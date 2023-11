Estas son las mejoras del paro anunciadas por Yolanda Díaz

Con el nuevo Gobierno de España ya decidido, los nuevos (o no tan nuevos) ministros comienzan a tomar posesión de sus carteras. Estos actos no solo permiten presentar las caras nuevas al ciudadano, sino también han servido para dar una serie de adelantos de lo que va a ser esta legislatura que acaba de comenzar.

Una de las ministras que ya ha dado titulares es Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, quien ha aprovechado el acto en el que tomaba posesión para hacer público que su primera medida será mejorar los subsidios de desempleo, una de las medidas de la reforma del paro.

¿Qué es lo que se sabe de estas medidas?

Hasta el momento se conoce que las mejoras de los subsidios por desempleo tienen como objetivo permitir compaginar parte de la ayuda pública con el sueldo durante los primeros meses de un contrato, algo que ya se consideró implementar durante la legislatura pasada, pero que no se llevó a cabo. Se trata de una medida que está comprometida con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, para la recepción de los fondos NexGeneration EU.

El objetivo es que los desempleados no tengan miedo de aceptar un empleo teniendo la certeza de que no perderán el derecho al subsidio aunque les despidan o termine su contrato, evitando así que se vean en la situación de no poder percibir ni el sueldo, ni el paro y que se deban comenzar de nuevo todos los trámites administrativos.

Desde el Ministerio de Trabajo buscan también extender estas medidas para favorecer la integración laboral de las más de 766.000 personas que perciben el subsidio asistencial, que son aquellos que no dependen de la cotización previa de la persona. "Es el momento de avanzar a nivel asistencial, vamos a empezar protegiendo a los que más lo necesitan", ha declarado Yolanda Díaz al asumir su cartera.

Las mejoras del subsidio del desempleo no serán las únicas medidas que gestionará el ministerio en el comienzo de esta nueva legislatura, ya que también buscan reunirse con la comisión de expertos y designar la cuantía de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) correspondiente para 2024 y comenzar las reuniones con patronal y sindicatos, hasta que finalmente deba pasar por el Consejo de Ministros.