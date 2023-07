AVE denuncia que las obras del corredor ferroviario mediterráneo no cumplen los plazos

El movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha denunciado que las obras del corredor mediterráneo no avanzan al ritmo anunciado y prometido por el Gobierno y consideran que, de continuar así, no se cumplirán los plazos. En el chequeo semestral del avance de las obras que ha realizado la asociación, han asegurado que siguen pendiente los seis hitos que debían completarse en 2022, entre ellos finalizar las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona), terminar la colocación del tercer carril en la vía restante entre Castellón y Valencia y poner en marcha la vía única de ancho ibérico en el tramo Moixent-La Encina. También los proyectos de los tramos restantes de la línea Murcia-Cartagena; la definición de la alternativa a la línea Almería-Granada; y la solución de la electrificación en el tramo Ronda-Bobadilla. Para que se cumplieran los plazos, deberían estar en marcha la conexión Murcia-Cartagena y la línea Bobadilla-Algeciras. Además, el tramo Almería-Granada no tiene todavía proyecto, y el túnel pasante de Valencia amenaza con ser el semáforo de Europa si las obras no se aceleran, según este movimiento. Entre los proyectos cumplidos, se ha adjudicado el cambio de ancho de vía entre Castellón y Vandellós, se han empezado las obras en el tramo Totana-Totana, así como las del tramo Lorca-Pulpí y se ha licitado el soterramiento del túnel de Lorca. El presidente de AVE, Vicente Boluda, ha afirmado que todo está en marcha, pero sin avances sustanciales y que las obras no van al ritmo que ellos quisieran. El túnel pasante de Valencia no está "ni siquiera diseñado" y, según Boluda, es una de las mayores preocupaciones, ya que mientras no esté, será el semáforo del corredor donde "todo se parará". En noviembre de 2022, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, indicó que había obras en 700 kilómetros a lo largo de todas las Comunidades Autónomas por las que pasa el corredor, que cuando finalicen duplicará su longitud hasta los 1.300 kilómetros. Según esta asociación empresarial, el 100 % de la infraestructura está al menos en estudio y los tramos en obras han pasado de ser el 45 % en 2016 -cuando se inició el movimiento #QuieroCorredor- al 75 % en 2023. Los tramos en proyecto han pasado del 54 % al 85 % y se ha conseguido poner en servicio el 34 % de la infraestructura. La próxima edición del chequeo semestral del corredor mediterráneo será el 16 de noviembre en Madrid.