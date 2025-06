Larga negociación del metal: "Han cambiado algunas posturas pero eso no quiere decir nada todavía"

Cádiz/Tras las dos jornadas de huelga en el sector del metal en Cádiz, este viernes patronal y sindicatos se empeñaban en encontrar una solución al conflicto laboral. Las partes se sentaron a las 11.30 horas en las oficinas del Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) en Jerez y de madrugada continuaban en la reunión. A las 22.00 de la noche Antonio Montoro, secretario general de UGT-FICA informaba de que tras un receso las negociaciones continuarían, por lo que se esperaban aún horas de reunión. Admite que se han acercado algunas posturas, pero que aún quedaba camino por recorrer.

Montoro afirmaba a esa hora que aún "no hay nada sobre la mesa, aunque han cambiado algunas posturas y la patronal se está acercando hacia sus objetivos planteados, pero que eso no quiere decir que al final vayamos a firmar o no". Además, el secretario general de UGT quería dejar claro que cualquier acuerdo que los sindicatos y la patronal pudieran encontrar "sería sometido a asamblea de delegados primeramente y luego a asamblea de trabajadores en las empresas" que tendrían que ratificarlo.

Tras el receso producido, poco después de las 22.00 horas volvían a sentarse en la mesa un grupo reducido para centrar una serie de puntos y "a raíz de ahí iremos viendo", por lo que anunciaba, "quedaban aún horas de negociación. Este convenio no es fácil, es tensionado y son muchas horas", informaba el representante sindical de UGT.

Hasta ese momento, lo único que había trascendido de tantas horas de negociación es que a mediodía, los cinco mediadores pidieron reunirse con los tres representantes de la patronal que participan en las negociaciones, para después sentarse en otra con los 21 representantes sindicales, doce de UGT y nueve de CCOO.

Tanto patronal como sindicatos esperan alcanzar un acuerdo en la negociación del convenio colectivo que afecta a unos 30.000 trabajadores en toda la provincia, sobre todo en la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar. Aunque las posturas en los últimos intentos no han conseguido converger lo suficiente, no cejan en el empeño de encontrar una solución que evite la huelga indefinida convocada a partir del próximo lunes 23 de junio.

En la mañana de este viernes, Antonio Montoro, secretario general de UGT-FICA en Cádiz afirmaba entrar en la reunión "con una actitud positiva". La intención del representante sindical y "el objetivo que nos marcamos desde UGT para este Sercla es que echaremos el tiempo que tengamos que echar, pero de aquí tenemos que salir con un acuerdo porque así nos lo han transmitido nuestros trabajadores y trabajadoras de este sector". Montoro, por tanto, aunque firme en sus reclamaciones sindicales, entiende que el mandato de los empleados a los que representa es la consecución de acuerdo que evite la huelga indefinida de la semana próxima.

El secretario general entiende la reunión de hoy como "una fecha clave" que afrontan con la mencionada actitud positiva, "no cabe otra manera, así nos lo han transmitido los trabajadores durantes estas dos jornadas de huelga". Además de esta motivación para encarar la reunión con la patronal y los mediadores, Montoro ha hecho balance de las dos primeras jornadas de paros vividas el miércoles y jueves de esta semana. "Ayer a las doce de la noche acabamos las dos primeras jornadas de huelga previstas en este calendario de movilizaciones por el convenio del metal de cádiz y tenemos una jornada convocada ya indefinida a partir del lunes 23", recuerda. Además valora que "han sido dos jornadas de huelga intensas y con muchas tensiones, sabemos cómo se negocia aquí, cómo es la actitud y cómo son las formas de este colectivo que lucha por lo suyo, que quiere mejoras, que quiere un futuro y con esta idea vamos a este Sercla".

Montoro muestra su esperanza antes de entrar a la reunión porque "queremos, como he dicho varias veces, un convenio de futuro, un convenio que dé tranquilidad y paz social a esta Bahía de Cádiz, que es lo que hace falta para que vengan cargas de trabajo, que es lo fundamental, porque si tenemos un convenio pero no tenemos cargas de trabajo tendremos un problema".

Por su parte, Pedro Lloret, de Comisiones Obreras, afirmaba este viernes antes de entrar a la reunión la necesidad de retocar en convenio la filosofía del contrato fijo discontinuo "que se está mal utilizando" e insistía en la necesidad de solucionar la brecha salarial que existe con la plantilla posterior a su incorporación en 2013, "hace 12 años de aquello y hay dos mil euros de diferencia". Además reitera que no se puede empeorar en el convenio cómo se recogen las incapacidades temporales y el salario de nuevo ingreso que aumentaría la brecha salarial aún más.

