Si anticipas dos años tu jubilación, podrías perder hasta el 20% de tu pensión: este es el motivo por el que los trabajadores con más de 40 años cotizados aguantan

Los coeficientes reductores privan a muchos trabajadores que se acogen a la jubilación anticipada de cobrar el 100% de su pensión.

La tendencia en el sistema público de pensiones es clara: cada vez menos trabajadores optan por la jubilación anticipada. En septiembre de 2025, esta modalidad se situó en mínimos, al pasar del 40% en 2019 al 26,9% en la actualidad. En paralelo, cada vez son más los pensionistas que se acogen a los incentivos de demora (11,2%) y con ello la edad media de jubilación ha subido hasta los 65,3 años.

La jubilación anticipada puede ser una vía de acceso a la pensión para los trabajadores con largas carreras de cotización. No obstante, adelantar la edad de jubilación suele acarrear una reducción en la cuantía de la pensión. Para entenderlo, se debe tener en cuenta cuál es el método que utiliza la Seguridad Social para el cálculo de la base reguladora. Lo detallamos a continuación.

¿Cuáles son los requisitos de la jubilación anticipada?

La edad legal de jubilación en 2025 es de 66 años y 8 meses para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Para quienes igualen o superen este periodo de cotización, podrán jubilarse a los 65 años. Quienes decidan acogerse a la jubilación anticipada podrán hacerlo dos años antes de dicha edad mínima:

64 años y 8 meses, si han cotizado al menos 35 años

63 años, si la carrera laboral es más larga

Por otro lado, si la jubilación anticipada se produce de forma forzosa, basta con tener cumplidos 62 años y 8 meses y haber cotizado al menos 33 años. En el supuesto de carreras laborales más largas, la edad mínima es de 61 años.

Ahora bien, por cada uno de los meses que se adelanta la jubilación (hasta un máximo de 24) y en función de los años cotizados, se aplican coeficientes reductores de entre el 2,81% y el 21% sobre la base reguladora de la pensión.

¿Por qué muchos trabajadores descartan la jubilación anticipada?

Algunos trabajadores pueden tener reticencias sobre la jubilación anticipada, a pesar de contar con una larga carrera de cotización. Esto es debido al método en base al que la Seguridad Social calcula la cuantía de la pensión. La base reguladora es el resultado de dividir entre 350 las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años). Después ese coeficiente se multiplica por un porcentaje en función del periodo de cotización:

50% de la base reguladora para quienes hayan cotizado el mínimo exigido de 15 años para acceder a una pensión contributiva , de los cuales dos deben enmarcarse en los 15 años anteriores a la jubilación

, de los cuales dos deben enmarcarse en los 15 años anteriores a la jubilación Por cada mes adicional, del 1 al 49, se suma un 0,21% más. En los 209 meses restantes, desde el mes 50, el coeficiente adicional es del 0,19%

Quienes hayan cotizado 36 años y 6 meses (438 meses), cobrarán el 100% de la base reguladora de su pensión

Por eso, pese a que muchos trabajadores acumulan un periodo de cotización superior, deben aguardar a cumplir la edad legal de jubilación o, de lo contrario, se le aplicarán los coeficientes reductores vinculados a la jubilación anticipada y no podrán cobrar el 100% de la pensión que les correspondería.