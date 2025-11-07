VII Premios Salud y Bienestar

Los Premios se celebraron en el Pabellón Tres Culturas, Edificio Hassan II
Los Premios Salud y Bienestar del Grupo Joly 2025 reunieron a representantes del ámbito sanitario, científico y social en una gala que ha puesto en valor el compromiso con la salud pública y la calidad de vida. Durante el acto, celebrado en un ambiente de reconocimiento y colaboración, se destacó la labor de profesionales, instituciones y empresas que impulsan avances en prevención, innovación médica y bienestar ciudadano.
Una cita que, un año más, reafirma el papel de estos galardones como punto de encuentro entre quienes trabajan por una sociedad más saludable y comprometida con el progreso humano.
1/26Antonio Sanz, Miguel Ángel Colmenero, Alfonso Carmona, Silvia Pozo, Nieves Romero y Víctor Bohórquez/Juan Carlos Vázquez Osuna
2/26José Manuel Pascual, Tomás Valiente y Antonio Sanz/Juan Carlos Vázquez Osuna
3/26Tomás Valiente, Antonio Sanz, José Manuel Pascual y David Fernández/Juan Carlos Vázquez Osuna
4/26Silvia Varaver Silvia Pozo y Nieves Romero/Juan Carlos Vázquez Osuna
5/26Foto de familia de los premiados en la gala Salud y Bienestar/Juan Carlos Vázquez Osuna
6/26Antonio Sanz, María Luisa del Moral, Miguel Ángel Colmenero y Alfonso Carmona/Juan Carlos Vázquez Osuna
7/26Foto del consejero junto a los patrocinadores: Cofares, Takeda y Biomerieux/Juan Carlos Vázquez Osuna
8/26Premio de Farmacia/Juan Carlos Vázquez Osuna
9/26Premio de Investigación/Juan Carlos Vázquez Osuna
10/26Premio de Microdiagnóstico rápido/Juan Carlos Vázquez Osuna
11/26Federico Argüelles y Antonio Olivero/Juan Carlos Vázquez Osuna
12/26David Fernández, Ángela Martínez, José Manuel Pascual y Tomás Valiente/Juan Carlos Vázquez Osuna
13/26Premio Pacientes/Juan Carlos Vázquez Osuna
14/26Don José María Domínguez Roldán/Juan Carlos Vázquez Osuna
15/26Antonio Sanz/Juan Carlos Vázquez Osuna
16/26VII Premios Salud y Bienestar/Juan Carlos Vázquez Osuna
17/26VII Premios Salud y Bienestar/Juan Carlos Vázquez Osuna
18/26Ángela Martínez, Gonzalo Balbontín, Áurea Morillo, Manuel Fernández, Enrique Vázquez, Rocio Aguilar y Silvia Maraver/Juan Carlos Vázquez Osuna
19/26Nieves Romero, Mª José Daza, María Jesús Pareja, Mª Ángeles García, Antonio Olivero, Silvia Pozo, José Repiso, Miguel Ángel Colmenero, Valle García y José Manuel Pascual/Juan Carlos Vázquez Osuna
20/26Silvia Martín, Francisco de Asís, José Antonio Calvo, Valentina Serrano, Mª Inmaculada Rodríguez, María del Rosario Sánchez, Sarah Biel, María José Sánchez, José Rodríguez y Mª del Carmen Valcárcel/Juan Carlos Vázquez Osuna
21/26Antonia Velasco, Mª Ángeles de Rojas, Esteban Moreno, Pepe Rodríguez, Martín García Gallardo, Paco Pleguezuelo, Juan Priego/Juan Carlos Vázquez Osuna
22/26Guadalupe Guerrero, Francisco Flores, Ramiro Navarro, Estrella Martínez, Úrsula Palmar, Concha García, Thomas Esposito y Mª Dolores Santos/Juan Carlos Vázquez Osuna
23/26María Isabel Vilches, José Luis de Alcaraz, Miguel Ángel Martín, Mar Sánchez, Jordi Margineda, José Guerrero, María Mázquez, Julio Delgado, Juan José Rodríguez y Emilia Rodríguez/Juan Carlos Vázquez Osuna
24/26Mª Carmen Caro de la Barrera, María Gessa, Aránzazu Herrera, Jesús Herrera, Jesús Herrera, Antonio Núñez, Andrés Ballesteros, Jacobo Beca y Macarena Pérez/Juan Carlos Vázquez Osuna
25/26Santiago Sandobal, Jesús Macarrón, Sebastián Llamas, Carmen Jodar, Rocío Mesa, Silvia Matellán, José Antonio Matz, Magdalena Trillo, Marian López, José Carlos Reyes y Susana Padrones/Juan Carlos Vázquez Osuna
26/26Salud Jiménez, María Domíguez, Blanca Quijano, Pilar Rodríguez, Gonzalo Suán, Mariano Gómez, Gonzalo del Barco, Fátima González y Julio Cansino/Juan Carlos Vázquez Osuna