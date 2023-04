Las grandes cooperativas de Andalucía apelan a la "unidad de acción" para seguir creciendo

Las grandes cooperativas andaluzas han apelado este jueves a la "unidad de acción" para seguir creciendo en los actuales tiempos convulsos y en un clima económico de alza de precios y sequía extrema. Los presidentes de Covap y Dcoop y los CEO de Onubafruit y Unica Group, cuantro de las cooperativas más potentes de toda España, han protagonizado en el palacio de congresos de Córdoba la mesa de experiencias Cooperativismo: una estrategia de éxito en los mercados, enmarcada en el VI Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. El debate ha estado moderado por la periodista Inma Lopera.

En este foro, han abogado por la unión como estrategia para hacerse fuertes ante la gran distribución y ante las administraciones, y han llamado a "superar la competencia cooperativa" y embarcarse en una "competencia colaborativa". "La competencia es sana y necesaria y nos mantiene espabilados, atentos y más eficientes. Pero creo en una competencia colaborativa, ya sea entre cooperativas o con otro tipo de entidades", ha subrayado el presidente de la Cooperativa Agroganadera del Valle de Los Pedroches (Covap), Ricardo Delgado Vizcaíno, quien ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado con la empresa onubense Cinco Jotas para la transformación de jamón.

"Les hemos transformado productos para que ellos los lleven a China, y a nosotros nos han ayudado para exportar a Estados Unidos", ha contado Delgado Vizcaíno, quien ha lamentado que, en el funcionamiento diario de estas entidades, "falta tiempo" para "conocer mejor" a la competencia y a empresas que, sobre el papel, serían rivales.

Sobre todos los retos que afronta en la actualidad el campo andaluz, el presidente de Covap ha reflexionado que "desde una mayor dimensión se afrontan mejor", pues se consigue una "mayor capacidad de negociación y se puede atender a la gran distribución", así como "construir una cadena alimentaria sostenible y eficiente; invertir para innovar; hacer una comunicación con un marketing creativo, o atraer talento y retenerlo". "En un mercado global como el actual, el individualismo resta. Hace falta tener una dimensión", ha defendido.

Y, como clave para continuar creciendo, ha abogado por "dominar la producción desde la concentración". También ha explicado que "hay que seguir vendiendo" y "moverse con mucha agilidad, porque los cambios son rápidos". En el caso concreto de Covap, la sociedad cordobesa ha apostado por crecer en los mercados internacionales y en la venta directa", para lo que se apoyará en la digitalización, uno de los términos más repetidos durante todo el congreso. Ricardo Delgado Vizcaíno ha subrayado, además, que toda esta estrategia hay que desarrollarla "con honestidad", que es algo que cada vez valoran más los consumidores, sobre todo las generaciones más jóvenes.

"Todas las manadas deberían ir a una"

"Todos queremos crecer más. El tamaño es fundamental y absolutamente imprescindible para el futuro", ha coincidido el presidente de Dcoop, Antonio Luque Luque, para quien crecer en internacionalización o invertir en I+d es más complicado cuanto menor se es. Y se ha preguntado que, si una compañía facturara 6.000 millones de euros, la presión no sería mayor ante las administraciones.

Luque, por otra parte, ha lamentado de manera alegórica que en la economía social "aún quedan lobos solitarios", aunque ha dicho que siente mayor preocupación por "las manadas con muchos lobos alfa". "Empieza a haber en cada sector una manada con un lobo alfa, e intentan comerse unas manadas a otras. Es fundamental para dar más pasos quitar a esos lobos alfa. Y, si todas las manadas fueran una, la cacería sería mucho más fácil", ha expuesto. En este sentido, en los municipios donde conviven dos cooperativas con el mismo objeto social, ha vaticinado que "antes o después va a desaparecer" una de ellas.

Sobre la llegada de fondos de inversión al mundo cooperativo, se ha mostrado favorable: "Es importantísimo si queremos estar al nivel que debemos estar, e incluso nos va a consolidar como empresas", ha apostado sobre un asunto en el que sus colegas se han mostrado recitentes. "Nuestro objetivo es que los socios ganen lo máximo posible", ha abundado antes de mostrar su preocupación por la falta de relevo generacional y por la convivencia inevitable de los huertos solares en tierras de cultivo en un futuro muy próximo.

"No necesitamos a nadie que nos vampirice"

Enrique de los Ríos Porras, CEO de Unica Group, primera comercializadora de hortalizas de España, ha sido muy claro al advertir que todo el congreso puede quedarse "en agua de borrajas" si "no se pasa a la acción" en asuntos como la distribución y el marketing, y en este sentido ha advertido de que "falta unidad de acción cooperativa", pues "el bien común hay que protegerlo por encima de todo".

Sobre los fondos de inversión, se ha mostrado "bastante crítico", al entender que las cooperativas "no necesitan a nadie que las vampirice". "La cooperativa es un bien social y ambos modelos son incompatibles", ha concluido. En el caso de Unica, ha subrayado que su ADN es "crecer, aunque no dislocadamente".

Francisco Sánchez Pro, CEO de Onubafruit, sociedad especializada en los frutos rojos, ha puesto la nota discordante en el asunto de la unión: "Que seamos más grandes me parece más una excusa que otra cosa. Una cooperativa es un lobby en sí misma y estamos preparados para dar bocados a la competencia". En este sentido, ha incidido en que la cooperativa "no es una ONG, sino una empresa".

"No estoy de acuerdo en que haya que obsesionarse con la ultradimensión", ha recalcado antes de contar su caso particular: "Tenemos dos cooperativas en el mismo pueblo y hace tiempo que perdí la esperanza de que fueran una. Las dos han subido más del 500% en los últimos diez años". Sobre los fondos de inversión, sí ha dejado claro que "no caben en una cooperativa", sino "gente con filosofía de agricultor que quiera vivir de su tierra lo mejor posible". Como reto principal, ha apostado por la profesionalización.