Los puntos que mantienen el bloqueo

Las fricciones que mantienen el conflicto laboral sin acuerdo para la firma del convenio antes de la reunión de este viernes se centraban en cuatro puntos que los sindicatos consideran clave para poder llegar a un consenso. Tal y como resumía CCOO el pasado martes, antes de las dos jornadas de huelga iniciales, el convenio debe ser "social y solidario", por lo que califica de imprescindible alcanzar acuerdos en estos puntos fundamentales:

La revalorización salarial conforme al IPC desde el 1 de enero de 2024, es decir, que la subida salarial se aplique con carácter retroactivo desde la fecha en que el convenio caducó; la mejora de la regulación de bajas médicas, garantizando condiciones más justas para los trabajadores, para lo que consideran importante que se cambie la literatura del punto del convenio que recoge las bajas temporales; la regulación equitativa para el personal fijo discontinuo, asegurando estabilidad laboral, dado que consideran que se abusa de esta figura, lo que perjudica al trabajador, a sus condiciones laborales y sus descansos, entre otras cuestiones; y la eliminación definitiva de la brecha salarial para lograr igualdad en las condiciones de todos los empleados, en concreto por que hay empleados que cobran el plus de toxicidad y otros (los que entraron a partir de 2014) que no lo hacen, y eso supone en torno a 180 euros de diferencia en el sueldo mensual.

Otro punto que los sindicatos han dejado claro durante estos días ha sido el intento de la patronal de empeorar los salarios al personal de nuevo ingreso, lo que supondría una merma en las condiciones laborales del sector auxiliar del metal.

La propuesta presentada por Femca

Antes de la reunión de este viernes, desde Femca defendían una oferta esta semana “que responde ampliamente a las demandas formuladas por las organizaciones sindicales”, y "punto por punto” a la oferta que los mediadores pusieron sobre la mesa el lunes. El secretario general de Femca, José Muñoz, abogaba por ser “transparentes ante la sociedad gaditana”, por lo que daban detalles de su planteamiento.

En cuanto al incremento salarial, la propuesta de subida presentada esta semana era del 3% en 2024 (con pago de atrasos) y del 2,8% en 2025, además del compromiso de actualización salarial anual conforme al IPC hasta 2030, con prórroga indefinida si no se denuncia el convenio. Hasta once artículos del convenio, destacaba la patronal, tendrían mejoras “sustanciales”, como el plus de transporte sin límite de días, la paga extra de Navidad adelantada, las mejoras en dietas, anticipos, vacaciones (con opción a 23 días laborables), bolsa de estudios (con pago único) y equipación completa de trabajo, entre otros.

Femca incluye una “regulación detallada” del contrato fijo-discontinuo, que contempla la inclusión de censos, el orden de llamamiento con criterios objetivos, el preaviso mínimo de 5 días, las limitación de 12 meses de inactividad en subcontratas y contratas y el ajuste al marco del Estatuto de los Trabajadores. Las empresas del sector aceptan reactivación el complemento PPTP incondicionado (el plus de tóxico), “con nuevas condiciones y una cadencia de incremento realista (hasta 5,75 euros/día en 2030), aplicable a personal de tajo en factorías”. “Hemos accedido a negociarlo, aun sabiendo que supone un coste adicional del 2,5% al 3% sobre el incremento lineal pactado”, matizaba Muñoz.

La propuesta recoge la incorporación del Salario de Nuevo Ingreso (SNI), que sería aplicable durante 18 meses a trabajadores sin experiencia en el sector, y que correspondería con el 75% del salario y todos los complementos, salvo el incondicionado. Sobre esta idea se pronunció previamente el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) Industria en Cádiz, Pedro Lloret, que cuestionaba que se quisiera introducir un contrato que “estaría por debajo de la tabla salarial”.

El empresariado defendía el análisis realizado de la oferta de los mediadores, “porque creemos que el sector necesita un convenio acorde a la realidad del metal en Cádiz y a los tiempos, que aporte estabilidad y tracción para futuras inversiones”. “Es imprescindible que la opinión pública conozca que hemos cumplido. No se puede seguir planteando nuevas exigencias una vez que se ha alcanzado lo esencial”, criticaba Muñoz a los sindicatos. De hecho, dejaba claro que “las empresas han agotado su margen de maniobra”, con la cuenta de resultados de muchas compañías al límite.

Al cierre de la edición no se conocían las propuestas que se han manejado en la mesa de negociación en la reunión de este viernes que alcanzó la madrugada del sábado ni hasta qué punto se han podido acercar las posturas entre las peticiones de los sindicatos y lo que ofrece la patronal.