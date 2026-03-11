La inversión en obras públicas se desploma un 41% en Sevilla hasta los 783 millones frente al repunte regional

La inversión en obras públicas se ha desplomado un 41% en la provincia de Sevilla, hasta situarse en 783 millones de euros en 2025, en contraste con el repunte registrado en el conjunto de Andalucía. Con estas cifras, el gasto per cápita en la provincia sevillana queda un 24% por debajo de la media regional y muy lejos de los niveles alcanzados en 2024, cuando llegó a contabilizar 674 euros por habitante. Así lo recoge el informe anual del sector elaborado por la patronal Ceacop.

El análisis territorial sobre las adjudicaciones refleja importantes diferencias entre provincias. Málaga lidera con claridad el ranking andaluz de inversión en obra pública al cierre del pasado tras alcanzar 1.347 millones de euros, una cifra muy superior a la del resto de territorios, impulsada principalmente por la construcción de un nuevo hospital, además de por la elevada actividad inversora desarrollada tanto por el Gobierno central como por los ayuntamientos.

Ya a una considerable distancia se sitúa Sevilla, con 783 millones, donde destacan la inversiones estatales en infraestructuras de transporte y el esfuerzo municipal. El podio regional lo completa Granada, con 545 millones de euros, seguida de Almería y Huelva, que registraron 403,5 millones y 395,5 millones, respectivamente. En el tramo final del listado, aparecen Cádiz, con 372,7 millones; Córdoba, con 336,8 millones; y Jaén, que cierra la clasificación con 201 millones.

Si se analiza la inversión en términos de población, el gasto medio en obra pública en Andalucía alcanza los 520 euros por habitante, un 26% más respecto a 2024. En este capítulo, las provincias con mayor inversión per cápita son Málaga (752 euros) y Huelva, con 734 euros; seguidas por Granada, con 576, y Almería, con 524 euros, todas por encima de la media regional. Por su parte, Córdoba (436 euros), Sevilla (396 euros), Jaén (325) y Cádiz (295 euros) caen por debajo del promedio.

El ejercicio 2025 ha dejado un balance con alguna luz y muchas sombras para la obra pública en Andalucía. La inversión en infraestructuras se disparó un 23% hasta los 4.514 millones de euros, el volumen más elevado desde 2009, si bien este repunte contrastó con la menor presencia de compañías andaluzas, que solo lograron el 48% de los contratos, la cuota más baja de la última década, según el informe anual de Ceacop.

'Ranking' de administraciones

De acuerdo con el estudio presentado este miércoles por el presidente y el secretario general de Ceacop, Carlos López y Arturo Coloma, respectivamente, en la nueva sede de la asociación en Sevilla, la cifra económica supera la media anual de 4.300 millones que se registró entre 2006 y 2009, uno de los periodos de mayor actividad de obra pública en la comunidad. No obstante, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, la partida actual todavía se encuentra un 40% por debajo de los niveles reales de aquellos años.

Por administraciones, el Gobierno central volvió a situarse como el principal inversor en obra pública en Andalucía, con adjudicaciones por valor de 1.523,7 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un avance del 12,3% respecto al ejercicio anterior. En segundo lugar, se situaron los ayuntamientos, que protagonizaron el mayor crecimiento en términos relativos, con un repunte de casi un 50% en relación con el año previo hasta alcanzar los 1.382,4 millones.

Por su parte, la Junta de Andalucía adjudicó 1.375,2 millones, con un aumento interanual del 20,8%, tal y como detalla el informe de Ceacop, que completa el ranking institucional con las diputaciones, que sumaron un volumen de 169 millones de euros, y las universidades, que registraron contratos por 22,6 millones. En ambos casos se contabilizaron descensos respecto al ejercicio anterior, con caídas del 3% en las entidades supramunicipales y del 42% en las instituciones académicas.

Carlos López valoró un cierre de año en cifras “récord”, gracias sobre todo al impulso de los fondos Next Generation UE, aunque aseguró que “no podemos estar satisfechos –dijo– por la baja participación de las empresas andaluzas en los contratos, que por primera vez en una década, se ha situado por debajo del umbral del 50%”. En concreto, solo lograron el 48% del volumen total, lo que supone dos puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior y marca el nivel más bajo registrado desde 2014.

“Desprecio absoluto” del Estado

La participación empresarial de firmas locales varía de forma significativa según la administración. En este sentido, en el ámbito local las compañías andaluzas mantienen una posición claramente predominante, con el 72% de las adjudicaciones municipales y el 82% en las diputaciones. Por el contrario, su peso disminuye en otros niveles, situándose en torno al 44% en la Junta de Andalucía, mientras apenas alcanza el 25% en el caso en los contratos promovidos por el Gobierno central.

En este contexto, el presidente de Ceacop lamentó el “desprecio absoluto” del Estado a las empresas regionales frente a las grandes constructoras que operan en el ámbito nacional. “Cuantas más decisiones se toman en Madrid, hay un grupo selecto de compañías que son las que pueden participar en las adjudicaciones y no tiene ningún sentido”, enfatizó López, que defendió el papel de las firmas andaluzas como “contratistas principales porque no nos merecemos jugar en la segunda liga”.

Impacto de la guerra de Irán

Durante su intervención, Carlos López se refirió al contexto actual marcado por la guerra de Irán y la escalada del petróleo, por lo que alertó de su impacto sobre las materias primas, en paralelismo a lo que ocurrió con el conflicto bélico de Ucrania, que disparó un 50% los costes en la construcción. “Debemos aprender de este ejemplo”, aseguró, al tiempo que reclamó a las administraciones la puesta en marcha de "mecanismo permanentes de revisión de precios para evitar obras paradas y la ruina de las empresas”.

Además, el presidente de Ceacop mencionó “otras sombras” que se ciernen sobre el sector en un futuro próximo, como la falta de mano de obra por el envejecimiento de las plantillas actuales o la necesidad de contar con un plan estructural de mejora de las infraestructuras con un suelo mínimo de inversión de 4.000 millones de euros anualespara que, una vez que se termine este año el marco de ayudas de los fondos de recuperación, “impedir que 2027 se convierta en una catástrofe”.

Encargos a empresas públicas

Por otra parte, el informe también pone el foco en uno de los principales caballos de batalla de Ceacop como es el recurso de las administraciones públicas a sus medios propios, como Tragsa, Tragsatec o Ineco, para ejecutar proyectos sin utilizar procesos de licitación abiertos. En 2025, esto encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron 454 millones de euros en Andalucía, de los cuales casi 300 millones –cerca de dos tercios– correspondieron a la Junta.

Carlos López tildó de “abuso” está práctica, que en muchos casos se sitúa “al margen de la legalidad”; mientras que el secretario general de la patronal criticó el “peso excesivo” de estos encargos que “dejan fuera de licitación” un gran porcentaje de las inversiones, con “cifras escandalosas” a nivel nacional. Asimismo, Arturo Coloma denunció que el uso de medios propios por parte de las administraciones “impide la libre competencia y hurta a la empresas la posibilidad de acceder a los contratos”.