Del pan a las magdalenas: los celíacos pagan casi 1.000 euros más al año en su cesta de la compra

Si bien los precios se han reducido con respecto a 2024, los productos sin gluten continúan siendo significativamente más caros que sus equivalentes con gluten.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes una nueva deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para familias con personas celíacas. Esta medida entrará en vigor junto con el Presupuesto de la comunidad para 2026 y beneficiaría a casi 40.000 personas que padecen esta enfermedad.

"Muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", ha explicado Moreno. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre la cesta de la compra habitual y la de una persona celíaca?

83 euros mensuales más para familias con una persona celíaca

La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) elabora anualmente su Informe de Precios de productos específicos sin gluten para personas celíacas. En la edición de 2025, este análisis comparativo de precios en los supermercados nacionales revela una diferencia de gasto estimada en una media de 997,85 euros anuales más para las personas celíacas.

Este estudio ha tomado como referencia 21 productos específicos con y sin gluten. Las mediciones de precios revelan que una familia con una persona celíaca puede incrementar su gasto en cesta de la compra en una media de 20,79 euros semanales, 83,15 euros al mes y casi 1.000 euros al año con respecto a una familia de la población general.

El pan rallado o las galletas, entre los productos con mayor diferencia

Según FACE, el gasto anual en productos sin gluten se ha reducido ligeramente en unos 50 euros (casi un 3% menos) en comparación con el año anterior, si bien la tendencia general es que los productos sin gluten sean significativamente más caros que sus equivalentes con gluten.

De los 21 productos analizados, destacan las diferencias significativamente superiores en el precio del pan de barra, las magdalenas o el pan rallado. Para asegurar una comparación equitativa del coste por cantidad de producto, se han estandarizado a un precio por cada 100 gramos:

Cereales de desayuno: 0,41€ < 0,54€

Barritas de cereales: 1,62€ < 2,59€

Galletas: 0,38€ <1,28€

Galletas de chocolate: 0,71€ < 1,63€

Magdalenas: 0,34€ < 1,61€

Harina panificación: 0,11€ < 0,33€

Harina de repostería: 0,11€ < 0,45€

Galletas tipo barquillo: 0,84€ < 2,34€

Marrones o fideos: 0,17€ < 0,46€

Pan de barra: 0,25€ < 1,27€

Pan de molde: 0,23€ < 0,78€

Pan tostado: 0,47€ < 1,71€

Pan de hamburguesa: 0,32€ < 1,26€

Pan rallado: 0,16€ < 0,67€

Croquetas: 0,52€ < 1,75€

Pizza: 0,68€ < 1,01€

Masa de hojaldre: 0,47€ < 0,86€

Lasaña: 0,61€ < 1,34€

Tartas: 1,20€ < 2,45€

Producto de consumo navideño: 0,97€ < 1,81€

Cerveza: 0,21€ < 0,26€

Total agregado: 10,78€ < 26,40€

Con estos datos, el coste anual de adquirir productos específicos sin gluten en 2025 asciende a 1.654,41 euros. Una de las conclusiones de FACE es que esta diferencia se agrava por la ausencia de ayudas económicas específicas a nivel nacional para mitigar el coste adicional de seguir una dieta sin gluten.

"Esta falta de apoyo sitúa a las personas celiacas en una posición de desventaja económica. Ante esta problemática desde FACE se reitera la urgencia de que el ejecutivo tome medidas concretas para reducir el impacto financiero y garantizar la igualdad en el acceso a la salud para el colectivo celiaco", afirmaba el colectivo.