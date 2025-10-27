El vídeo resumen del encuentro "Empresas en expansión: competir en nuevos mercados"

En un mercado global cada vez más competitivo y exigente, atreverse y saber acompañarse se consolidan como las claves para que las empresas puedan desarrollar su actividad más allá de nuestras fronteras. La internacionalización se revela así como un motor esencial de competitividad, innovación y crecimiento sostenido.

Para profundizar en este desafío, BBVA y Grupo Joly organizaron el encuentro “Empresas en expansión: competir en nuevos mercados”, una cita que reunió a Ignacio Salcedo Ruiz, CEO de Grupo Greening; Teresa Amaro Llavero, directora provincial de Comercio e ICEX Málaga; e Iván García Cáceres, director de Soluciones Banca de Empresas e Instituciones Regional Sur de BBVA. La sesión fue moderada por Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, y permitió compartir experiencias, aprendizajes y estrategias para afrontar con éxito el salto internacional.

A lo largo del debate se puso el acento en la importancia de la información y la anticipación para minimizar riesgos en los procesos de expansión. También se destacó el papel de la tecnología y la digitalización como herramientas que facilitan la entrada en nuevos mercados y mejoran la eficiencia operativa. Además, los ponentes coincidieron en que la colaboración público-privada y el acceso a soluciones financieras adaptadas son factores determinantes para consolidar el crecimiento exterior de las compañías.