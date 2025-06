Andalucía combate el desperdicio alimentario salvando más de 2.100 toneladas de comida

Uno de los muchos negocios adscritos a la aplicación Too Good to Go.

Málaga/Este jueves, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y, con este motivo, una conocida aplicación dedicada a evitar el desperdicio de comida ha dado a conocer sus datos de los últimos años para difundir una iniciativa que puede reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera que van aparejadas al proceso de producción de comida, además de ahorrar un bien tan preciado como es el agua.

Esta aplicación es Too Good to Go, que en colaboración con numerosos negocios locales y cadenas de supermercados y restaurantes brinda a sus usuarios la opción de 'salvar' packs de comida que equivalen de media a un kilo de alimentos, a un precio más rebajado que en ocasiones permiten ahorrar hasta un 75% del valor real de lo adquirido.

Desde que comenzase a funcionar en Andalucía, allá por marzo de 2019, los usuarios han conseguido salvar más de 2.130.565 packs, es decir, más de 2.130 toneladas de alimentos que se ha evitado que acaben en la basura, reduciendo en 5.752 las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera; una cantidad de emisiones que equivaldría a la generada por casi mil personas dando la vuelta al mundo en avión. En nuestra comunidad, Málaga es la ciudad que más packs ha salvado hasta la fecha -378.000 en cinco años en 220 establecimientos-, seguida de Sevilla, Granada y Córdoba. En todas ellas, y en el resto de capitales andaluzas, colaboran en esta lucha contra el despilfarro más de 1.600 establecimientos entre comercios locales como fruterías o panaderías y supermercados, hoteles y restaurantes como Alcampo, Eroski, Vips, Domino’s, Covirán, Grosso Napoletano, Meliá, Granier, Healthy Poké o MÁS.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el desperdicio de alimentos es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y, sólo en España, casi ocho millones de toneladas de alimentos anuales acaban en la basura.

“Detrás de cada alimento que se desperdicia hay un impacto invisible que afecta directamente al planeta, no solo en emisiones de CO2 sino también en el desperdicio de recursos naturales como el agua o la tierra empleados para la producción de esa comida. En un mundo donde el 40% de los alimentos acaba en la basura, reducir el desperdicio es una acción climática urgente", afirma Marie Lindström, directora general de de Too Good To Go en España.