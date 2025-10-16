Cómo puedes calcular la cuantía de tu pensión si has cotizado menos de 25 años y te jubilas en 2026

El sistema de pensiones implementará varias novedades a partir de 2026. Al margen de la revalorización de las cuantías, la edad de jubilación ordinaria sube a los 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. Asimismo, entrará en vigor un nuevo método para calcular las pensiones, pero ¿qué ocurre con aquellos que no han cotizado el tiempo suficiente para cobrar el 100% de su prestación contributiva?

La Ley General de la Seguridad Social contempla un mecanismo conocido como integración de lagunas, que consiste en "cubrir" los meses en los que el trabajador no estuvo obligado a cotizar a la hora de calcular la pensión. El objetivo de esta medida es evitar que la cuantía de la pensión se vea mermada para aquellos profesionales que hayan tenido interrupciones en su carrera laboral.

Integración de lagunas de cotización: funcionamiento y requisitos

Para entender cómo funciona la integreación de lagunas, cabe recordar cómo se calculan las pensiones en la actualidad. La cuantía depende de la base reguladora, que se calcula tras dividir la base de cotización de los últimos 25 años (300 meses) entre 350. Las bases de los dos años inmediatamente anteriores a la jubilación computan en su valor nominal y, el resto, se actualizan en base a la inflación. Obtenida esta cifra, se multiplica por un porcentaje que varía según los años cotizados: del mínimo de 15 para acceder al 50% hasta los 36 años y medio en 2026 para cobrar el 100%.

En este sentido, quienes hayan parado de cotizar en los últimos 25 años de su vida laboral sufren la reducción de la base reguladora media y, por tanto, de la cuantía final de su pensión. La Seguridad Social cubre estas lagunas de la siguiente forma:

Las primeras 48 mensualidades sin obligación de cotizar se complementan con la base mínima de cotización vigente en el momento de la jubilación

vigente en el momento de la jubilación A partir del mes 49, en esos vacíos se aplicará el 50% de dicha base mínima de cotización

Es decir, este sistema no sirve para completar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva, sino que solo repercute en el cálculo de la base reguladora. Por otro lado, la integración de lagunas es un mecanismo pensado para los trabajadores que cotizan en el Régimen General y se excluye a quienes lo hacen por el Sistema Especial Agrario por Cuenta Ajena y las personas empleadas del hogar.

En cuanto a los autónomos, solo podrán acogerse a la integreación de las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de actividad, pero no a lo largo de su vida laboral.

Así es el sistema dual para calcular la base reguladora que entra en vigor en 2026

A partir del 1 de enero, la Seguridad Social implementará un nuevo método para calcular la base reguladora de la pensión. En concreto, se trata del resultado de dividir entre 352,33 meses las 302 bases de cotización (25,16 años) de mayor importe comprendidas dentro de los últimos 304 meses (25,33 años). El número de meses considerados irá aumentando de forma progresiva hasta seleccionar los 27 mejores años entre los 29 últimos años en 2037. La Seguridad Social aplicará de oficio la fórmula que más beneficie al trabajador.