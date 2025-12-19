Mercadona amplía las vacaciones a 37 días anuales y premia con una paga extra a sus empleados
El periodo vacacional se amplía una semana partir de 2026 y se mantendrá en los siguientes años, mientras que el abono extraordinario se pagará en marzo del año que viene y se produce por segundo ejercicio consecutivo
Mercadona adquiere Logifruit, su proveedor de envases reutilizables
El Comité de Dirección de Mercadona ha aprobado incrementar el periodo vacacional de sus empleados en siete días adicionales, pasando de 30 a 37 jornadas anuales. Esta mejora laboral beneficiará a los 110.000 trabajadores de la compañía y comenzará a aplicarse en 2026 tanto en España como en Portugal, manteniéndose en adelante. Según la cadena, la iniciativa busca "que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%" y tendrá un coste anual de 100 millones de euros.
La empresa señala que su modelo de Recursos Humanos se basa en escuchar las necesidades de sus equipos y evoluciona constantemente. "Una relación que permite analizar propuestas y, cuando aportan valor, como sucede con esta ampliación vacacional, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta", explican desde Mercadona.
Además, el Comité de Dirección ha acordado distribuir el próximo marzo una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad adicional, con un coste de 280 millones de euros. Esta cantidad se añadirá a la retribución variable que cada trabajador recibe, de una o dos pagas según su antigüedad. Es la segunda vez consecutiva que la compañía toma esta decisión.
Con estas acciones, Mercadona reconoce "el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión". La nota recuerda que en 2025 los salarios del 100% de la plantilla ya aumentaron un 8,5%.
Ambas medidas supondrán una inversión de 380 millones de euros en 2026, lo que demuestra, según la empresa, su "carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores".
También te puede interesar
Lo último