea Mors, vinculada al empresario madrileño Álvaro Pellón y propietaria de la marca, está ahora mismo en fase de liquidación, después de que presentara concurso de acreedores el pasado mes de mayo con un pasivo de más de veinte millones de euros y con una evolución a la baja del negocio.

Por tanto, el ERE conllevaría el cierre de todos los establecimientos, aunque hay una ventana para la supervivencia. Una oferta de compra en el marco del proceso concursal garantiza el mantenimiento de 16 tiendas, las que son rentables, y estudia incluir seis más si se considera que tienen viabilidad. En total, cabe la posibilidad de que se conserven en total 22, según informan fuentes de Comisiones Obreras, que lidera la negociación del ERE en la parte sindical. Las fuentes prefieren no decir el nombre del ofertante, para garantizar que la operación llega a buen puerto. Sí que aseguran que el administrador concursal ya ha dado el visto bueno y que todo depende de la decisión del juez de lo Mercantil.

La empresa, de momento, ha ofrecido la indemnización mínima a los trabajadores

En cuanto a la negociación del ERE, el lunes se produjo una reunión entre la empresa y la representación de los trabajadores. En un principio Crocea Mors se había mostrado dispuesta a conceder 22 días por año trabajado, oferta que CCOO considera insuficiente, pero en el encuentro redujo la oferta al mínimo legal, 20 días, y no garantizó que los trabajadores fueran a cobrar el sueldo en agosto. Sí señaló que “hará todo lo posible” para realizar el abono. Si no hubiera acuerdo, sería el juez el que tendría que decidir tanto la indemnización como quien la paga y en qué posición quedan los empleados en cuanto que acreedores si hubiera deudas. En última instancia, si el juez considera que Crocea Mors no tiene liquidez los trabajadores tendrían que acudir al Fogasa, el fondo de garantía salarial adscrito al Ministerio de Trabajo.

Marypaz es una empresa fundada en Sevilla por la familia Aguaded, que la llevó a tener hasta 2.000 trabajadores y 400 tiendas, algunas en países como Arabia Saudí, Francia, Kuwait y República Dominicana. En 2016 presentó un primer concurso de acreedores y fue adquirida por el fondo Black Toro. Dos años después, volvió de nuevo a concurso y fue cuando la compró Crocea Mors. La empresa fue golpeada duramente por la pandemia y el remate fue, según el informe de la administración concursal, el rechazo de la sociedad estatal Cofides a conceder una línea de financiación por los graves efectos causados por el coronavirus.