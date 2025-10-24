El BOE lo confirma: así es la nueva reducción en las nóminas que entrará en vigor a partir de 2026

El 1 de enero de 2026 entrará en vigor una nueva deducción obligatoria que afectará a la nómina de miles de trabajadores españoles: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este impuesto ha sido impulsado por el gobierno como respuesta al envejecimiento de la población. Por lo tanto, el recargo se efectuará sobre las cotizaciones de la Seguridad Social y estará destinado a fortalecer el Fondo de Reserva; es decir, la futura sostenibilidad de las pensiones.

Recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el año 2023, esta medida influye directamente en el sueldo de las personas, ya sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Hasta ahora, ha supuesto un recargo del 0,6% sobre la base de cotización, pero este porcentaje se verá incrementado con la llegada del próximo año, debido al incremento gradual previsto.

Nueva reducción en la nómina a partir de 2026

En 2026, el MEI quedará ajustado al 0,9%. Sin embargo, no será asumido en su totalidad por los trabajadores. Tal y como recoge la normativa, las empresas deberán abonar el 0,75%, mientras que el 0,15% restante corresponderá al ciudadano (hasta ahora, era un 0,13%). Además, el descuento se aplicará de forma automática y figurará en la sección 'contingencias comunes-MEI' de la propia nómina. Por ello, los empleados no tendrán que hacer ningún trámite adicional, contando en cualquier caso con un impacto sobre el sueldo neto mensual de entre 1,8 y 3,7 euros, dependiendo de la cotización.

Llevado a la práctica, se traduce de la siguiente manera: si un trabajador cobra por ejemplo el salario medio, que en 2023 fue de 28.049,94 euros (INE, 2025), y le aplicamos el mencionado 0,15%, la deducción anual será de 42,07 euros. Y esa es la cantidad que verá reducida al final del año en su caso concreto.

¿Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)?

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) está acotado en el tiempo y, según lo previsto, tendrá una duración de 10 años, con el fin de abordar el reto demográfico y el actual problema de las pensiones. Precisamente, ese es su principal objetivo: conseguir que el sistema sea sostenible a largo plazo. El gobierno se está preparando de esta forma para hacer frente a la jubilación de los baby boomers, la generación de todas las personas que nacieron entre 1958 y 1978.

Al aplicarse sobre la base de cotización, se calcula a partir del salario, por lo que la aportación será mayor o menor en función de las circunstancias propias de cada trabajador. Asimismo, este porcentaje continuará aumentando durante los próximos años, tal y como podemos ver a continuación:

En 2026 : 0,9% (0,75% la empresa; 0,15% el trabajador)

: 0,9% (0,75% la empresa; 0,15% el trabajador) En 2027 : 1,0% (0,83% la empresa; 0,17% el trabajador)

: 1,0% (0,83% la empresa; 0,17% el trabajador) En 2028 : 1,1% (1,92% la empresa; 0,18% el trabajador)

: 1,1% (1,92% la empresa; 0,18% el trabajador) En 2029: 1,2% (1,0% la empresa; 0,2% el trabajador)

El porcentaje de 2029 será el que se mantendrá durante los años siguientes, hasta el 2050. Como explica Raúl García, profesor del IE Business School, en declaraciones recogidas por BBVA, "este mecanismo contempla dos componentes. El primero, se basa en una cotización adicional, que tiene por objeto nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El segundo, contempla una batería de medidas que se desplegarán dependiendo de la previsión de gasto en pensiones para el año 2050".