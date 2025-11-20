La nueva obligación semanal para autónomos: Así es el documento de la TGSS que simplifica la verificación

Los trabajadores autónomos con empleados a su cargo deberán adaptarse a un cambio significativo en su relación con la Administración. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha puesto en marcha desde noviembre de 2025 un nuevo sistema unificado de notificaciones que revoluciona la forma en que estos profesionales gestionan la información sobre sus trabajadores. Este cambio supone el fin de las notificaciones individuales de altas y bajas a través del sistema SILTRA, consolidando toda la información en un único informe semanal que los autónomos estarán obligados a consultar periódicamente.

Según establece la Resolución de 9 de abril de 2025, la TGSS ha centralizado todas las comunicaciones relativas a movimientos de personal en el apartado NOTESS dentro del sistema RED. Este cambio representa una transformación radical en la gestión administrativa para autónomos y pequeñas empresas, ya que todas las altas y bajas que queden consolidadas en el Código de Cuenta de Cotización (CCC) del negocio aparecerán ahora en un único documento de consulta obligatoria. El nuevo procedimiento no solo afecta a las solicitudes tramitadas directamente por los autorizados RED, sino que también incluye aquellas propuestas realizadas por la Inspección de Trabajo (ITSS), funcionando de manera similar a un VILE (Vida Laboral de Empresa) periódico y verificable.

La implementación de este sistema responde a la necesidad de optimizar los procesos administrativos y reducir la dispersión de información, aunque para muchos profesionales supondrá un cambio significativo en sus rutinas de gestión documental. Quienes hasta ahora esperaban una resolución individualizada para cada movimiento de personal, deberán ahora consultar semanalmente el nuevo informe unificado para comprobar qué solicitudes han sido efectivamente admitidas por el sistema.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de notificaciones para autónomos?

El sistema implementado por la TGSS está dirigido principalmente a los autorizados RED de autónomos y empresas que realizan contrataciones en el Régimen General. Sin embargo, no todas las modalidades de contratación están incluidas en este nuevo procedimiento. Quedan específicamente excluidas las altas del Sistema Especial para Empleados de Hogar y las del Régimen Agrario por cuenta ajena cuando no existe actividad declarada, que seguirán gestionándose mediante los procedimientos anteriores.

El documento semanal consolidado será accesible exclusivamente a través del apartado NOTESS dentro del sistema RED, lo que obliga a los profesionales a familiarizarse con esta nueva herramienta. Para facilitar la transición, la TGSS ha establecido también un procedimiento para la obtención de duplicados de documentos, que podrán consultarse a través de la funcionalidad 'Duplicados de documentos trabajador'. No obstante, durante el periodo inicial de implementación, será necesario recurrir de forma provisional al servicio CASIA para solicitar duplicados de la resolución semanal.

Implicaciones para la gestión diaria de los autónomos

Este cambio en el sistema de notificaciones tendrá un impacto directo en la organización del trabajo administrativo de los autónomos con empleados. La transición desde un modelo de notificaciones individuales e inmediatas a un sistema de informe semanal unificado obligará a establecer rutinas periódicas de consulta y verificación de la información. Los profesionales deberán reservar un tiempo específico cada semana para acceder al sistema RED y comprobar qué movimientos han sido efectivamente tramitados.

Aunque la TGSS presenta esta modificación como una mejora en la eficiencia administrativa, muchos profesionales del sector expresan dudas sobre si realmente supondrá una simplificación o, por el contrario, añadirá una carga adicional de seguimiento y control. La obligatoriedad de la consulta semanal podría interpretarse como una nueva responsabilidad periódica para un colectivo que ya gestiona numerosas obligaciones administrativas.

Por otro lado, la centralización de todas las notificaciones en un único documento facilitará el archivo y seguimiento histórico de los movimientos de personal, evitando la dispersión de información que podía producirse con el sistema anterior. Esto podría resultar especialmente útil para la preparación de documentación en caso de inspecciones o auditorías laborales.

El sistema RED y la digitalización de trámites para autónomos

La implementación de este nuevo sistema de notificaciones se enmarca en el proceso de digitalización y modernización de los trámites administrativos que la Seguridad Social viene desarrollando durante los últimos años. El Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos) ha ido ampliando progresivamente sus funcionalidades hasta convertirse en la plataforma central para la gestión de las relaciones entre empleadores y la Administración.

Con la incorporación del módulo NOTESS y la centralización de las notificaciones, la TGSS da un paso más en la consolidación de este sistema como ventanilla única digital. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la facilidad de uso de la interfaz y de la correcta formación de los usuarios, especialmente en el caso de pequeños autónomos que no cuentan con departamentos especializados en gestión laboral.

La TGSS ha anunciado que ofrecerá recursos formativos y asistencia técnica para facilitar la adaptación al nuevo sistema, aunque todavía no se han concretado los detalles de estas iniciativas de acompañamiento. Los profesionales del sector recomiendan familiarizarse cuanto antes con la nueva herramienta para evitar problemas en la gestión de altas y bajas de trabajadores.

¿Qué deben hacer los autónomos para adaptarse al cambio?

Para adaptarse eficazmente a esta nueva obligación semanal, los autónomos con empleados deberán:

1. Actualizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del sistema RED, especialmente en lo relativo al módulo NOTESS donde se centralizarán las notificaciones.

2. Establecer una rutina semanal de consulta del informe unificado para verificar qué movimientos han sido efectivamente tramitados y cuáles requieren seguimiento.

3. Familiarizarse con el procedimiento para la obtención de duplicados a través de la funcionalidad 'Duplicados de documentos trabajador' y, provisionalmente, a través del servicio CASIA.

4. Revisar y, si es necesario, actualizar los protocolos internos de gestión documental para adaptarlos al nuevo formato de notificación semanal.

5. Mantenerse informados sobre posibles actualizaciones o modificaciones en el sistema a través de los canales oficiales de la TGSS.

La implementación de este nuevo sistema supone un cambio significativo en la relación entre los autónomos con empleados y la Seguridad Social. Aunque inicialmente puede percibirse como una carga adicional, a medio plazo podría traducirse en una gestión más eficiente y ordenada de la información laboral, siempre que vaya acompañada de las herramientas y formación adecuadas para facilitar la transición.