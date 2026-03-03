Sevilla registra el peor febrero para el empleo desde 2021

La provincia de Sevilla registró el peor febrero en lo laboral de los últimos años, un mes que estuvo muy marcado por la sucesión de borrascas hasta su parte final. El empleo, medido en términos de afiliación a la Seguridad Social, se elevó solo en 605 personas respecto a enero, una cifra que está muy lejos de los 4.186 del año pasado y que es la peor en el segundo mes del año desde 2021. El paro, por su parte, se redujo también muy modestamente, con 314 desempleados menos, aunque en este caso la diferencia con febrero de 2025 no es tan grande (fueron 650). En cualquier caso, estamos ante el menor descenso del paro desde 2022.

En tasa anual, es decir, respecto a febrero de 2025, la desaceleración en la creación de empleo es evidente. Pasa de un reducción de 20.560 el año pasado (febrero de 2024-febrero de 2025) a una de 13.840, el peor dato en cualquier mes desde abril de 2024. Lo positivo es que se sigue creando empleo y que en marzo puede haber un efecto rebote cuando pasen los efectos del temporal en sectores como la construcción y la hostelería. El paro se comporta mejor que la ocupación en tasa anual: cae en 12.326 personas, una cifra solo ligeramente inferior a la del año pasado (14.280).

El número total de afiliados se queda en 835.765, un número muy lejos aún de los 847.766 del mes de diciembre; y el de parados se sitúa en 144.076.