Magallanes, accionista del Banco Sabadell, no acudirá a la OPA de BBVA

Madrid/El presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors, Iván Martín, ha asegurado que la oferta de BBVA por el Banco Sabadell "no tiene ningún sentido" para los accionistas de la entidad catalana y que, por tanto, eso implica que la gestora no acudirá a la OPA.

En una entrevista, Martín ha señalado que lo que tendría sentido para su firma es que la OPA no se realice a través de un canje de acciones.

"No es lo mismo pagar dinero que pagar en especie. Y esta es una oferta en especie. Es como si te pagan en casas, en coches o en oro. No es comparable", ha asegurado el inversor, que tenía a cierre de junio de 2024 alrededor de dos millones de acciones de Sabadell representativas del 0,05% del capital del banco.

"¿Qué me ofrecen? Acciones de un banco que yo no quiero, que no tenía en cartera. Igual me equivoco, pero no lo quiero", ha apostillado al respecto.

Así, Magallanes cree que BBVA mejorará el precio de la OPA, pero muestra cautela sobre cómo será: "Habrá que ver si sigue siendo o no interesante. Por sentido común, la mejora debería ser del 10%. Como mínimo. A partir de ahí, yo creo que BBVA empezaría a mover sensibilidades", sostiene.

Sin embargo, ha explicado que existe una "tercera posibilidad", que la mejora de BBVA sea "tan brutal" que las acciones "se disparen y no acudamos [en referencia a los accionistas de Sabadell], pero porque vendemos antes".

El peor escenario para los accionistas del Sabadell

Por otro lado, cree que el "peor escenario" para los accionistas de Sabadell es que la OPA se cierre a favor de BBVA, pero sin que se produzca la fusión. "La no fusión no tiene ningún interés para un accionista desde el punto de vista de negocio. El peor escenario es una participación de control: el modelo Banesto. No tiene ningún sentido. Y nosotros no estaríamos en ese Sabadell", ha agregado.

Martín también ha criticado la exposición que BBVA tiene a México y Turquía: "Ofrecen acciones de un banco con beneficios y riesgos que vienen principalmente de México y Turquía. Como si me dices que vienen de Colombia y de Egipto. Yo creo que lo que lo va a hacer bien ahora es Europa. Y Sabadell es riesgo puramente España y Europa. ¿Para qué quiero un banco de Turquía?", ha comentado.