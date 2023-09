El camino hacia la igualdad real, en femenino y en positivo

El concepto de empoderamiento femenino se ha hecho muy popular en los últimos años, tanto en el plano social como dentro del ámbito empresarial. Pero ¿Qué quiere decir exactamente este concepto? Su origen se remonta a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (Pekín, 1995) y se refiere al “aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder” para acrecentar su fortaleza y potencial, y mejorar sus capacidades con el objetivo de avanzar en la equidad entre géneros y alcanzar el desarrollo sostenible.

En esta línea, se vienen realizando numerosas campañas divulgativas y de sensibilización social, donde el foco del mensaje es el empoderamiento, sobre todo, en esos sectores donde la mujer ha estado históricamente poco representada. Aunque la igualdad legal en el ámbito laboral es una realidad en muchos países, aún queda camino por recorrer para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, ya que el acceso al mercado laboral, la conciliación familiar, la brecha salarial o el techo de cristal siguen siendo problemas reales. Un ejemplo, en España solo un 14% de las fundadoras y cofundadoras de startups son mujeres. Y la ausencia de mujeres en el emprendimiento perpetúa la falta de referentes.

Por todo ello, con el fin de concienciar aún más sobre la necesidad de que exista igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, Grupo Joly ha organizado este jueves en Sevilla una jornada sobre empoderamiento femenino para visibilizar, sensibilizar e impulsar a los grupos de interés a promover la igualdad de género en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Bajo el título 'Presente y futuro del empoderamiento femenino', y moderada por la periodista Magdalena Trillo (asesora de Transformación Digital Grupo Joly), la jornada ha contado con varias expertas que han expuesto su caso y dado su particular visión de la situación: Olga Carrión Mancebo, directora del Instituto Andaluz de la Mujer; María Pérez Naranjo, directora general de Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andalucía e impulsora del programa womANDigital; María del Mar Fuentes, catedrática de Organización de Empresas y vicepresidenta del Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía; María José Andrade, fundadora de la revista digital Mujeres Valientes; Rocío Medina, presidenta del Grupo Medina y medalla de Andalucía 2022 de Economía y Empresa; y Carmen Baena, CEO y fundadora de la consultora Winnova.

La jornada dio comienzo con el mensaje de bienvenida de Concepción Cardesa, secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, quien agradeció la invitación afirmando que “este tipo de jornadas son necesarias porque que representan muy bien la necesidad de los sectores público y privado colaboremos en un tema tan importante como es la igualdad de género. Todas las invitadas son mujeres de bandera y trabajadoras incansables por hacer una sociedad más justa e igualitaria”.

El avance y el aumento de la participación de las mujeres a todos los niveles en la sociedad, también en el plano económico y el digital fue el eje central del debate y la idea fuerza en la que coincidieron todas las expertas. La directora del IAM Olga Carrión no quiso pasar por alto el principal problema al que se enfrentan: la violencia contra la mujer. “El empoderamiento aquí es un arma eficaz no, lo siguiente. Una mujer que tiene seguridad en sí misma y es consciente de sus capacidades lucha contra esa violencia desde el minuto uno”, afirmó.

“A mi me gustaría ver a más mujeres en consejos de administración de las empresas”, dijo Rocío

Para Olga, es fundamental partir desde la educación. “Desde que las niñas son pequeñas tienen que percibir que pueden ser lo que quieran ser y luchar por eso. En las NNTT las niñas acceden igual que los chicos a las redes y a los móviles, pero después no dan el salto a formarse como programadoras, por ejemplo. A nuestras niñas andaluzas hay que hacerlas pensar y decirles ‘mira todo lo que tienes delante’, las oportunidades. Ésa es nuestra prioridad desde la administración”, e insistió en que lo que hay que lanzar es un mensaje constructivo y positivo. “Tenemos que sumar a los hombres en este camino, porque esto va también a favor de ellos. Porque todos sumamos, juntos nos complementamos”, aseveró.

Carmen Baena también incidió en la importancia de la educación, en la necesidad de que haya más niñas que accedan a las carreras STEM y lamentó que “aunque es cierto que en las redes de mujeres nos damos mucho apoyo moral, el poder económico sigue estando en manos de los hombres”. La ingeniera industrial aportó su experiencia como emprendedora al fundar CEO: “Tras 22 años trabajando en un centro tecnológico ves que tienes una edad complicada y te planteas un plan B. Me dije ¿en qué soy buena y que puedo aportar? Y decidí vincular mi proyecto con una necesidad real que existe en el mercado que es la de innovar, aunque no siempre es fácil”.

