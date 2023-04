El regadío andaluz se expone a pérdidas de 3.000 millones por la sequía

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, estima que los daños económicos por las restricciones de agua para el regadío se elevarán en Andalucía por encima de los 3.000 millones de euros. Esa es la cifra que ha aportado su presidente, José Manuel Cepeda, en el foro AgroGO! Celebrado en la sede de Asaja Cádiz en Jerez y promovido por Agrobank, la filial ‘agro’ de Caixabank para impulsar los grandes retos de la agricultura de riego andaluz.

El cálculo de Cepeda se ha producido en un debate marcado por la gravísima situación de sequía que sufre Andalucía, con la reserva de agua por debajo del 30% en la región, y todas las cuencas andaluzas sometidas a severas restricciones. Las más graves se producen en el Guadalquivir, donde los regantes solo dispondrán del 12% de agua de una dotación normal. Las menos agresivas son las de la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, que, no obstante, tendrá restricciones por primera vez en su historia. En el sistema del Guadalete el recorte llegarán al 50% y en el Barbate al 25%.

En el debate, en el que participaron también el presidente de Asaja Cádiz, Pedro Gallardo, el secretario de la Comunidad de Regantes Ingeniero Eugenio Olid, Antonio León, y con el empresario agrícola José Pravia Brugarola, los intervinientes coincidieron en que los daños sobre los cultivos serían aún mayores si los regantes no hubieran hecho en las últimas décadas un gran avance en innovación y sostenibilidad; y en que a pesar de esos avances, las pérdidas serán obstante millonarias e históricas, pues a los lucros cesantes por la pérdida de la producción se unen los mayores costes que soportan las explotaciones agrícolas, derivados del esfuerzo económico-financiero en modernizarse, de los mayores costes de mantenimiento que requieren también estas infraestructuras y sobre todo del mayor consumo energético asociado a las explotaciones modernizadas.

Además de ayudas a corto para aliviar los daños económicos por las restricciones de esta campaña, los regantes piden a las administraciones la tramitación urgente de las presas aprobadas en los planes hidrológicos, la ejecución de un plan de balsas para aprovechar mejor las aguas de escorrentías, mayores inversiones en regeneración y desalación, además de seguir avanzando en modernización, innovación y digitalización. “Tenemos un sector agroalimentario andaluz que es el de mayor tamaño en España y que lidera la generación de valor añadido bruto y empleo, pero que depende fundamentalmente del agua, por lo que necesitamos invertir en infraestructuras e innovaciones que ayuden a mejorar la garantía de agua, además de fomentar su uso más eficiente”, indicó el presidente de Feragua.

En la misma dirección, el presidente de ASAJA Cádiz, Pedro Gallardo, ofreció los datos de pérdida de cereal a causa de la falta de lluvia. “La situación es dramática. Hablamos de un 50% de cereal perdido actualmente y de un 80% de cereal perdido en España si no llueve. Esas cifras pueden extrapolarse a cualquier producción. Para nosotros, donde hay agua hay pueblos vivos, y hay que apostar por el agua. Agradecemos ea la Junta el tercer Decreto de Sequía, que establece con unos 40 millones de euros de ayuda para el sector. Pero todas las administraciones han de estar juntas. Lo que no puede pasar es que se esté tirando agua en el norte de España y no se esté canalizando, a través de un Plan Hidrológico Nacional que permita la conexión de cuencas para traer esa agua de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias”.

Por su parte, el secretario de la CR Eugenio Olid, Antonio León, y José Pravia Brugarola, empresario y directivo de la CR Guadalcacín, hablaron de las diferentes iniciativas de innovación que desarrollan en sus comunidades de regantes y plantaciones, como las estaciones solares de bombeo.