¿Problemas con tu devolución de la Renta? Descubre las posibles causas

La campaña anual para la declaración de la Renta permanece abierta hasta el 30 de junio. Algunos se adelantaron incluso a la fecha oficial y presentaron la declaración vía online la tarde antes a la apertura del plazo, y esos fueron los primeros en comprobar la celeridad con la que Hacienda estaba devolviendo el dinero de la renta.

En el otro extremo están aquellos contribuyentes que no están teniendo la misma suerte a la hora de recibir de vuelta el dinero que les debe Hacienda y acumulan días y días desde la presentación y aún no han recibido las correspondientes devoluciones. Cuando se produce esta situación es probable que exista algún problema.

Entre las causas que pueden provocar retrasos en las devoluciones está tener una deuda pendiente con Hacienda que no hemos tenido en cuenta o que desconocíamos. En estos casos, Hacienda retiene el dinero para cobrar primero la cantidad adeudada.

También puede ser un error por nuestra parte al haber apuntado el número de la cuenta corriente en la que esperamos la devolución. Es conveniente asegurarse de que las cifras son correctas y no hemos cometido ningún error.

Periodo normal para las devoluciones

Desde la Agencia Tributaria se suele tardar unas 2 semanas en efectuar el abono de las gestiones realizadas. Esto no siempre debe ser así, ya que dependiendo de las características de tu declaración, Hacienda puede tomarse más tiempo para comprobar que todos tus datos son correctos.

El plazo máximo que tiene Hacienda para devolver el dinero es de unos 6 meses desde el momento que presentas la declaración de la renta. Es decir, si el último día para realizar los trámites es el 30 de junio, el fisco tiene hasta el 30 de diciembre para proceder al pago del importe.

Aunque no es habitual, también puede ocurrir que Hacienda no cumpla los plazos para devolver nuestro dinero. Si la causa del retraso no es culpa del contribuyente, la Agencia Tributaria está obligada a entregar el dinero con intereses de demora. En el año 2022 estos intereses son del 3,75%, que deberán añadir a la cantidad que debían devolverte originalmente.