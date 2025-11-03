Una experta fiscal explica qué hacer si recibes esta carta de Hacienda: "Si no atiendes el requerimiento en plazo, te va a poder regularizar la situación de oficio, exigir intereses de demora y sancionar"

La campaña de la renta terminó el pasado 30 de junio y no fue hasta septiembre que comenzó el proceso de "revisiones masivas" por parte de Hacienda. Así lo explica la abogada y asesora fical, Irene Gil, en su perfil de TikTok (@tuexpertafiscal_). Por ello, son muchas las personas que están recibiendo ahora las llamadas 'cartas del miedo'; si bien es verdad que, a pesar del nerviosismo que inicialmente suscitan, se trata en muchos casos de notificaciones oficiales para subsanar errores o solicitar documentación adicional.

"Te cuento por qué puede enviar Hacienda una de estas cartas y qué tienes que hacer si ya te ha llegado", prosigue la experta. En primer lugar, "¿Qué están revisando? Pues, sobre todo, las declaraciones de la renta de aquellos que se han aplicado deducciones autonómicas, como la del alquiler". Así como también, "las de los autónomos, cosas que se han deducido como gastos o si hay ingresos sin declarar de su actividad; los ingresos por alquileres y, sobre todo, los casos en los que la devolución de la renta ha sido superior a los 4.000€".

Es importante leer con calma y atender el requerimiento en el plazo señalado

"Si tu declaración te salió a devolver y aún no te han hecho la devolución, es posible que estés dentro de esta fase de revisiones", añade Irene Gil. Ahora bien, ¿qué sucede si la carta ya ha sido enviada y recibida? Esto es lo que está pasando ahora en noviembre y son muchos los que temen el momento de abrir el sobre. "Es importante entender que su recepción no quiere decir que te vayan a sancionar directamente. Ni si quiera que haya realmente un problema o que hayas hecho algo mal".

En este sentido, hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria envía diferentes tipos de misivas, desde las cartas puramente informativas, en las que no se requiere ningún tipo de respuesta, hasta aquellas en las que sí exige la documentación que considere. "Si todo lo que has hecho está en regla, con aportar la documentación justificativa que te pidan será suficiente", afirma la abogada. Eso sí, "mucho cuidado si se te pasa el plazo que te dan para ello porque entonces es cuando sí te podrán sancionar".

Al respecto, la empresa de asesoría fiscal, TaxDown, indica que "la omisión de presentar la documentación requerida por Hacienda podría resultar en sanciones económicas que oscilan entre los 150 y los 300 euros"; e incluso pueden llegar "hasta los 600 euros", según el caso.

¿Qué hacer si recibes una de estas cartas de Hacienda?

Entonces, una vez que los contribuyentes reciben esta correspondencia de Hacienda, "lo más importante es leer con calma qué es lo que dice la carta, cuál es la documentación que te están pidiendo y enviarle en plazo". Por el contrario, "si no contestas, te va a poder regular la situación de oficio, exigir intereses de demora y sancionar. De hecho, simplemente por no atender al requerimiento que te envían, ya existe una sanción fija", concluye la asesora fiscal.

Según los datos de la Asministración pública, un total de 24.570.427 personas presentaron su declaración este año, lo que supone un 2,35% más que en 2024. Asimismo, "casi 7 millones de estas declaraciones obtuvieron un resultado a ingresar por parte de los contribuyentes", afirma TaxDown en un comunicado. La misma empresa aporta un dato bastante revelador: "El año pasado se enviaron alrededor de dos millones de notificaciones de Hacienda, siendo la más común el requerimiento de información".