La directora general de Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andalucía, María Pérez, también trabajó antes como ingeniera (de telecomunicaciones, en su caso) y, aunque no sufrió acoso si experimentó la discriminación salarial. “La experiencia ha sido positiva porque me he sentido valorada y arropada personal y profesionalmente pero al principio de mi carrera hace 20 años, llegué a cobrar casi un 30% menos que mis compañeros. Tras comunicarlo al jefe, decidí optar por la administración pública”. María quiso poner en relieve también otro “gap”, la brecha digital que aún existe. “Las carreras STEM son una muestra de ese desfase. Entre los titulados que salen cada año de las Universidades, poco más del 9% son mujeres en Andalucía, y en el total del empleo TIC generado, solo el 22,6% son mujeres”, resaltó.

Por su parte Mª del Mar Fuentes, catedrática en la UGR, lamentó otra de las lacras para la mujer desde el punto de vista empresarial, el acoso laboral, que a menudo es silenciado. “Son pocas empresas las que tienen políticas de lucha contra el acoso”, dijo. “Según los datos, un 17% de mujeres dicen haber sufrido en algún momento acoso laboral, una de cada 5. Pero la mayoría de ellas no lo han comunicado, porque tememos a represalias. Por eso cuando hay figuras que lo sacan a la luz nos ayudan a las demás para visibilizarlo y eliminarlo. Ahí queda mucho por recorrer”, insistió. Como nota positiva, señaló que sí existe un cambio de tendencia en cuanto a tasa de emprendimiento. “Desde 2005 esa cifra ha ido creciendo y cada vez hay más mujeres interesadas en emprender. En 2022 hubo un 6% de hombres y un 5,9% de mujeres al frente de proyectos empresariales. Hay muchas más de las que conocemos”.

Abriendo camino como empresaria en el campo

Una de esas mujeres es Rocío Medina, presidenta ejecutiva del Grupo Medina, con dos hijos y más de 30 años trabajando en una empresa del sector agrario, un sector en el que cuando era joven, no se veían mujeres. Su testimonio arrancó los aplausos del público. Rocío contó cómo quiso seguir con la empresa de su padre, pionero en el mercado de los frutos rojos de Huelva en los años 80. Pero que el camino no fue fácil. Tras licenciarse en Derecho, tuvo que ganarse su sitio en las reuniones con proveedores, en las ferias, en el campo. “Muchas veces volvía del campo y venía llorando porque no me hacían ni caso, pero mi marido me apoyaba, me ayudaba siempre”. Tuvo dos hijos, a los que no veía en los días que tenía que viajar o llegaba tarde a casa.

“Que me dijeran que los demás niños del colegio siempre tenían a su madre en casa era lo más duro. Trabajaba 24 horas, 7 días de la semana. Pero no me arrepiento, me gusta mucho lo que hago”, afirma convencida. Gracias a ese camino que ella abrió, ahora su hija Rocío sigue sus pasos. Por eso, el mensaje que lanza es “de ánimo y de ilusión, quiero animar a la gente joven porque creo que las cosas se consiguen”.

Durante el debate se incidió en la necesidad básica de hacer llegar la formación también a las mujeres rurales

Periodista, y también emprendedora es María José Andrade, fundadora de Mujeres Valientes, una comunidad de emprendedoras, una revista digital en la que da voz a mujeres que tienen una gran historia detrás, y que ahora va a llegar a la televisión. Para Mª José es fundamental las redes, el asociacionismo y las comunidades de mujeres, “en esa ayuda y apoyo necesarios para avanzar, para crear y emprender. Muchas mujeres piensan ‘no, no voy a llamar porque me van a decir que no’. ¡A mi el 99% de las veces siempre me han dicho que sí!. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer nos ha ayudado desde que empezamos. Porque como dice una amiga mía, ¡vamos a cazar el mamut juntas! Por eso es tan importante crear esas redes y contar también con los hombres, por supuesto”, apostilló.

Como cierre del debate, las expertas coincidieron en señalar como ideas claves: “la corresponsabilidad y coeducación, tener referentes cercanos y reales, más mujeres en los consejos de administración de empresas, reivindicar el derecho a equivocarnos, seguir creciendo y haciendo comunidad, darnos a valer, revalorizar lo femenino, y formar a niñas que piensen, que rompan patrones y que se atrevan”. En definitiva, seis mujeres ejemplo: ingenieras, periodistas, licenciadas en Derecho, profesoras catedráticas, emprendedoras, innovadoras, madres... Pero sobre todo, mujeres ‘normales’ que quieren y pueden.