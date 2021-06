Selectividad 2021: te damos pistas con los temas que cayeron el año pasado

Quedan diez días para que miles de estudiantes andaluces vivan una de las noches más nerviosas de sus vidas. Con la perspectiva del tiempo terminarán dándose cuenta de que tampoco era algo tan dramático y de que pasa rápido, y en la mayoría de los casos de forma satisfactoria, pero en las horas previas a que arranque la Selectividad 2021, del 15 al 17 de junio, será difícil, casi imposible, controlar ese cosquilleo en el estómago y esa cabeza dándole vueltas a todo lo que has estudiado...y lo que puede depararte la lotería en la elección de temas de cada asignatura.

Algo está claro. Las pruebas serán muy parecidas a la que se plantearon el curso pasado, en ese tiempo en el que el coronavirus empezó a darnos un respiro y nos dejaron salir de casa después de aplaudir durante más de dos meses a los sanitarios desde nuestros balcones y ventanas. Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España, Lengua extranjera, Latín, Filosofía son algunas de las pruebas a las que se enfrentarán los alumnos y de las que intentamos ofrecer algunas pistas con los temas que cayeron el año pasado

Lengua Castellana y Literatura II

Si no estás acostumbrado a leer artículos de periódicos u otras publicaciones, igual sería buena idea que durante esta próxima semana te empaparas de todo lo que caiga en tus manos porque los textos periodísticos son un clásico en la prueba de Lengua Castellana y Literatura II. Textos en los que poder demostrar tu capacidad de expresión y análisis sobre un tema de rabiosa actualidad o con una potente base histórica.

El año pasado los alumnos tuvieron que elegir entre analizar un editorial del periódico 'El País' sobre la soledad de la población mayor o desmenuzar un fragmento de 'El cuarto de atrás', de Carmen Martín Gaite. Además, la memoria también juega un papel importante en la prueba, debiendo desarrollar un tema a elegir entre cuatro opciones. En 2020 fueron las siguientes: a) la novela desde 1975 a nuestros días; b) poesía de los años 70 hasta nuestros días; c) teatro desde principios del siglo XX hasta 1939; d) novela desde 1939 hasta los años 70.

Historia de España

El examen de Historia de España incluye epígrafes que son ya unos clásicos de la educación española y que casi siempre se ven representados en algunas de las preguntas. La Constitución de 1812 es uno de ellos, así que bien harías en repasarlo bien si este año estás en la lista de alumnos que se preparan para la Selectividad. En 2020 el examen, a desarrollar, como no podía ser de otra manera, incluía cuatro temas de los que los alumnos debían seleccionar uno.

A saber: a) La revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil y construcción y evolución del Estado liberal; b) El régimen de la restauración y las características del sistema canovista; c) La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930); Los gobiernos democráticos en el período comprendido entre 1979 y 2000. Una amplía oferta con amplios período de nuestra historia para poder centrarse en el que mejor manejemos según nuestros gustos, intereses o conocimientos.

Lengua extranjera (Inglés)

En cuanto al examen de lengua extranjera, en este caso inglés, siempre es importante manejar el mayor rango de vocabulario posible, así como las diferentes formas verbales, las estructuras de las frases y elementos que te sirvan de conexión entre los diferentes párrafos a la hora de hacer tu composición. Porque si hay una cosa clara es que tendrás que hacer una composición de un número determinado de palabras sobre algún tema que te den a elegir. Prepararte algunas líneas ya definidas desde casa y que te sirvan de forma genérica independientemente del tema que elijas puede ayudarte a afrontar la prueba con mayor soltura y tranquilidad.

En 2020 los examinadores ofrecían un texto sobre la historia del chocolate 'A Brief history of chocolate' y otro literario titulado 'The Vision' sobre los que trabajar el uso de la pasiva, reescribir frases sin cambiar el significado de las mismas o encontrar errores. Los temas para la composición de 120 palabras fueron ¿Cómo te gustaría celebrar una ocasión especial? y ¿Es mejor permanecer soltero o casarse?

