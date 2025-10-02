Sevilla vuelve a superar los 830.000 afiliados tras ganar 10.676 empleos en septiembre

El mercado laboral sevillano cerró septiembre de 2025 con un leve descenso del paro y un importante impulso al empleo de 10.676 afiliados más a la Seguridad Social, un aumento del 1,30%, lo que consolida la base de cotizantes en la provincia de nuevo por encima de las 830.000 personas.

Según los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la provincia contabilizó 146.150 parados, lo que supone 189 menos que en agosto (-0,13%). En la comparación interanual, la mejora es mucho más significativa: Sevilla tiene 9.872 desempleados menos que en septiembre de 2024, lo que equivale a un recorte del 6,3%.

Mientras el paro experimentaba este mínimo ajuste a la baja, la afiliación a la Seguridad Social confirmó la fortaleza de la base laboral sevillana. En septiembre se registraron 830.325 afiliados, la cifra más alta de Andalucía. Esto supone acercarse de nuevo a las marcas absolutas consecutivas que el mercado laboral de Sevilla fijó tuvo en los meses de abril y mayo, con 833.274 y 839754 cotizantes, respectivamente. En junio también supero la cota de los 830.000 afiliados, pero cayó a 832.164 personas.

Del total de afiliados, 631.955 pertenecen al Régimen General, que agrupa a la mayoría de asalariados. La variación mensual en este régimen fue de 6.573 personas, un 1,05% más que en agosto pasado. Si se hace la comparación con el mismo mes de 2024, la provincia ha ganado 20.531 afiliados en el último año.

Los autónomos sumaron 120.254 afiliados, lo que representa cerca del 15% del total provincial, por encima de la media nacional. En septiembre el número de autoempleados creció en Sevilla en 743 personas, un 0,62% más. La variación interanual es 1.784 autónomos más que en septiembre de 2024, lo que supone un incremento del 1,51%.

El régimen agrario, con 66.796 afiliados, también tuvo en el noveno mes del año un impulso, al sumar 3.310 cotizantes más que en agosto, un incremento mensual del 5,2%. Sin embargo, la variación anual es negativa entre los trabajadores del campo, porque ahora hay 4.361 afiliados menos que en el mismo mes de 2024, una caída del 6,13%.

La evolución de estas cifras suponen por tanto recuperar el impulso al empleo, perdido en los últimos meses, si bien el desempleo sigue siendo elevado y se concentra especialmente en mujeres y jóvenes.

Sectores: caídas generalizadas salvo en quienes buscan su primer empleo

El análisis de los datos del paro registrado por ramas de actividad muestra que septiembre fue positivo para casi todos los sectores. El paro agrícola se redujo en 2.926 personas respecto a agosto(-18,4%) y en 2.852 en un año (-24,1%), impulsado por el inicio de campañas de recolección. La industria también recortó desempleados: 990 menos en el último mes (-5,5%) y 2.648 menos que hace un año (-14%).

En la construcción, el ajuste fue menor pero constante: el paro cayó en 7.569 personas interanuales (-17,3%), aunque en septiembre la variación mensual fue prácticamente neutra. Por su parte, el sector servicios, que concentra el grueso del empleo en Sevilla, registró un descenso mensual de 3.783 desempleados (-2,5%) y un recorte interanual de 20.399 (-13,8%).

El único colectivo que empeoró su situación fue el de los demandantes sin empleo anterior, que crecieron en 233 personas en septiembre (+1,0%). No obstante, en la comparación con 2024 también se observa una reducción de 4.595 inscritos(-18,8%). Este aumento coyuntural confirma la dificultad de los nuevos demandantes, en muchos casos jóvenes, para incorporarse al mercado laboral.

Brecha de género y paro juvenil

Por sexos, el paro descendió en septiembre tanto entre hombres como entre mujeres, aunque las cifras siguen reflejando un mayor peso del desempleo femenino. Los hombres redujeron el paro en 4.274 personas respecto a agosto (-4,2%) y en 14.893 en un año (-16,8%). En el caso de las mujeres, el descenso fue de 3.165 paradas menos en el mes (-2,4%) y de 16.585 en términos interanuales (-12,7%).

La brecha se mantiene, ya que las mujeres siguen representando la mayoría de personas inscritas en las oficinas de empleo de la provincia.

En cuanto a la edad, los jóvenes menores de 25 años fueron los más castigados: en términos relativos, su paro creció más que en otros colectivos en septiembre, aunque el dato interanual es positivo gracias a un descenso acumulado. Los mayores de 25 años, en cambio, consolidaron la mejora, con caídas del paro tanto mensual como anual.

Dependencia de las prestaciones

A pesar de las mejoras, un número elevado de sevillanos depende todavía de las prestaciones. En agosto —último mes con datos disponibles— 97.163 personas cobraban algún tipo de ayuda por desempleo: 41.381 contributivas, 37.964 subsidios, 1.082 rentas activas de inserción y 16.736 subsidios agrarios. El peso de este último dato evidencia la importancia del campo y del sistema de protección específico para el medio rural.