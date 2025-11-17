Kategora inicia en Sevilla las obras de un apartahotel en el colegio de las Carmelitas

La promovota vasca Kategora ha iniciado las obras de un edificio con 136 estudios y apartamentos turísticos de dos estrellas proyectado en el parcela de colegio de las Carmelitas de Sevilla, en el barrio de Nervión, complejo hotelero que abrirá con la marca Kora Living. Ubicado en la avenida de San Francisco Javier de Sevilla, una de las millas de oro de la capital andaluza, el establecimiento de nueve plantas supondrá una inversión de 32 millones de euros para dar forma a un edificio de 10.000 metros cuadrados y 136 habitaciones, según ha informado la compañía a este periódico.

Kora Sevilla supondrá la primera incursión de la promotora en Sevilla, operará bajo licencia hotelera y su apertura está prevista para finales de 2027. El diseño arquitectónico ha sido concebido por el estudio sevillano Balpak, que ha encontrado en la tradición cerámica local la inspiración para construir un edificio que respira la historia y la estética de Sevilla. "La envolvente , concebida como una estructura industrializada, incorpora texturas y patrones inspirados en las cerámicas vidriadas de la Isla de la Cartuja, así como en el icónico rojo Alcázar, presente en muchas de las casas palacio del centro histórico", según Kategora .

«Queríamos un edificio que hablara el idioma de Sevilla , que se reconociera en sus colores, en su tradición y en sus formas, pero reinterpretado desde una mirada contemporánea y sostenible», señala Eneko Balda, responsable de Desarrollo de Kategora, quien asegura que "la fachada actúa como una segunda piel que aporta protección solar pasiva , generando sombras y favoreciendo la eficiencia energética . Los toldos y los ventanales permitirán intuir desde el exterior la vida interior, con un lobby que conecta visualmente las distintas plantas y actúa como epicentro social del complejo".

Piscina infinity

Por su parte, el interiorismo de Kora Sevilla, liderado por el estudio Furtivo, se inspira en la esencia sevillana desde una mirada de diseño contemporáneo. "Al acceder al edificio, los visitantes se encontrarán con un lounge que reinterpreta el clásico patio andaluz y que incorpora una pequeña fuente y vegetación autóctona , evocando los ritmos pausados y amables de la vida sevillana. Los espacios interiores se definen por el dinamismo de los materiales, los reflejos y acentos cromáticos que transmiten movimiento y vitalidad".

En contraste, los 136 estudios y apartamentos turísticos de entre 27 y 46 metros cuadrados "se han planteado como refugios atemporales con una paleta cálida y neutra donde los colores intensos aparecen en textiles y elementos decorativos. El CEO y fundador de la compañía vasca, Kepa Apraiz, afirma que con este hotel se «busca que cada persona encuentre en este complejo el espacio que necesita , ya sea un lugar de conexión o un refugio de calma».

Kora Sevilla ofrecerá más de 1.600 metros cuadrados de zonas comunes diseñadas para fomentar la interacción entre los visitantes y la vida local. Entre ellas destacan un txoko —espacio muy característico de la cultura vasca donde amigos, familiares o vecinos se reúnen para cocinar, compartir y disfrutar en torno a la gastronomía — con acceso a dos terrazas, un gimnasio, espacios de coworking, restaurante y cafetería , además de una terraza intermedia con una piscina infinity de 20 metros. En la planta superior, una terraza panorámica coronará el edificio, ofreciendo vistas privilegiadas de la ciudad , convirtiéndose en un espacio emblemático de Kora Sevilla.

Plaza de casi 600 m2

La plaza Kora, ubicada en la planta baja , será un espacio abierto a la ciudad con 594 metros cuadrados pensados para albergar eventos culturales y encuentros que fomenten la interacción entre huéspedes y vecinos. El proyecto dispondrá también de aproximadamente 70 plazas de aparcamiento subterráneo y estacionamientos para bicicletas , destinados a fomentar la movilidad sostenible. El paisajismo, a cargo de RSR Paisajismo, traslada al complejo la riqueza botánica y cultural de Sevilla, de modo que el naranjo se convierte en protagonista junto a arbustos y especies autóctonas inspiradas en lugares emblemáticos como el Parque de María Luisa o el Archivo de Indias.

Siguiendo la estela de otros proyectos de Kategora, Kora Sevilla incorporará criterios de construcción sostenibles, con sistemas activos como la geotermia, destinada a la climatización, y la aerotermia, para el suministro de agua caliente sanitaria (ACS) . Además, dentro de las medidas pasivas , se in stalarán paneles solares orientados a reducir el consumo energético y la huella de carbono . Según señala Balda , «nuestro objetivo es obtener la certificación BREEAM, una garantía de que este proyecto cumplirá con los más altos estándares de eficiencia , confort térmico y acústico y asegurando al mismo tiempo el bienestar de sus usuarios».