Asignaturas obligatorias y opcionales

Para completar la fase obligatoria de la prueba tenemos opción de elegir Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Fundamentos de Arte II O Latín II. En caso de este última en 2020 preguntaron a qué género literario pertenece El Eunuco o la traducción de un texto de La Guerra de las Galias de Julio César.

Por su parte, también nos encontramos con una ristra de pruebas opcionales a las que te puedes presentar para completar/mejorar tu nota final: Biología, Geología, Física, Química, Dibujo Técnico II, Griego II, Economía de la Empresa, Geografía, Historia del Arte, Cultura Audiovisual, Artes escénicas, Diseño e Historia de la Filosofía. En 2020, en el examen de Historia de la Filosofía cayeron clásicos como Descartes, Kant y Platón.

Fechas, horarios y duración de los exámenes en Andalucía

Primer día: 15 de junio / 13 de julio

Lengua Castellana y Literatura II a las 8.30 horas. Duración. 1h. 30 m.

a las 8.30 horas. Duración. 1h. 30 m. Historia de España a las 11.00 horas. Duración 1h. 30m.

a las 11.00 horas. Duración 1h. 30m. Lengua extranjera (fase de acceso) a las 13.30 horas. Duración 1h. 30m.

Segundo día: 16 de junio / 14 de julio

Fundamentos del Arte II a las 8.30 horas. Duración 1h. 30m.

a las 8.30 horas. Duración 1h. 30m. Latín II a las 8.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 8.30 horas. Duración 1h.30m. Matemáticas II a las 8.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 8.30 horas. Duración 1h.30m. Griego II a las 11.00 horas. Duración 1h. 30m.

a las 11.00 horas. Duración 1h. 30m. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II a las 11.00 horas. Duración 1h. 30m.

a las 11.00 horas. Duración 1h. 30m. Física a las 13.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 13.30 horas. Duración 1h.30m. Historia de la filosofía a las 13.30 horas. Duración 1h.30m.

Tercer día: 17 de junio / 15 de julio

Dibujo Técnico II a las 8.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 8.30 horas. Duración 1h.30m. Economía de la Empresa a las 8.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 8.30 horas. Duración 1h.30m. Cultura Audiovisual II a las 8.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 8.30 horas. Duración 1h.30m. Biología a las 8.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 8.30 horas. Duración 1h.30m. Lengua extranjera (fase de admisión) a las 11.00 horas. Duración 1h.30m.

(fase de admisión) a las 11.00 horas. Duración 1h.30m. Diseño a las 11.00 horas. Duración 1h.30m.

a las 11.00 horas. Duración 1h.30m. Geografía a las 11.00 horas. Duración 1h.30m.

a las 11.00 horas. Duración 1h.30m. Química a las 11.00 horas. Duración 1h.30m.

a las 11.00 horas. Duración 1h.30m. Artes Escénicas a las 13.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 13.30 horas. Duración 1h.30m. Geología a las 13.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 13.30 horas. Duración 1h.30m. Historia del Arte a las 13.30 horas. Duración 1h.30m.

a las 13.30 horas. Duración 1h.30m. Examen por incompatibilidad horaria a las 17.00 horas. Duración 1h.30m.

a las 17.00 horas. Duración 1h.30m. Examen por incompatibilidad horaria a las 19.00 horas. Duración 1h.30m.

a las 19.00 horas. Duración 1h.30m. Examen por incompatibilidad horaria a las 21.00 horas. Duración 1h.30m.

Para aquellos interesados en realizar los exámenes en dos pruebas que coincidan en horarios se establecen tres tramos horarios la tarde del último día de exámenes para poder realizar esas pruebas y optar a mejorar sus calificaciones.

Notas de corte y reclamaciones

Las calificaciones finales se publicarán en las web de las respectivas universidades implicadas en proceso a las 8:00 horas del 24 de junio. Para la convocatoria extraordinaria, los resultados de las pruebas se publicarán el 22 de julio.

Las notas de corte las establecen las últimas personas solicitantes que son admitida en cada titulación y centro concreto y dependen del número de plazas que se ofertan, el número de solicitantes que concurren por ellas y las calificaciones que acreditan. Aquí puedes consultar las notas de la última lista de admitidos, que se publicaron en otoño de 2020, según el Distrito Único Andaluz.