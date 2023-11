Las exportaciones andaluzas caen un 12,4% entre enero y septiembre respecto a 2022

Andalucía ha alcanzó unas exportaciones por valor de 28.498 millones de euros entre enero y septiembre de 2023, cifra que supone su segundo mejor registro de la historia para los nueve primeros meses de un año, solo por detrás de 2022.

Según ha informado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en un comunicado, estos datos muestran una bajada del 12,4 % interanual, aunque significan hasta un 13,6 % más (3.417 millones de euros) que las ventas al exterior que se contabilizaron en enero-septiembre de 2021, el que era el mejor registro hasta el año pasado año.

Las exportaciones andaluzas de los tres primeros trimestres de 2023 se ven claramente afectadas por la sequía y las circunstancias del contexto internacional del descenso hasta septiembre del precio internacional de los productos energéticos y de las materias primas industriales (combustibles, hierro y acero, algunos minerales, etc.).

Aun así, los dos capítulos que experimentan una mayor subida del 'Top 10' son industriales: el cobre y sus manufacturas, con un 17,2 % más que en enero-septiembre de 2022; y el de máquinas, aparatos y material eléctrico, con un crecimiento del 15,9 %.

La Consejería ha precisado que el capítulo energético afecta hasta tal punto que, con una tasa de cobertura del 94,1 %, se acerca al equilibrio, 3,4 puntos por encima que la media de España, que se queda en el 90,7 % y sufre un déficit comercial de 29.596 millones.

No obstante, si se tiene en cuenta sólo las ventas no energéticas, Andalucía ya obtendría un superávit de 5.883 millones de euros, con una tasa de cobertura del 133 %, hasta 35 puntos más que la media de España, que continuaría sufriendo un déficit de 4.718 millones de euros en su balanza comercial no energética.

Esta afectación tan intensa para Andalucía se debe a que algunos puertos andaluces son vía de entrada de gran parte de los productos energéticos que compra España en el exterior para consumo en todo el territorio nacional, pero imputándose en la balanza comercial andaluza, según ha explicado la Junta.

De acuerdo con los últimos datos hechos públicos por Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, las importaciones realizadas por Andalucía bajaron también durante los nueve primeros meses del año un 14,1 %, hasta los 30.291 millones.

La tendencia que experimentan las ventas en los primeros nueve meses del año es consecuencia igualmente de la factura del mes de septiembre, último en contabilizarse, que sumó 2.962 millones de euros exportados y una bajada del 23,9 % sobre el mismo mes de 2022.

La sequía es el otro componente que está afectando "gravemente" este año a la producción agraria de la comunidad y, en menor medida, a las exportaciones, especialmente a las de aceite de oliva y frutas, aunque Andalucía se mantiene como segunda comunidad en ventas agroalimentarias, a sólo un punto del liderazgo, gracias al impulso de las hortalizas.

La comunidad superó así los 10.300 millones en ventas internacionales de alimentos y bebidas (10.309 millones de euros) entre enero y septiembre de 2023, un 3,8 % menos que en los nueve primeros meses de 2022, pese a la sequía.

La agroindustria andaluza aportó un superávit comercial de 4.947 millones a la balanza de Andalucía con el exterior.