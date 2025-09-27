Claudia Pellerano, presidenta de la Zonas Francas de las Américas: "A veces enlazamos más con la parte española que con otros países de nuestra región”

Claudia Pellerano preside un gremio que aglutina desde hace más de dos décadas a numerosas zonas francas de América Latina, a la que en los últimos años se han ido adheriendo consorcios españoles, entre ellos en 2023 el de Cádiz. Estos días ha participado en el Blue Zone Forum Navantia 2025.

–¿Cómo ha transformado la entrada de las zonas francas de España a la asociación?

–Fue un cambio súper interesante porque, por un lado, tenemos tanto en común. Nos sorprende porque a veces enlazamos más con la parte española que con algunos de los mismos países de nuestra región. Es increíble, se nota mucho el origen y los lazos. Pero las francas españolas les han dado un aporte muy interesante porque, por otro lado, son muy diferentes, el enfoque es diferente. En América está muy enfocado a la manufactura, a la logística, el diseñamiento. En España tienen unas zonas francas que cada una tiene un enfoque. La Zona Franca de Barcelona está muy enfocada a la tecnología. Está a Vigo con una combinación que quizás es la más parecida a América. Además, el nivel de desarrollo y avance que tienen ustedes sirve de referente para muchos de nuestros países, que somos economías en vías de desarrollo. Generamos unos intercambios donde no solamente es la parte comercial, sino la parte humana y la parte de transferencia, de tecnología, de conocimiento.

–¿Qué le parece el trabajo con la economía azul?

–Este enfoque que están haciendo en economía azul aporta mucho más de lo que ellos mismos se dan cuenta. En América vemos de manera muy amplia el concepto del trabajo con el medio ambiente, de conciencia y responsabilidad. Hay todo un rejuego ahora de colores, que si lo verde, que si lo azul. Pero creo que enfocar de una manera muy clara cuál es el objetivo te ayuda a generar proyectos. Primero, muchísima más gente se convence de participar porque entiende mejor el concepto, no lo ve tan aéreo. Al estar bien claro de qué es la parte de economía azul y cómo se puede participar, más personas se suman, más proyectos sumamente creativos e innovadores se dan y, por ende también, más sostenibles en el tiempo son. Cada uno de los países del área donde vengo, sobre todo toda la parte de Caribe, Centroamérica y demás, que vivimos siempre de frente al mar, estamos haciendo conciencia y ya el enfoque no es solo verde. Ya se empieza a ver el enfoque azul porque no necesariamente aún cuando vivamos en islas, como es mi caso, estamos enfocados al azul. La mayoría de nuestros países dependen del turismo, por un lado, y de la industria, por el otro. Son medioambientes que normalmente se sienten que son o separados. Pero cuando lo piensas desde el punto de vista de la economía azul te das cuenta que todos esos ecosistemas están ligados.

–¿Cómo es la vinculación con la Zona Franca de Cádiz?

–La relación es excelente a nivel humano y operativo, de nuestros equipos de trabajo. Desde el momento en que se integraron lo hicieron de una manera muy proactiva y muy sincera en el participar. Llegaron como un miembro más, que es una cosa que se valora muchísimo cuando tienes en una asociación perfiles tan diferentes de economías, en donde hay algunas que son más pequeñas, que están en vías de desarrollo. Inicialmente entraron Canarias, y después Barcelona. Se ha dado un intercambio positivo, han visitado nuestros países y nuestros miembros, se han ido generando intercambios comerciales, intereses y posibilidades de proyectos, por ejemplo, en la parte naval y de artilleros.

Lo bueno de este tipo de asociación es que como hay tantos países miembros, dependiendo de lo que estás buscando, generas una red en la que hasta por chat te comunicas. Necesito quién se mueve en el sector de tal, y luego entonces a través de la asociación se le hacen los contactos, se les ayuda a coordinar las visitas y de repente tienes en cada país lo mejor de lo mejor del sector industrial, o de servicios. Nuestra asociación tiene no solamente la porción privada, sino también la representación gubernamental y pública. Tienes sector privado, sector público y las entidades que tienden a ser las que regulan las zonas francas en cada uno de esos países.

–Hay una faceta de las zonas francas de impulso del emprendimiento a través de incubadoras, como Incubazul.

–Las incubadoras son un recurso interesantísimo, que está principalmente en países con economías más desarrolladas, como las de ustedes. Pero están empezando poco a poco en las economías más pequeñas también, y en las zonas francas, que tienen infraestructurasm de telecomunicación, servicios y estabilidad de provisionamiento, de una alta calidad por las exigencias de las empresas multinacionales que normalmente están dentro. El lugar ideal para estas incubadoras tienden a ser las zonas francas porque ya tienen la disponibilidad de todo lo que necesitan, cosa que no podría tener cada uno de esos potenciales negocios muy pequeñitos, que no podrían proveerse eso por sí mismas. Además, ayuda a generar una red de intercambios, un networking, con potenciales inversionistas, pero también con otras empresas que pueden contribuir con los avances que están haciendo de manera independiente y que puedan generar en sinergias un resultado y un producto muchísimo más interesante para el mercado.