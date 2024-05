Todas las ayudas a los jóvenes para repoblar pueblos de España

Los pueblos en España se están despoblando poco a poco desde hace ya décadas. A este fenómeno se le conoce como 'La España vaciada'. A medida que las grandes ciudades se van llenando, los pueblos y zonas rurales se van despoblando. Esta situación, que es muy dura para todos los habitantes de los pueblos, deja muchos municipios en riesgo de desaparición. Más o menos el 40% de los municipios españoles están en riesgo de despoblación. Esto es un problema que hay que afrontar, y es por esto que se han implementado varias medidas estratégicas que tienen como objetivo ayudar y dar prestaciones a los jóvenes para repoblar los pueblos. Vamos a ver algunas de estas ayudas para los jóvenes para vivir en zonas rurales.

Hay un estudio del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que dice que más de 4000 municipios se enfrentan a problemas de despoblación. De estos 4000 municipios, son 1840, los que están en riesgo de despoblación irreversible, lo que puede llevar a su extinción. Estos pueblos suelen tener una media de 110 habitantes y densidad poblacionales muy bajas (de aproximadamente 4,3 habitantes por kilómetro cuadrado). Además, no solamente esto, sino que la media de edad cercana a los 60 años y han perdido muchos habitantes en los últimos años. Es por esto, por lo que es muy importante atraer a los jóvenes a estas áreas, para que se asienten y creen negocios que prosperen.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) tiene algunas medidas para combatir esta despoblación con subvenciones. Se ha destinado un total de 16,2 millones de euros a las entidades locales y el Ministerio ha asignado 1,2 millones de euros en ayudas para instituciones sin ánimo de lucro y 2,6 millones de euros para impulsar la actividad económica y apoyar el empoderamiento rural. Tiene un enfoque particular en mujeres y jóvenes emprendedoras.

¿Cuáles son las ayudas para vivir en pueblos?

En el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, hay varias ayudas para jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una casa en municipios que tengan menos de 10.000 habitantes. La subvención es de hasta 10.800,01 € límite del 20 % del precio de adquisición, ahora bien, siempre y cuando el precio de la casa no supere los 120.000 €.

¿Cuáles son los requisitos para repoblar pueblos de España?

Estos requisitos depende del organismo que dé la ayuda en una zona de despoblación. Un ejemplo son las ayudas de la administración que suelen requerir que el municipio tenga un cierto número de habitantes, el valor de la vivienda y que la casa sea destinada para vivienda habitual. De todas maneras hay programas no gubernamentales que tienen requisitos diferentes, por lo que es importante que consultes la guía de cada iniciativa.

Y, ¿cuáles son las ayudas a jóvenes por vivir en pueblos para repoblar?

Hay varias ayudas prestaciones y deducciones para todos aquellos jóvenes que estén interesados en mudanza municipios que estén en riesgo de despoblación.

Asturias: en Asturias, existen ayudas para la compra o rehabilitación de vivienda habitual en zonas con riesgo de despoblación. Estas ayudas están destinadas a jóvenes menores de 35 años, familias, numerosas o familias monoparentales.

Castilla y León: aquí ofrecen una ayuda a menores de 36 años para la compra de una casa en municipios que tengan menos de 10.000 habitantes o de 3000 si el municipio se encuentra a una distancia máxima de 30 km de una capital de provincia. También hay un descuento del 20 % para los jóvenes que adquieran una vivienda pública rural. También avalan para que el banco pueda ofrecer una hipoteca de hasta el 97,5 % del valor de la casa (que no debe superar los 240.000 €.

Madrid: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha implementado un paquete de rebajas tributarias. Este paquete busca que los jóvenes menores de 35 años se establezcan su residencia en localidades con menos de 2500 habitantes. Esto beneficiará a más de 1200 contribuyentes y generará un ahorro de más de 8 millones de euros. Además de una deducción de 1000 € por el traslado de residencia, los jóvenes que adquieran una vivienda habitual en estos pueblos podrán deducir el 10 % del precio de adquisición. El límite anual es de 1546 € durante 10 ejercicios fiscales. Además, se concederá una bonificación del 100% de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

La Rioja: aquí se ha puesto en marcha el Plan Revive. La persona de hasta 45 años que quieran comprar una vivienda en un municipio riojano con una población inferior o igual a 5000 habitantes (y que no cuenten con una vivienda en propiedad) pueden solicitar las ayudas. El precio de la vivienda no puede superar los 180.000 € impuestos no incluidos.

Orense: aquí está el proyecto Ourense Rural es Vida, que busca repoblar, pequeño municipios y Galicia. Se busca promover el emprendimiento, el teletrabajo, además de revitalizar las localidades en riesgo.

Murcia: los jóvenes menores de 35 años podrán acceder a una ayuda económica de hasta 10.800 € para la compra de viviendas. Esto será en municipios con menos de 10.000 habitantes.

Estos son solo algunos ejemplos de las iniciativas que las Comunidades Autónomas están tomando para revitalizar las zonas rurales españolas e ir repoblando esa España vacía.