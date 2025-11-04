Sevilla supera por primera vez en la historia los 840.000 afiliados a la Seguridad Social

Sevilla volvió a batir en octubre su récord de empleo, y no solo eso. La provincia superó, por vez primera, los 840.000 afiliados a la Seguridad Social (842.113), después de que en mayo, fecha del anterior máximo, se quedara a las puertas (839.754). Y ello ha sido posible tras sumar en el mes que acaba de terminar 11.788 cotizantes, la cifra más alta desde 2020. El mercado laboral no flojea. En solo dos meses, septiembre y octubre, Sevilla ha registrado 22.464 trabajadores nuevos.

Claro que no todo es felicidad. Ese fuerte impulso no se traduce en una bajada equivalente del desempleo, auque al menos esta vez -y a diferencia de Andalucía- no hay subida. La reducción del paro es raquítica, de solo 65 personas, pero al menos es bajada. Sevilla se queda con 146.085 parados, la menor cifra desde julio, y habrá que esperar para ver un retroceso más o menos significativa a noviembre y diciembre, meses tradicionalmente buenos para este indicador.

Tanto en afiliación como en paro los datos son mejores que los del año pasado, cuando hubo 9.675 afiliados más y 1.039 nuevos desempleados, una cifra esta última que está muy lejos de la de este año.

En tasa anual, es decir, respecto a octubre de 2025, Sevilla suma 19.570 empleos, un 2,38% más, exactamente lo mismo que sube la afiliación en España y únicamente tres centésimas por encima de Andalucía (2,35%). El desempleo, por su lado, baja en 10.976 personas, una reducción del 6,99% que es inferior a la andaluza (-8,02%), pero superior a la española (-6,08%). Los dos datos, el de paro y afiliación, siguen siendo muy buenos, pero son peores que los de octubre de 2024, cuando había 22.988 trabajadores más que el año anterior y 14.665 parados menos. La desaceleración está clara, pero aún es muy suave.