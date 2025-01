El gigante de Jaén Petroprix aspira llegar a 300 gasolineras en tres años y superar los 1.400 millones de facturación

Sevilla/Manuel Santiago (Jaén, 1968) es, junto a sus dos hermanos Juan Carlos y Raquel, el propietario de Petroprix, la única gran cadena de gasolineras de capital íntegramente español. Tiene su sede principal en Martos y desde su fundación en 2013 ha vivido un crecimiento acelerado, a pesar, según explica, de las reticencias de los ayuntamientos a conceder licencias a estaciones de servicio ‘low cost’; las “campañas de las grandes corporaciones que decían que este modelo era muy peligroso al dejar los puntos desatendidos” y la idea, muy extendida en su momento entre muchos clientes, de que el combustible que venden es “de peor calidad, cuando realmente no es así; lo que vendemos todos sale de los mismos tanques”.

Hoy ya nadie pone en duda este modelo, tras los avales de los organismos de competencia europeo y español. “Está totalmente asentado, tiene una cuota alta, y no ha habido ningún incidente relevante en ninguna gasolinera, lo cual demuestra que es seguro y adaptado a lo que quiere el público”, señala Santiago.

Petroprix ha alcanzado en su corta vida las 170 gasolineras -lo que le ha llevado a ser considerada como la séptima firma de Europa que más crece y la primera española, según una lista del Financial Times- y se prepara ahora para, quizás, los tres años más importantes de su historia. Tiene un plan para doblar su tamaño en tres años y superar las 300 estaciones de servicio. Eso, evidentemente, va a tener impacto en su facturación. Cerrará 2024 en 770 millones de euros y se propone alcanzar los 1.000 en 2025. “Eso va a depender de los precios del petróleo, que prevemos que estén relativamente estables, y del ritmo de aperturas. Vamos a intentarlo”, afirma Santiago. En 2027, previsiblemente, se superarán los 1.400 millones y Petroprix se situará entres las dos o tres primeras empresas andaluzas en ventas.

La expansión internacional ya está en marcha

La llave de esta transformación será la expansión internacional. Petroprix prevé abrir 50 gasolineras en Portugal en el próximo trienio (ya tiene las primeras tres activas) y entre 30 y 40 en Chile y Panamá. Santiago explica la elección de estos tres países: “Portugal es muy similar a España y acepta bien la innovación de aquí; Panamá y Chile son dos países donde la electrificación del parque de vehículos va más retrasada, por lo que el riesgo a largo plazo es menor, y los dos países tienen monedas estables y estabilidad política. Si en estos dos países las métricas son buenas podremos expandirnos a otros de la zona”. En España, Petroprix seguirá abriendo gasolineras a un ritmo de entre 20 y 30 al año, y también sondea la entrada en otro mercado europeo.

Beneficios de explotación de 30 millones en 2024

Santiago afirma que la compañía dispone de músculo inversor y apoyo bancario para acometer este ambicioso plan, después de cerrar 2024 con un beneficio de explotación (Ebitda) de algo más de 30 millones de euros. Pronostica para 2025 unos 35 millones. Y todo ello a pesar del fraude del IVA en los hidrocarburos, que “ha afectado este año ligeramente al margen de beneficios y al volumen de ventas; pero ya está erradicado y el próximo año va a ser normal”, afirma Santiago, que explica que el avance en el Ebitda este año se deberá al aumento del volumen de ventas por el crecimiento en número de gasolineras.

Santiago no se plantea, al menos en el medio plazo, la venta o la entrada de capital externo en la empresa. “Estamos muy enfocados en nuestro plan de crecimiento y no escuchamos a nadie. Vienen a preguntar, pero rechazamos que hagan una oferta porque en este momento no tiene sentido”. Al contrario, el fundador de Petroprix se ve “más como comprador que como vendedor”. “Alquilamos o compramos gasolineras de empresarios individuales que a lo mejor están sufriendo, y les ayudamos a vender más y gestionar mejor. Eso lo hacemos continuamente y va a continuar”, afirma.

Petroprix, por otro lado, se ha diversificado en los últimos años con dos proyectos que han tenido una suerte dispar. La aseguradora Hello Auto, con 56.000 clientes, está en una delicada situación económica. “A día de hoy, la compañía no está ofreciendo los retornos de capital que nos gustaría, por lo que el proyecto está en revisión. No es un proyecto prioritario para nosotros en este momento y en breve anunciaremos algo, probablemente una colaboración”, afirma Santiago. Recientemente, la firma ha reasegurado el negocio con Mapfre, Munich, Swiss y Liberty para proteger a sus clientes. La otra filial, WiPay, “va muy bien, está creciendo mucho”. Se trata de una firma de servicios de pago, tanto ‘on line’ como de forma física a través de terminales, que es miembro de Visa y Mastercard y que cuenta con clientes como El Corte Inglés y Lidl. Está presente en varios países de Europa y está en vías de entrar “pronto” en Chile y México.