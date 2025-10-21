La Seguridad Social puede sumar hasta 1.825 días cotizados para aumentar la cuantía de tu pensión: estos son los requisitos

Las cotizaciones ficticias benefician a los trabajadores que hayan dejado de trabajar por cuidar de sus hijos.

Los requisitos para acceder a una pensión contributiva se recrudecen: la edad de jubilación ordinaria sube en 2026 a los 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Además, una de las principales novedades es la entrada en vigor de un nuevo sistema para el cálculo de la base reguladora.

En la actualidad, la cuantía de las pensiones se calcula tras dividir las bases de cotización de los últimos 25 años entre 350. Este resultado se multiplica por un porcentaje que varía según los años cotizados, del mínimo de 15 para acceder al 50% hasta los 36 años y medio en 2026 para cobrar el 100%. Pero ¿qué ocurre con aquellos trabajadores que no han cotizado lo suficiente para cobrar la cuantía máxima de su pensión?

¿Cómo puedo incrementar la cuantía de mi pensión?

La Ley General de la Seguridad Social contempla un mecanismo comúnmente conocido como "cotizaciones ficticias", que al igual que la integración de las lagunas de cotización, permite computar para la jubilación los periodos en los que las personas trabajadores interrumpieron su actividad laboral debido a algunas circunstancias concretas.

No obstante, en cualquier caso debe alcanzarse el periodo de cotización mínimo exigido para el acceso a una pensión contributiva: 15 años, de los cuales dos deben comprenderse en los 15 últimos años. De lo contrario, el trabajador podrá optar por una pensión no contributiva.

Un año por el Servicio Militar Obligatorio

La Seguridad Social reconoce hasta tres supuestos en los que los trabajadores pueden sumar periodos de cotización para el cálculo de la pensión. En primer lugar, los trabajadores podrán computar el periodo de realización del antiguo Servicio Militar Obligatorio —o la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino obligatorio, en su caso— para la jubilación anticipada, con un límite máximo de un año.

Cabe recordar que para acceder a la jubilación anticipada se requieren al menos 33 o 31 años cotizados, en función de si es voluntaria o involuntaria, respectivamente.

112 días por parto

De acuerdo con el artículo 235 de la LGSS, las madres que hayan dado a luz podrán asimilar hasta 112 días de cotización por cada hijo. Esta cotización ficticia será de 126 días en caso de parto múltiple y de 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo. Este derecho se aplicará siempre que la trabajadora no haya disfrutado la totalidad del permiso por maternidad correspondiente.

Estos periodos serán de aplicación a todos los regímenes de la Seguridad Social, incluido el especial de los trabajadores autónomos. Estas cotizaciones se considerarán asimismo en el cálculo de la pensión, mediante la base mínima.

270 días por el cuidado de hijos o menores

Por su parte, el artículo 236 de la LGSS establece que los progenitores podrán computar hasta un máximo de 270 días por cada hijo o menor adoptado o acogido —sin que dicho periodo pueda ser superior a la interrupción real de la cotización— en caso de incumplir el periodo mínimo exigido para la jubilación. El requisito es haber finalizado su actividad laboral o el cobro de la prestación por desempleo en los nueves meses previos al nacimiento, o bien los tres meses previos a la resolución judicial de la adopción.

Los periodos de parto y cuidado de hijos serán compatibles entre sí, pero no podrán exceder los cinco años en conjunto.

Nuevo método para el cálculo de la pensión

A partir del 1 de enero de 2026, entra en vigor el sistema de cálculo dual de la cuantía de la pensión. En concreto, se trata del resultado de dividir entre 352,33 meses las 302 bases de cotización (25,16 años) de mayor importe comprendidas dentro de los últimos 304 meses (25,33 años).

El número de meses considerados irá aumentando de forma progresiva hasta seleccionar los 27 mejores años entre los 29 últimos años en 2037. La Seguridad Social aplicará de oficio la fórmula que más beneficie al trabajador.