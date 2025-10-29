Hasta 12.000 euros al año por demorar la edad de jubilación: así puede aumentar la cuantía de tu pensión

Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,2% del total de las nuevas altas de jubilación en el mes de septiembre, frente al 4,8% de 2019, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta tendencia en alza viene dada por los incentivos de demora vigentes desde 2022 que refleja dos consecuencias notables: la edad media de jubilación se sitúa en 65,3 años y la pensión media aumenta un 4,3% en un año hasta los 1.510,10 euros mensuales.

La última reforma establecida por el Real Decreto-ley 11/2024, en vigor desde el pasado 1 de abril, introdujo novedades con respecto a las bonificaciones a la jubilación demorada y su compatibilidad con el trabajo. A continuación, te explicamos cómo puedes mejorar tu pensión gracias a estos incentivos.

¿Cómo funcionan los incentivos de demora?

Para acceder a los incentivos de demora, los trabajadores deberán reunir al menos dos requisitos. El primero, es acceder a la pensión de jubilación a una edad superior a la edad legal ordinaria —que en 2025 es de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses—. En segundo lugar, el trabajador deberá tener un mínimo de 15 años cotizados al cumplir dicha edad legal, de los cuales dos deben encontrarse en los 15 años inmediatamente anteriores.

Estos complementos económicos variarán en función del tiempo de demora y el beneficiario podrá elegir entre dos modalidades de cobro en el momento de adquirir este derecho:

Un porcentaje adicional de un 4% sobre la base reguladora por cada año completo cotizado y, a partir del segundo año, se computará un 2% adicional por cada periodo de seis meses. Dicho importe se devengará a meses vencidos y se abonará en 14 pagas.

de un 4% sobre la por cada año completo cotizado y, a partir del segundo año, se computará un 2% adicional por cada periodo de seis meses. Dicho importe se devengará y se abonará en 14 pagas. Un pago único a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y del periodo cotizado. En 2022 estas cantidades oscilaban entre los 4.700 y 12.060 euros anuales, con una bonificación del 10% a las carreras de cotización de más de 44 años y 6 meses.

Existe además una fórmula mixta para aquellos que retrasen su jubilación entre 2 y 10 años: un incremento en la pensión del 2% por cada año de demora y 1% adicional por cada periodo de seis meses. A esta cantidad se le agregará la mitad que le correspondería si optara por la modalidad de pago único.

De la jubilación activa a la reversible: otras modalidades para demorar la jubilación

La última reforma introduce también la jubilación activa, una modalidad que permite compatibilizar el trabajo y la pension una vez se accede a la situación de jubilación. Compatible con los incentivos de demora, cada año se incrementará el porcentaje de percibo de la pensión:

1 año: 45%

2 años: 55%

3 años: 65%

4 años: 80%

5 años o más: 100%

Por otro lado, el Gobierno de España ha presentado a los agentes sociales un borrador para la modificación de la llamada jubilación flexible, que permite compatibilizar la pensión con un trabajo a tiempo parcial. En la actualidad, la reducción de jornada varía entre el 25% y el 75% de un empleo a tiempo completo y la pensión contributiva se reduce en proporción a las horas de trabajo.

El borrador de la ahora bautizada como jubilación reversible, contempla bonificaciones adicionales de un 20% sobre la pensión si trabaja entre el 60% y el 80% de su jornada laboral. Si la reducción fuera de entre el 40% y el 60%, la bonificación extra en la pensión sería del 10%.

En cualquier caso, estas bonificaciones se aplicarían seis meses después de haber accedido a la jubilación. Asimismo, se ofrecería la posibilidad de trabajar una jornada completa, renunciando temporalmente al cobro de la pensión. Los jubilados podrán reincorporarse como asalariados o como autónomos, aunque por el momento se desconoce si se recalcularía la base reguladora de la pensión al finalizar el contrato laboral.