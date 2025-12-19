Mercadona amplía las vacaciones a 37 días anuales y premia con una paga extra a sus empleados

El Comité de Dirección de Mercadona ha aprobado incrementar el periodo vacacional de sus empleados en siete días adicionales, pasando de 30 a 37 jornadas anuales. Esta mejora laboral beneficiará a los 110.000 trabajadores de la compañía y comenzará a aplicarse en 2026 tanto en España como en Portugal, manteniéndose en adelante. Según la cadena, la iniciativa busca "que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%" y tendrá un coste anual de 100 millones de euros.

La empresa señala que su modelo de Recursos Humanos se basa en escuchar las necesidades de sus equipos y evoluciona constantemente. "Una relación que permite analizar propuestas y, cuando aportan valor, como sucede con esta ampliación vacacional, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta", explican desde Mercadona.

Además, el Comité de Dirección ha acordado distribuir el próximo marzo una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad adicional, con un coste de 280 millones de euros. Esta cantidad se añadirá a la retribución variable que cada trabajador recibe, de una o dos pagas según su antigüedad. Es la segunda vez consecutiva que la compañía toma esta decisión.

Con estas acciones, Mercadona reconoce "el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión". La nota recuerda que en 2025 los salarios del 100% de la plantilla ya aumentaron un 8,5%.

Ambas medidas supondrán una inversión de 380 millones de euros en 2026, lo que demuestra, según la empresa, su "carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores".