¿Cuánto van a subir las pensiones en 2026? Así puedes calcular la cuantía de tu prestación

En 2026 entra en vigor el nuevo método dual para calcular la cuantía de las pensiones.

La Seguridad Social mantiene su compromiso de blindar el poder adquisitivo de los jubilados. Se trata de una medida puesta en marcha tras la aprobación de la Ley 21/2021, que recoge la última reforma del sistema público de pensiones. En virtud de esta norma, las pensiones se revalorizarán en base a la tasa de inflación interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, un dato que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deberá confirmar a mediados del próximo mes de diciembre.

Se estima que el IPC se sitúe en torno al 2,6%, aunque todo dependerá de la evolución de los precios durante los meses de octubre y noviembre. En paralelo, para las pensiones mínimas y las no contributivas se incrementarán se aplicará un incremento superior a la tasa de inflación con el objetivo de acercarlas al umbral de la pobreza progresivamente.

Cuantía de las pensiones en 2026

Según los datos actuales de la Seguridad Social y las previsiones de revalorización, estas serían las cuantías brutas mensuales de las pensiones estimadas para 2026:

La pensión media de jubilación pasaría de los 1.508,70€ a unos 1.547,93€ mensuales aproximadamente

pasaría de los 1.508,70€ a unos 1.547,93€ mensuales aproximadamente La pensión media de viudedad se incrementaría de los 936,30€ hasta los 960,64€ al mes

se incrementaría de los 936,30€ hasta los 960,64€ al mes La pensión máxima se situaría en 3.356,32€ frente a los 3.267,60€ al mes en 2025

se situaría en 3.356,32€ frente a los 3.267,60€ al mes en 2025 La pensión mínima (sin cónyuge) se situaría por encima de los 897,13€ en comparación los 874,40€ al mes en la actualidad

(sin cónyuge) se situaría por encima de los 897,13€ en comparación los 874,40€ al mes en la actualidad La pensión mínima con cónyuge a cargo sería superior a los 1.158€ mensuales

¿Cómo se calcularán las pensiones en 2026?

El sistema público de pensiones incorporará asimismo otras novedades clave el próximo año 2026. La edad de jubilación ordinaria sube hasta los 66 años y 10 meses para los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Podrán jubilarse a los 65 años quienes tengan un periodo de cotización superior.

Por otro lado, en 2026 entra en vigor un nuevo método dual para calcular la cuantía de las pensiones. Hasta ahora, para determinar la base reguladora se consideraban las bases de cotización de los últimos 25 años. Después, ese coeficiente se multiplica por un porcentaje en función del período cotizado: del 50% con 15 años —el mínimo para acceder a una pensión contributiva, que se mantiene— al 100% con 36 años y 6 meses —que también se incrementa—.

Sin embargo, a partir del próximo año podrá aplicarse una nueva fórmula, por la cual se tendrán en cuenta las 302 mejores bases de cotización (25,16 años) comprendidas en los últimos 304 meses (25,33 años). El número de meses tenidos en cuenta aumentará cada año progresivamente hasta alcanzar los 27 mejores años cotizados comprendidos entre los últimos 29 en el año 2037.

La Seguridad Social aplicará de oficio la fórmula más beneficiosa para el trabajador.

Así puedes cobrar el 100% de tu pensión

Por otro lado, cabe recordar que la Seguridad Social aplica dos mecanismos para mejorar la base reguladora de aquellos trabajadores que han interrumpido su carrera laboral durante el periodo de cálculo, con el fin de que puedan cobrar una cuantía lo más cercana posible al 100% de su pensión:

La integración de lagunas , que permite sumar los periodos en los que no existió obligación de cotizar: hasta 48 meses con la base mínima de cotización en vigor, 60 meses en el caso de las mujeres.

, que permite sumar los periodos en los que no existió obligación de cotizar: hasta 48 meses con la base mínima de cotización en vigor, 60 meses en el caso de las mujeres. Las cotizaciones ficticias, mediante las que pueden sumarse hasta un máximo de cinco años en los supuestos de parto y cuidado de hijos o menores.

En ningún caso, estos mecanismos servirán para alcanzar el periodo mínimo de cotización para cobrar una pensión contributiva establecido en 15 años ni el correspondiente periodo de carencia específica.