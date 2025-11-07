SUCESOS
VII Premios Salud y Bienestar
VII Premios Salud y Bienestar / Juan Carlos Vázquez Osuna

VII Premios Salud y Bienestar

Los Premios se celebraron en el Pabellón Tres Culturas, Edificio Hassan II

07 de noviembre 2025 - 11:36

Los Premios Salud y Bienestar del Grupo Joly 2025 reunieron a representantes del ámbito sanitario, científico y social en una gala que ha puesto en valor el compromiso con la salud pública y la calidad de vida. Durante el acto, celebrado en un ambiente de reconocimiento y colaboración, se destacó la labor de profesionales, instituciones y empresas que impulsan avances en prevención, innovación médica y bienestar ciudadano.

Una cita que, un año más, reafirma el papel de estos galardones como punto de encuentro entre quienes trabajan por una sociedad más saludable y comprometida con el progreso humano.

VII Premios Salud y Bienestar
1/26 Antonio Sanz, Miguel Ángel Colmenero, Alfonso Carmona, Silvia Pozo, Nieves Romero y Víctor Bohórquez / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
2/26 José Manuel Pascual, Tomás Valiente y Antonio Sanz / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
3/26 Tomás Valiente, Antonio Sanz, José Manuel Pascual y David Fernández / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
4/26 Silvia Varaver Silvia Pozo y Nieves Romero / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
5/26 Foto de familia de los premiados en la gala Salud y Bienestar / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
6/26 Antonio Sanz, María Luisa del Moral, Miguel Ángel Colmenero y Alfonso Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
7/26 Foto del consejero junto a los patrocinadores: Cofares, Takeda y Biomerieux / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
8/26 Premio de Farmacia / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
9/26 Premio de Investigación / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
10/26 Premio de Microdiagnóstico rápido / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
11/26 Federico Argüelles y Antonio Olivero / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
12/26 David Fernández, Ángela Martínez, José Manuel Pascual y Tomás Valiente / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
13/26 Premio Pacientes / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
14/26 Don José María Domínguez Roldán / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
15/26 Antonio Sanz / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
16/26 VII Premios Salud y Bienestar / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
17/26 VII Premios Salud y Bienestar / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
18/26 Ángela Martínez, Gonzalo Balbontín, Áurea Morillo, Manuel Fernández, Enrique Vázquez, Rocio Aguilar y Silvia Maraver / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
19/26 Nieves Romero, Mª José Daza, María Jesús Pareja, Mª Ángeles García, Antonio Olivero, Silvia Pozo, José Repiso, Miguel Ángel Colmenero, Valle García y José Manuel Pascual / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
20/26 Silvia Martín, Francisco de Asís, José Antonio Calvo, Valentina Serrano, Mª Inmaculada Rodríguez, María del Rosario Sánchez, Sarah Biel, María José Sánchez, José Rodríguez y Mª del Carmen Valcárcel / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
21/26 Antonia Velasco, Mª Ángeles de Rojas, Esteban Moreno, Pepe Rodríguez, Martín García Gallardo, Paco Pleguezuelo, Juan Priego / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
22/26 Guadalupe Guerrero, Francisco Flores, Ramiro Navarro, Estrella Martínez, Úrsula Palmar, Concha García, Thomas Esposito y Mª Dolores Santos / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
23/26 María Isabel Vilches, José Luis de Alcaraz, Miguel Ángel Martín, Mar Sánchez, Jordi Margineda, José Guerrero, María Mázquez, Julio Delgado, Juan José Rodríguez y Emilia Rodríguez / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
24/26 Mª Carmen Caro de la Barrera, María Gessa, Aránzazu Herrera, Jesús Herrera, Jesús Herrera, Antonio Núñez, Andrés Ballesteros, Jacobo Beca y Macarena Pérez / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
25/26 Santiago Sandobal, Jesús Macarrón, Sebastián Llamas, Carmen Jodar, Rocío Mesa, Silvia Matellán, José Antonio Matz, Magdalena Trillo, Marian López, José Carlos Reyes y Susana Padrones / Juan Carlos Vázquez Osuna
VII Premios Salud y Bienestar
26/26 Salud Jiménez, María Domíguez, Blanca Quijano, Pilar Rodríguez, Gonzalo Suán, Mariano Gómez, Gonzalo del Barco, Fátima González y Julio Cansino / Juan Carlos Vázquez Osuna

