Vueling, la 'low-cost' más puntual en los aeropuertos de Andalucía en febrero

La aerolínea de bajo coste más puntual en febrero no sólo en los aeropuertos andaluces sino también del mundo. Es el puesto que el informe The most on-time Airlines de la consultora Cirium otorga a Vueling. Según dicho estudio, la low-cost perteneciente al grupo IAG alcanzó el mes pasado en los aeropuertos andaluces un índice de puntualidad del 92,2% en Sevilla, el 86% en Málaga, el 94% en Granada y el 88,6% en Jerez.

El documento The most on-time Airlines elaborado por Cirium sitúa también a Vueling como la aerolínea de bajo coste más puntual a nivel mundial durante el mes pasado. La compañía cerró febrero con una operativa total de 15.400 vuelos con los que logró un índice de puntualidad del 89,3%.

Datos en el resto de España

La puntualidad de Vueling no se limitó el mes pasado a los aeropuertos andaluces, sino que se extendió también a algunos de los principales aeródromos del resto de España. Entre ellos destacan Barcelona (91,6% de puntualidad), Palma de Mallorca (92,8%), Las Palmas de Gran Canaria (92,8%), Tenerife Norte (90,3%) o Santiago (92,9%).

Los informes de Cirium

Según indica Vueling en un comunicado, los informes de puntualidad de Cirium para aerolíneas y aeropuertos, que comenzaron a elaborarse en 2008, son el análisis más antiguo de este tipo en la industria.

El análisis se basa en datos de vuelo de más de 600 fuentes de información de vuelo en tiempo real, con una junta de asesores independientes, que garantiza una visión completa del análisis de la puntualidad de las aerolíneas.