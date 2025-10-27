El Colegio de Economistas eleva al 2,6% el crecimiento de Sevilla en 2025, pero lo sitúa por debajo del de Andalucía y España

El Barómetro Económico de Sevilla, que elaboran el Colegio de Economistas de Sevilla y la Universidad Loyola, anticipa que la provincia crecerá un 2,6% en 2025, dos decimas más de lo que pronosticaba en el mes de julio. Con esta evolución, consolida, según el presidente del colegio, Francisco J. Tato, un avance del Producto Interior Bruto "estable", una expansión "moderada" que, según él, está en línea con España y Andalucía.

Tanto la comunidad como el país crecerán un poco más, el 2,8%, una diferencia de dos décimas que Mari Carmen Delgado, directora del informe y del departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, considera "mínima". Asegura que, al cruzar los diferentes indicadores, unos se comportan mejor que la media y otros peor, y que esa pequeña desventaja de Sevilla es algo que "tradicionalmente suele ocurrir". "No hay un factor determinante que pueda ser la causa de esa situación; Sevilla replica el comportamiento de la región andaluza y lo que pueda pasar es que haya provincias, como Málaga, que crezcan por encima", señala por su lado Francisco J. Tato.

Esta pequeña brecha será aún mayor en el caso del empleo. La proyección del Colegio de Economistas apunta a que en Andalucía la ocupación subirá en términos de Encuesta de Población Activa un 2,2% y sin embargo, en Sevilla solo avanzará un 0,8%, menos de la mitad, frente al 3% anticipado en julio. Esta modificación se debe a un primer y segundo trimestres bastante peores que los del año anterior, algo que ha obligado al Colegio a cambiar sus previsiones.

También se eleva la estimación de la tasa de paro respecto a esa fecha, desde el 11,8% al 13,5%, con una bajada de medio punto respecto a lo registrado en 2024 (14%).

Para 2026 se espera que el crecimiento de la economía se modere un poco, hasta el 2,4%, pero el año que viene Sevilla sí igualará, según el Colegio de Economistas, el crecimiento andaluz y español. El ritmo de creación de empleo, sin embargo, todavía menor que el de la comunidad (1% frente a 2,1%), aunque la tasa de paro seguirá estando al final de ese año por debajo (12,7% frente a 13,9% de media en la comunidad).

El IPC, por último, se irá moderando, mínimamente en 2025 (2,5% frente al 2,6% de 2024) y de una forma ya más apreciable el año que viene. En 2026 la provincia alcanzará el objetivo fijado por el Banco Central Europeo del 2%.