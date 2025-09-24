El llamamiento de Odile Rodríguez de la Fuente en Cádiz a respetar la Vida

La relación es absolutamente directa: si cuidamos el Planeta, el Planeta nos cuida; si lo destruimos, nos destruiremos a nosotros mismos. Así de contundente se ha mostrado Odile Rodríguez de la Fuente en la conferencia inaugural del Blue Zone Forum 2025 celebrado en Cádiz, que además querido destacar que este pensamiento no es suyo ni actual, sino que se remonta al año 1971 y lo lanzó su padre, el recordado Félix Rodríguez de la Fuente, un “pionero en sostenibilidad”.

“Tenemos que poner en marcha una conciencia nueva, el respeto a la Vida. Si no ponemos freno a nuestra carrera de destrucción llegaremos a una situación irreversible para las plantas, los animales y los propios seres humanos”, decía Rodríguez de la Fuente hace más de medio siglo, y la situación sólo ha hecho agravarse.

Por eso, a las puertas de la era del Antropoceno, llamada así “por el impacto de los seres humanos” y superando la era del Holoceno, con datos tan temibles como la disminución de la biomasa en más del 50%, una tasa de extinción mil veces más fuerte que si no hubiera seres humanos, la pérdida del 50% de los corales, una progresiva acidificación de los océanos o la mayor concentración de CO2 en más de cinco millones de años, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente insiste en el llamamiento que hizo su padre en 1971. Hay que frenar la destrucción.

Hay que cuidar el Planeta. Hay que respetar la Vida, “en mayúsculas”, en todo su sentido. Porque la Tierra es un planeta “insólito caracterizado por la vida”, porque hay biosfera “desde 5 kilómetros bajo tierra a 15 kilómetros hacia el cielo”, porque la vida “creó escudos protectores como la capa de ozono”, porque el polvo del Sáhara “llueve sobre el Amazonas” para que luego el río más grande del mundo vierta los minerales y otras sustancias en el Atlántico, llenándolo de vida. Porque la Tierra es un planeta “sintiente”, porque las ballenas tienen lenguaje propio e incluso dialectos que la Inteligencia Artificial está intentando descubrir, porque las plantas “son capaces de aprender y de tomar decisiones”.

“La humanidad es parte del sistema vivo de la Tierra y debería poner su extraordinaria capacidad de reflexión al servicio de la Vida”, reclama Odile, que invita a imitar la naturaleza como ese ingeniero japonés que evitó que los trenes de alta velocidad tuvieran problemas de estabilidad y conducción fijándose en el pico del martín pescador; o esos edificios que se construyen como “termiteros, que mantienen una temperatura interior pese a los cambios de temperatura en el exterior” y que pueden ser una solución para conseguir un ahorro brutal en aire acondicionado y calefacción; o esas “ciudades esponja” que han ideado también en Asia para evitar sufrir con inundaciones y otros fenómenos naturales simplemente imitando a la naturaleza.

En definitiva, el camino en el que está embarcado la Economía Azul debe ser “reintegrarnos en la bioesfera imitiando a la naturaleza”, porque “sanar la naturaleza hará que la naturaleza nos sane a nosotros”. Palabra de Odile Rodríguez de la Fuente que actualizan las de su padre de hace medio siglo.