Claves de las pensiones para 2026: cuánto subirán, cómo se calcularán y periodo de cotización exigido para la jubilación

Millones de jubilados españoles volverán a beneficiarse de la subida de las pensiones desde el 1 de enero de 2026, con el fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo. A falta de la confirmación oficial por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las pensiones contributivas se revalorizarán en base al IPC interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La estimación actual es que la inflación media se sitúe en torno al 2,6%, si bien dependerá del comportamiento de los precios durante octubre y noviembre. Por otro lado, las pensiones mínimas y las no contributivas se incrementarán por encima del IPC, con el objetivo de acercarlas progresivamente al umbral de la pobreza.

Cuantía de las pensiones para 2026

De acuerdo con los datos actuales de la Seguridad Social y las previsiones de revalorización, estas son las cuantías brutas mensuales de las pensiones estimadas para 2026:

La pensión media de jubilación pasaría de los 1.508,70€ a unos 1.547,93€ mensuales aproximadamente

pasaría de los 1.508,70€ a unos 1.547,93€ mensuales aproximadamente La pensión media de viudedad se incrementaría de los 936,30€ hasta los 960,64€ al mes

se incrementaría de los 936,30€ hasta los 960,64€ al mes La pensión máxima se situaría en 3.356,32€ frente a los 3.267,60€ al mes en la actualidad

se situaría en 3.356,32€ frente a los 3.267,60€ al mes en la actualidad La pensión mínima (sin cónyuge) se situaría por encima de los 897,13€ en comparación los 874,40€ al mes actuales

(sin cónyuge) se situaría por encima de los 897,13€ en comparación los 874,40€ al mes actuales La pensión mínima con cónyuge a cargo sería superior a los 1.158€ mensuales

Nuevo cálculo de la base regularadora de las pensiones

La revalorización de las cuantías no es la única novedad que trae 2026 en materia de pensiones. Así, la edad de jubilación ordinaria será de 66 años y 10 meses para quienes dispongan menos de 38 años y 3 meses cotizados. En caso de igualar o superar dicho periodo cotizado, será posible jubilarse con 65 años. La edad legal de jubilación continuará incrementándose de forma progresiva hasta alcanzar los 67 años a partir de 2027.

Asimismo, en 2026 entra en vigor un nuevo método dual para el cálculo de la base reguladora de la pensión. La Seguridad Social elegirá de oficio la opción más favorable entre dos fórmulas:

El resultado de dividr entre 350 meses las últimas 300 bases de cotización (los últimos 25 años).

El resultado de dividr entre 352,33 meses las 302 bases de cotización (25,16 años) de mayor importe comprendidas dentro de los últimos 304 meses (25,33 años). El número de meses considerados irá aumentando de forma progresiva hasta seleccionar los 27 mejores años entre los 29 últimos años en 2037.

El periodo mínimo de cotización exigido para poder cobrar una pensión contributiva de jubilación será de al menos 15 años, de los cuales dos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores al cese de la actividad laboral.

Suben el MEI y la cuota de solidaridad

La subida de las pensiones repercutirá también en los trabajadores en activo, que verán incrementadas sus cotizaciones para financiar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De esta forma, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se incrementará hasta el 0,9% sobre la base de cotización, con una distribución del 0,75% a cargo del empresario y del 0,15% del trabajador.

El límite del MEI se establece en 95€ anuales para quienes tengan un salario por encima de la base máxima de cotización. Este grupo cotizará asimismo por una cuota de solidaridad, de entre el 1,38% y el 1,75% sobre el exceso salarial con respecto a dicha base máxima.