Confirmado por el BOE: sube el precio de la bombona de butano y se mantendrá durante los próximos dos meses

Este 2026 ha comenzado con subidas en los precios de la luz y del gas natural; y otra fuente de energía como el gas butano no iba a ser una excepción. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado esta semana el nuevo precio máximo para el butano, que se establece en 101,5583 céntimos por kilogramo antes de impuestos. Esta tarifa equivale a 15,58 euros que pasará a costar la tradicional bombona de 12,5 kilos, aproximadamente 0,12€ más que en la revisión anterior en noviembre de 2025.

El precio de la bombona de butano de color naranja se incrementa así en un 0,7%, debido principalmente a la subida de los fletes (+5%) y los costes de las materias primas, butano y propano (+3,75%). No obstante, se redujo la apreciación del euro frente al dólar (-0,4%), según los datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Este combustible registra así un leve alza, tras tres bimestres consecutivos de descensos:

20 de mayo de 2025: 18€

15 de julio de 2025: 17,11€

16 de septiembre de 2025: 16,27€

20 de noviembre de 2025: 15,46€

20 de enero de 2026: 15,58€

Esta tarfia estará vigente durante dos meses, hasta el próximo 17 de marzo de 2026.

Precios de la bombona de butano en el mercado libre a enero de 2026

Al margen del mercado regulado, cada distribuidora fija los precios de las bombonas del mercado libre, con diferentes pesos y tamaños:

Bombona de butano tradicional (12,5 kg): 15,58€*

Bombona de butano ligera de Repsol (12 kg): 20,15€

Bombona de butano ligera de Cepsa (12,5 kg): 21,97€

Bombona de butano ligera Disa Nu-b Plus (11 kg): 18,70€

Bombona de butano K6 Repsol (6kg): 16,55€

Bombona de butano Disa Nu-b (6kg): 14,95€

*Precio regulado por el Gobierno.

¿Cómo se calcula el precio de la bombona de butano y cuándo se revisa?

La actualización del precio de la bombona de butano regulada se publica cada dos meses, concretamente, el tercer martes de los meses impares. Esta revisión bimestral se calcula en función de las cotizaciones de las materias primas (butano y propano) en los mercados internacionales, los costes del transporte (fletes) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Además, el precio fijado por el Gobierno incluye el 21% de IVA y el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH), que es de 0,015€ por cada kilogramo.

El precio de la bombona de butano se recoge en una Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La variación máxima está limitada a un 5%, tanto para subidas como para bajadas, y el exceso o defecto de precio se acumula para publicación en revisiones posteriores. La próxima actualización será el martes, 17 de enero de 2026.

Por su parte, las bombonas de butano del mercado libre no se adhieren a una regulación específica, incluyen un margen de beneficios y pueden variar en cualquier momento según las políticas comerciales de cada distribuidora.

En la actualidad se consumen anualmente 64,5 millones de envases de gases licuados del petróleo (GLP), si bien entre 2010 y 2021 la demanda se ha reducido en un 25%. No obstante, este combustible continúa siendo una alternativa energética en los hogares sin conexión a la red de gas natural.