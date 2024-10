La Junta de Andalucía se da 20 días para vacunar al 90% del ganado en riesgo por la lengua azul

La Consejería de Agricultura ya ha recibido todas las vacunas, y va a acelerar en los próximos días la campaña en las zonas restringidas por la enfermedad de la lengua azul, también llamada fiebre catarral ovina. Esta afección, que puede ser mortal, se transmite a través del mosquito ‘culicoides imicola’ y afecta sobre todo al ganado ovino.

No tiene repercusión alguna en los humanos, ni a través del contagio ni por el consumo de carne.

Tras declararse el serotipo 3 en Rosal de la Frontera (Huelva) a finales de septiembre, el Gobierno delimitó una zona restringida de 150 kilómetros a la redonda de esta localidad, que comprende Huelva al completo (las comarcas agrarias de Puebla de Guzmán, Cortegana, La Palma, Almonte, Aracena, Valverde y Cartaya) y las comarcas de Cantillana, Cazalla y Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Las comarcas, recordemos, engloban a varios municipios. En el caso de Sevilla nos referimos a La Vega, Sierra Morena y el Aljarafe.

Inmediatamente, se activó un plan de vacunación y la Junta de Andalucía compró 970.000 dosis para evitar la propagación de la enfermedad. El serotipo 3 está afectando gravemente a Europa y su aparición en Andalucía se produce tras su paso por Portugal, donde la mortalidad de la cabaña ganadera es del 5%.

Por el momento, sin embargo, no se ha detectado ningún otro foco en nuestra comunidad y la afección no es alta en la zona donde se ha declarado la enfermedad, algo que José Manuel Roca, técnico de Asaja-Sevilla, atribuye a la capacidad de inmunización de la cabaña tras padecer los serotipos 4 y 8 el pasado verano.

Eso no es óbice para que aparezcan más focos. De hecho, la Junta de Andalucía ya ha enviado 12 muestras sospechosas al Laboratorio Central de Veterinaria en Algete (Madrid), sin que de momento se haya producido ninguna nueva confirmación de la enfermedad.

Hasta ahora, se han vacunado 65.000 de los 110.000 animales (el 60%) de la zona cero del nuevo foco de lengua azul, de los cuales 50.000 son de la comarca de Puebla de Guzmán y 15.000 de Cortegana, según informa la Consejería de Agricultura con datos del pasado jueves. La administración autonómica espera llegar al 90% del censo de animales en estas zonas en 15 días. En el resto de comarcas de Huelva (La Palma, Almonte, Aracena, Valverde y Cartaya) se espera vacunar al 90% del censo de 72.000 ovinos en 15 días y la vacunación ha comenzado este viernes

En la zona restringida de Sevilla la vacunación también empezó el viernes, tras la recepción de las vacunas y la Junta de Andalucía estima que en 20 días estarán ya vacunadas el 90% de las 210.000 cabezas de ovino en estas zonas. En total, en Sevilla provincia hay 350.000 animales.

Preocupación en el sector ganadero

La aparición, de nuevo, de la lengua azul en Andalucía, ha generado bastante preocupación en el mundo ganadero, ya que se produce en un momento muy cercano a la campaña del cordero, cuya facturación depende en un 70% de las fechas navideñas. El principal problema es que en las zonas restringidas se impide el movimiento de ovinos menores de tres meses sin no están vacunados o cumplen con una serie de requisitos muy estrictos y difíciles de cumplir, como identificarlos individualmente y que estén 30 días en destino.

“Llevamos tres o cuatro semanas con restricciones y la mortalidad no es para nada lo que hay que Europa. Sería bueno que hubiera medidas más laxas para que no se cree un tapón comercial”, indica José Manuel Roca, que cree que hay que guardar un equilibrio entre sanidad y comercio. “Tenemos que empezar a convivir con las enfermedades”, defiende, y añade que debe haber una sola opinión en este tema y no 17 (en referencia a las comunidades autónomas), algunas “con intereses comerciales por encima de los sanitarios”.

Respecto a la campaña de vacunación de la Junta, el representante de Asaja-Sevilla cree que “ha reaccionado muy bien, en un contexto muy complicado para conseguir vacunas” por la extensión de la enfermedad en Europa.