Qué es la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, el mal que obliga a inmovilizar el ganado

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides spp.), que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante unas dos semanas. El ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Es una enfermedad que afecta a los ciervos, y puede afectar también a gamos y corzos.

El causante de esta enfermedad es el virus EHE, que pertenece a la familia Reoviridae, género Orbivirus, y tiene muchas características morfológicas y estructurales en común con los otros miembros del género, especialmente con el virus de la lengua azul.

Este tipo de enfermedad no ha sido propia del continente europeo sino que históricamente ha tenido más presencia en América del Norte, Australia, Asia y África. No obstante, desde el pasado 10 de noviembre de 2022, las autoridades italianas han detectado síntomas de este virus en explotaciones de ganado bovino en Cerdeña y días más tardes en Sicilia. A mediados de noviembre, se dieron algunos casos de este virus en España, algo que no había pasado nunca en la historia del país.

Dentro de la Península la zona más afectada por esta enfermedad ha sido Cantabria que ha publicado la Consejería de Desarrollo Rural, que en los últimos días se han disparado los contagios del ganado vacuno afectado por esta enfermedad hemorrágica epizoótica y ha terminado con casi una decena de animales muertos por complicaciones derivadas del virus. Comunidades como Castilla y León, Asturias, País Vasco, Aragón o Andalucía también se están viendo afectadas por esta enfermedad que puede ser mortal.

Este tipo de virus suele tener una duración de dos semanas en los animales que lo contraen pero dependiendo de cada animal puede llegar a complicarse, incluso pueden ocasionarle la muerte, como ya ha sucedido en más de una ocasión. Actualmente no existen vacunas autorizadas en la UE frente a esta enfermedad.

Una de las medidas que se recomienda para el control de la enfermedad consiste en la lucha vectorial, mediante el empleo de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría.

Para garantizar una desinsectación eficaz es necesario, entre otros aspectos, usar un insecticida que sea efectivo frente al vector en cuestión. Por este motivo se han impuesto medidas restrictivas que limitan el movimiento de los animales, para que no se sigan expandiendo los contagios. Como medida de refuerzo se han suspendido temporalmente algunas tradicionales ferias ganaderas en las localidades donde se han reportado casos.