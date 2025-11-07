VII Premios Salud y Bienestar

Los Premios Salud y Bienestar del Grupo Joly 2025 reunieron a representantes del ámbito sanitario, científico y social en una gala que ha puesto en valor el compromiso con la salud pública y la calidad de vida. Durante el acto, celebrado en un ambiente de reconocimiento y colaboración, se destacó la labor de profesionales, instituciones y empresas que impulsan avances en prevención, innovación médica y bienestar ciudadano.

Una cita que, un año más, reafirma el papel de estos galardones como punto de encuentro entre quienes trabajan por una sociedad más saludable y comprometida con el progreso humano.