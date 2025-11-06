Agricultura toma medidas preventivas ante el riesgo de gripe aviar: ¿cuáles son las multas por criar aves de corral al aire libre a partir del próximo lunes?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha prohibido la cría de aves de corral al aire libre debido al aumento del riesgo de gripe aviar en España. La medida, aplicada de manera preventiva desde la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, entrará en vigor a partir del próximo lunes, 10 de noviembre.

En concreto, se han notificado en la Unión Eurpea 139 focos de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral. Todo ello, según los datos recogidos entre el 1 de julio y el 5 de noviembre por la red de vigilancia Animal Disease Information System (ADIS). En España, se han registrado 68 casos, por lo que se ha procedido a tomar las medidas de prevención oportunas. Pero ¿qué podría suceder en caso de incumplirlas?

Medidas de bioseguridad ante el aumento del riesgo de gripe aviar

De acuerdo con el Ministerio, todo esto, junto a la bajada térmica de las últimas semanas, hace que sea "recomendable aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas de mitigación con un enfoque preventivo", en aplicación de la Orden APA/2442/2006, de 27 de junio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación a la influenza aviar.

En concreto, el artículo 5.1 de esta disposición establece en su apartado "c" la prohibición de criar aves de corral al aire libre como medida de bioseguridad. "No obstante, cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres; y siempre que se alimente a las aves en el interior o en un refugio que evite el contacto de las aves silvestres con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral", aclara el texto.

¿Cuál es la multa por incumplir la prohibición de criar aves de corral al aire libre?

Asimismo, el artículo 9 alude directamente al 'régimen sancionador' en caso de incumplir cualquiera de las medidas señaladas y establece que será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, "sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir".

Son los capítulos II y III de esta ley los que recogen las actividades ilícitas y sus posibles consecuencias. En el caso que nos ocupa, criar aves de corral al aire libre, cuando ha sido expresamente prohibido por el Ministerio de Agricultura como medida de bioseguridad, podría considerarse en principio una "infracción grave".

Así lo establece el artículo 84.15, según el cual se considera una infracción grave "el incumplimiento o transgresión de las medidas cautelares adoptadas por la Administración para situaciones específicas, al objeto de evitar la difusión de enfermedades o sustancias nocivas, o de las medidas sanitarias adoptadas por la Administración para la prevención, lucha, control o erradicación de enfermedades o sustancias nocivas, o la resistencia a su ejecución, cuando no esté tipificado como falta muy grave".

Por lo tanto, la sanción podría suponer una multa de 3.001 a 60.000 euros. Sin embargo, en el caso de que pudiera considerarse una infracción muy grave, la cuantía ascendería de 60.001 a 1.200.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la mencionada ley.